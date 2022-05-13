Бійці ССО знищують снайперську пару окупантів мінометом КБА-118 калібру 60 міліметрів українського виробництва. ВIДЕО безпілотника

Бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ ефективно використовують сучасний міномет КБА-118 калібру 60 міліметрів українського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці ССО показали знищення ворожої снайперської пари на південному напрямку боїв з окупантами. Окупанти були знищені з першого пострілу.

Даний міномет розроблений в київському конструкторському бюро "Артилерійське озброєння", яке є частиною ДК "Укроборонпром". Міномет КБА-118 був представлений широкій публіці на київській виставці "Зброя та безпека-2013". Варто відзначити те, що вага цього міномета навіть менше за вагу АГС-17.

ССО отримали новий міномет на озброєння кілька років тому і відразу розпочали активно вчитися його використовувати.

