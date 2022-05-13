УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7400 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
37 376 40

Бійці ССО знищують снайперську пару окупантів мінометом КБА-118 калібру 60 міліметрів українського виробництва. ВIДЕО безпілотника

Бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ ефективно використовують сучасний міномет КБА-118 калібру 60 міліметрів українського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці ССО показали знищення ворожої снайперської пари на південному напрямку боїв з окупантами. Окупанти були знищені з першого пострілу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міномет "Молот" адаптують до боєприпасів НАТО, - головний конструктор заводу "Маяк" Гордєєв. ІНФОГРАФІКА

Бійці ССО знищують снайперську пару окупантів мінометом КБА-118 калібру 60 міліметрів українського виробництва 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні розробили мультикаліберну гвинтівку "Володар Обрію", - Укроборонпром. ВIДЕО


Бійці ССО знищують снайперську пару окупантів мінометом КБА-118 калібру 60 міліметрів українського виробництва 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київський бронетанковий завод передав військовим партію відновлених БТР-80


Даний міномет розроблений в київському конструкторському бюро "Артилерійське озброєння", яке є частиною ДК "Укроборонпром". Міномет КБА-118 був представлений широкій публіці на київській виставці "Зброя та безпека-2013". Варто відзначити те, що вага цього міномета навіть менше за вагу АГС-17.

ССО отримали новий міномет на озброєння кілька років тому і відразу розпочали активно вчитися його використовувати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міномет калібру 120 міліметрів МП-120 прийнятий на озброєння українського війська. ФОТОрепортаж

Бійці ССО знищують снайперську пару окупантів мінометом КБА-118 калібру 60 міліметрів українського виробництва 03

Дивіться: 60-мм міномет МП-60 без зауважень експлуатується в ЗСУ, впродовж трьох років несправностей виявлено не було, - "Українська бронетехніка". ФОТО


Бійці ССО знищують снайперську пару окупантів мінометом КБА-118 калібру 60 міліметрів українського виробництва 04

Також дивіться: Кладовище знищеної на підступах до Ніжина техніки окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18766) знищення (8270) українська зброя (198) міномет (107)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+43
Сообщается, что США просят Финляндию передать Украине советское оружие, включая системы ПВО "Бук-М1" с 288 ракетами 9М38 и крупную партию танков Т-72М1 в обмен на оружие по стандартам НАТО.

показати весь коментар
13.05.2022 11:42 Відповісти
+34
красивое
показати весь коментар
13.05.2022 11:31 Відповісти
+34
Впечатляет. Три мины в круг три метра.
показати весь коментар
13.05.2022 11:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
красивое
показати весь коментар
13.05.2022 11:31 Відповісти
Лепота!!
показати весь коментар
13.05.2022 11:34 Відповісти
файно ! и тынчик берьёзовый....ай гарный ! ))))
показати весь коментар
13.05.2022 11:34 Відповісти
Краща зброя проти снайпера - міномет.
показати весь коментар
13.05.2022 11:34 Відповісти
Красіво
показати весь коментар
13.05.2022 11:37 Відповісти
Впечатляет. Три мины в круг три метра.
показати весь коментар
13.05.2022 11:38 Відповісти
Действительно очень впечатлает. Высокая кучность стрельбы. Точно БОГИ ВОЙНЫ!!! Спасибо вам, ребята.
показати весь коментар
13.05.2022 11:45 Відповісти
Придивіться , міни було чотири , від першої вверху (на пів дванадцяту) остався тепловий слід , а потім після корекції три послідовно (відео схоже трохи прискорене)
показати весь коментар
13.05.2022 12:07 Відповісти
Згоден. Отже, 4 міни в круг 4 метри.
показати весь коментар
13.05.2022 13:49 Відповісти
Это-ж надо - прямо "в дырочку" ...
показати весь коментар
13.05.2022 11:38 Відповісти
Скільки таких мінометів було закуплено з 2019 року?!!
показати весь коментар
13.05.2022 11:38 Відповісти
"Вы же меня наповал бьете этим вопросом!" (с)
показати весь коментар
13.05.2022 11:55 Відповісти
асфальту більше купили
показати весь коментар
13.05.2022 16:56 Відповісти
В парашном заКонтаченном можно встретить и такое:
показати весь коментар
13.05.2022 11:38 Відповісти
Альтернатив: ВСУ исправляет бреши в процессе эволюции, посылая неудачных экземпляров человеческого вида на переработку.
показати весь коментар
13.05.2022 12:16 Відповісти
Їх було двоє, а стало чотире
показати весь коментар
13.05.2022 11:38 Відповісти
Сообщается, что США просят Финляндию передать Украине советское оружие, включая системы ПВО "Бук-М1" с 288 ракетами 9М38 и крупную партию танков Т-72М1 в обмен на оружие по стандартам НАТО.

показати весь коментар
13.05.2022 11:42 Відповісти
О столько ракет это круто
показати весь коментар
13.05.2022 11:43 Відповісти
То є добре! Бо у фіннів буде час навчиться користуваться НАТОвською зброєю а нам ця зброя потрібна зараз - "сірійські мішені" "на підході" Путін вирішив задіять своє ударне угрупування "летающих непуганых идиотов" з Сирії в Україні Однак тут їм не Сирія і ми - не сирійські селяни!
показати весь коментар
13.05.2022 13:29 Відповісти
В Сирії всіх лапотніков - не більше 6000 осіб було на початок 2022 року. І переважно - це строковики. І не піхтура, а оператори ЗРК, РЛС, трішки арти, інтенданти + велика кількість обслуги авіаціної тощо. Рашка не воює в Сирії наземними військами - вони там воюють шляхом засипання чавунієм переважно шкіл, лікарень та інших цивільних об'єктів, з бомбардувальників. Переважну кількість "наземних сил" вони реально "вивели" давно. І більшість з них - вже перемелена в Україні. Тобто, звідти навіть 2-3 БТГр не в змозі взяти.

Тож всі ті "нові ударні угруповування з Сирії" - це просто лапша для споживання всередині рашки.

Єдиний резерв, який зараз є у рашки, дуже відносно боєздатний - це десь біля 10-15 БТГр в Бєлгородській області, які драпали з-під Києва та Чернігова, втрачаючи техніку та особовий склад. Їх прямо зараз "накачують" технікою зі складів зберігання (древнючою) та намагаються підтягнути хоч якісь людські резерви з мобілізованих, що вдається ДУЖЕ важко, інакше б вони ці сили кинули на захист від наступу ЗСУ під Харковом.
показати весь коментар
13.05.2022 14:02 Відповісти
Душа радіє!
показати весь коментар
13.05.2022 11:43 Відповісти
Кучненько лягло.
показати весь коментар
13.05.2022 11:44 Відповісти
Во звіри, навіть бірьозки порубали щоб боляче було дивитись рашистьским патріотам при наступі
показати весь коментар
13.05.2022 11:51 Відповісти
Шо такое КБА и как можно из этой шайтан-трубы попасть в точку?
показати весь коментар
13.05.2022 12:04 Відповісти
Оказывается, что у бобров был свой Всеволод!
показати весь коментар
13.05.2022 12:25 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 12:39 Відповісти
Снайперская парочка - любовь до первой мины! 💘
показати весь коментар
13.05.2022 12:23 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 12:23 Відповісти
Вчера была "пара" - сегодня стала "дюжина"! Но помельче. Но сегодня. А вчераих было пара. Но крупнее. Но вчера. А те, что совсем помельче - те сегодня. Ну оооочень мелкие!
показати весь коментар
13.05.2022 12:36 Відповісти
"Вот она была и нету,
Вот она была и нету"
показати весь коментар
13.05.2022 12:36 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
13.05.2022 12:37 Відповісти
Снайперы попали под персональные санкции. Короче, просто попали.
показати весь коментар
13.05.2022 12:48 Відповісти
-Дельфин и русалка они, если честно,
-Не пара, не пара, не пара. )))
показати весь коментар
13.05.2022 15:28 Відповісти
"Ішов москаль по приліску,шукав собі пригоду,світило з неба сонечко,прєкрасная пагода! Аж раптом засвистіло,і здригнулася земля,болванка прилетіла в молодого москаля! І москаля нема! Немає москаля! Немає ніх... вопще, сама сира земля! Працює артилерія,їба...ть пацани,одним кацапом менше,а вторий насрав в штани." (с)
показати весь коментар
13.05.2022 17:29 Відповісти
мля там снег это кгода в январе было привет )))
показати весь коментар
13.05.2022 20:44 Відповісти
Земля чёрная, деревья в листьях. Точно зима?
показати весь коментар
14.05.2022 19:08 Відповісти
Голос Дроздова:

- На видео мы можем наблюдать редкий в дикой природе момент размножения пары снайперов делением.
показати весь коментар
14.05.2022 19:07 Відповісти
 
 