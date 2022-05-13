УКР
На всіх напрямках наші оборонці демонструють подвиги та героїзм, - Наєв відвідав райони виконання бойових завдань. ВIДЕО

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав райони виконання бойових завдань угрупувань військ, які боронять Україну в північно-східній, східній та південно-східній операційних зонах.

За його словами, наразі обстановка в районах виконання бойових завдань відповідними оборонними угрупованнями залишається складною, але впевнено контролюється Збройними Силами України.

"Щодня ворог атакує наші оборонні позиції батальйонними та ротними тактичними групами, а також наносить вогневе ураження всіма наявними в нього вогневими засобами", - наголосив Наєв.

Як повідомив командувач, зокрема на Харківському напрямку українські підрозділи здійснюють покращення тактичного положення.

На Сватівському, Попаснянському та Донецькому напрямках чисельними силами, які заздалегідь були накопичені, ворог здійснює намагання прорвати нашу оборону та вийти на адміністративну межу Луганської та Донецької областей.

Під час перебування на передових позиціях командувач особисто переконався, що всі військовослужбовці - від солдата до генерала виконують покладене на них завдання з відсічі збройної агресії. На всіх напрямках наші оборонці демонструють чималі подвиги та героїзм.

"Протягом багатьох поколінь українські воїни здійснювали захист своєї держави. Український народ століттями боровся за свою незалежність та волелюбність, але на долю сучасного покоління українців випало дуже величезне випробування щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету України. До строю, без перебільшення, став увесь народ, щоб протистояти збройній агресії ворога. Це висока честь і велика шана кожному громадянину вільної держави, який робить свій посильний внесок у загальну перемогу", - наголосив він. 

армія рф (18766) Харківщина (6054) Донбас (22366) ЗСУ (7928) Наєв Сергій (355)
+4
"Подвиги и героизм солдат" - это ВСЕГДА следствие ******* руководства.
13.05.2022 12:14 Відповісти
+4
"Каждое проявление героизма єто результат чейто преступной халатности" (С)
13.05.2022 12:14 Відповісти
+3
Сидя в безопасности, подло лить грязь на командование ВСУ.
13.05.2022 12:35 Відповісти
"Подвиги и героизм солдат" - это ВСЕГДА следствие ******* руководства.
13.05.2022 12:14 Відповісти
"Каждое проявление героизма єто результат чейто преступной халатности" (С)
13.05.2022 12:14 Відповісти
Значить чекаємо на добрі новини. Генерал з пустими руками не їде
13.05.2022 12:21 Відповісти
Здається, Наєв відповідав за кримський напрямок...
13.05.2022 12:24 Відповісти
Харків
13.05.2022 14:05 Відповісти
Сидя в безопасности, подло лить грязь на командование ВСУ.
13.05.2022 12:35 Відповісти
Сидя в безопасности, подло лить грязь на командование ВСУ.
написано класно і прям в точку - горжусь
13.05.2022 12:45 Відповісти
Політичне керівництво брехні, створює глобальну недовіру до слів і вчинків військового командування!
13.05.2022 12:47 Відповісти
Як тільки українське керівництво починає говорити про героїзм та подвиги - чекай поганих новин...
13.05.2022 15:05 Відповісти
 
 