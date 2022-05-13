Бійці ССО знищують снайперську пару окупантів мінометом КБА-118 калібру 60 міліметрів українського виробництва. ВIДЕО безпілотника
Бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ ефективно використовують сучасний міномет КБА-118 калібру 60 міліметрів українського виробництва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці ССО показали знищення ворожої снайперської пари на південному напрямку боїв з окупантами. Окупанти були знищені з першого пострілу.
Даний міномет розроблений в київському конструкторському бюро "Артилерійське озброєння", яке є частиною ДК "Укроборонпром". Міномет КБА-118 був представлений широкій публіці на київській виставці "Зброя та безпека-2013". Варто відзначити те, що вага цього міномета навіть менше за вагу АГС-17.
ССО отримали новий міномет на озброєння кілька років тому і відразу розпочали активно вчитися його використовувати.
Тож всі ті "нові ударні угруповування з Сирії" - це просто лапша для споживання всередині рашки.
Єдиний резерв, який зараз є у рашки, дуже відносно боєздатний - це десь біля 10-15 БТГр в Бєлгородській області, які драпали з-під Києва та Чернігова, втрачаючи техніку та особовий склад. Їх прямо зараз "накачують" технікою зі складів зберігання (древнючою) та намагаються підтягнути хоч якісь людські резерви з мобілізованих, що вдається ДУЖЕ важко, інакше б вони ці сили кинули на захист від наступу ЗСУ під Харковом.
Вот она была и нету"
-Не пара, не пара, не пара. )))
- На видео мы можем наблюдать редкий в дикой природе момент размножения пары снайперов делением.