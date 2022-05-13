"Нам угрожают тюрьмой и расстрелом", - росіяни не пускають на свою територію батальйон мобілізованих "еленерівців", що втекли до кордону з позицій в Україні. ВIДЕО
Батальйон "ополченців ЛНР" вже два дні перебуває на кордоні з РФ і марно чекає дозволу від росіян потрапити в Росію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "ополченці" поскаржилися на свій стан на відеозапису опублікованому в соцмережах.
"Нам угрожают тюрьмой и расстрелом", - каже один з них.
Топ коментарі
+78 Агамемнон
показати весь коментар13.05.2022 13:09 Відповісти Посилання
+40 Підлога Маккартні
показати весь коментар13.05.2022 13:16 Відповісти Посилання
+33 Olexandr Ivashura
показати весь коментар13.05.2022 13:17 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Крепко попали. Выделенный жизнью 8-летний ресурс исчерпался.
Та ви як були бидлом і гарматним м'ясом, так і залишились.
Ваша карма, здохнути, бажано прикривши собою "справжніх руЗких".
Іншого призначення у вас, виродки, немає. Немає від слова зовсім.
Те ж саме буде і з КриСчанами. Скоро і їх черга настане... коли ДиНиРи закінчиться.
Поэтому Зеленскому проще отказаться от решения этих задач под формальным поводом о том, что так, якобы, меньше жертв будет.
Решение этой задачи - это такой ультиматум: кто добровольно прекращает воевать против Украины, сдаёт оружие и обещает не воевать в будущем (и не совершать других новых преступлений), тех Украина не будет "наказывать" лишением свободы (награбленное придётся вернуть), но кто не прекращает, те рискуют погибнуть в процессе (боёв для) освобождения Украиной оккупированных территорий либо будут обезврежены путём ограничения свободы перемещений и других действий (тюрьмой, а лучше - при наличии гражданства России автоматическая утрата гражданства Украины с возможностью упрощенного и ускоренного возврата в гражданство Украины при желании и отказе от гражданства других государств). Подробнее - путь к правде и миру (путь к миру) - https://2-homo-sapiens.livejournal.com/650.html
( Дополнительные разъяснения - https://2homosapiens-ru.livejournal.com/?skip=8 )
за ,, заслуги,, пусть решает оставаться на месте
или валить в бурятию
А восстанавливать что разрушили придётся самим