28 273 112

"Нам угрожают тюрьмой и расстрелом", - росіяни не пускають на свою територію батальйон мобілізованих "еленерівців", що втекли до кордону з позицій в Україні. ВIДЕО

Батальйон "ополченців ЛНР" вже два дні перебуває на кордоні з РФ і марно чекає дозволу від росіян потрапити в Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "ополченці" поскаржилися на свій стан на відеозапису опублікованому в соцмережах.

"Нам угрожают тюрьмой и расстрелом", - каже один з них.

Автор: 

Луганськ (586) окупація (6861) росія (67862) державна зрада (1774) мобілізація (3226)
+78
Мясо бунтовать вздумало? Расстрелять нахер!
13.05.2022 13:09 Відповісти
+40
13.05.2022 13:16 Відповісти
+33
Тре з боєм прориватися. Адназначно.
13.05.2022 13:17 Відповісти
Памагите чувакам расчехлить мардву ********* пида рассийские заставы.
13.05.2022 16:02 Відповісти
С першої хвилини чел сказав ми с дна а не с Луганська все зрозуміло.Хай тай здихають.
13.05.2022 16:23 Відповісти
А ще краще туди пару ракет по цій наволочі
13.05.2022 16:25 Відповісти
Непереможна армія ДиНиРи -ЛиНиРи. І оце бидло вісім років казало , що то воно воює з ВСУ, а "российской армии здесь нет". Накрити ГРАДами падлюк, щоб мокре місце залишилось. Зрадників і кацапи зневажають.
13.05.2022 16:33 Відповісти
Зачем на них ракеты тратить? Наоборот, нужно поощрять брожение в массах мобиков из дырляндии.
13.05.2022 18:32 Відповісти
Поразительное убожество ума! Менталитет уровня "нам все должны, нас никто не слышит" и стадное поведение.
Крепко попали. Выделенный жизнью 8-летний ресурс исчерпался.
13.05.2022 16:40 Відповісти
Вотена, кричала детвора! Как звали у себе а 14г, так пришли кацапики. А как к себе пустить, та хернаны. А пусть паспорта расейские покажут--- мол свои мы! А ведь Лафа всегда кончается----забыли закон халявы. Гнусаки убогие, химики торохканные!
13.05.2022 16:41 Відповісти
А що ж ви курви думали? Отримали російські паспорти і вже арійці, мля??!!
Та ви як були бидлом і гарматним м'ясом, так і залишились.
Ваша карма, здохнути, бажано прикривши собою "справжніх руЗких".
Іншого призначення у вас, виродки, немає. Немає від слова зовсім.
Те ж саме буде і з КриСчанами. Скоро і їх черга настане... коли ДиНиРи закінчиться.
13.05.2022 18:20 Відповісти
Зеленский и его "команда" не имеют решения ещё и такой задачи: что делать с зомбированным населением "старых" оккупированных зон в Донецкой, Луганской и Крымской областях. Тем более, что некоторая часть зазомбированного населения там принимала участие в военных действиях против Украины. - Традиционная риторика власти периодически повторяет: "мы накажем всех преступников", - но на деле власти боятся получить контроль над теми преступниками, т.к. их очень много и у них есть ещё семьи и т.д., т.е. "наказывать" и без того враждебно настроенное (зазомбированное) население означало бы подтвердить в глазах того населения многие тезисы лживой вражеской пропаганды о "карателях", "уничтожении народа Донбасса и Крыма" и т.п. ложь.

Поэтому Зеленскому проще отказаться от решения этих задач под формальным поводом о том, что так, якобы, меньше жертв будет.

Решение этой задачи - это такой ультиматум: кто добровольно прекращает воевать против Украины, сдаёт оружие и обещает не воевать в будущем (и не совершать других новых преступлений), тех Украина не будет "наказывать" лишением свободы (награбленное придётся вернуть), но кто не прекращает, те рискуют погибнуть в процессе (боёв для) освобождения Украиной оккупированных территорий либо будут обезврежены путём ограничения свободы перемещений и других действий (тюрьмой, а лучше - при наличии гражданства России автоматическая утрата гражданства Украины с возможностью упрощенного и ускоренного возврата в гражданство Украины при желании и отказе от гражданства других государств). Подробнее - путь к правде и миру (путь к миру) - https://2-homo-sapiens.livejournal.com/650.html
( Дополнительные разъяснения - https://2homosapiens-ru.livejournal.com/?skip=8 )
14.05.2022 01:31 Відповісти
Надо чтобы каждый житель лнднр знал что его ждёт
за ,, заслуги,, пусть решает оставаться на месте
или валить в бурятию
А восстанавливать что разрушили придётся самим
14.05.2022 16:10 Відповісти
Рубіть їх в пень! С
14.05.2022 17:01 Відповісти
Безмозглые так и не поняли, что "путен введи" и "путен пусти" это кардинально разные по смыслу и содержанию словосочетания! Если бы у*бали жить в рашку, а не звали её в чужую страну, было бы совсем по другому! КАРМА!
15.05.2022 17:16 Відповісти
