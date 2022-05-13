"Нам угрожают тюрьмой и расстрелом", - росіяни не пускають на свою територію батальйон мобілізованих "еленерівців", що втекли до кордону з позицій в Україні. ВIДЕО

Батальйон "ополченців ЛНР" вже два дні перебуває на кордоні з РФ і марно чекає дозволу від росіян потрапити в Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "ополченці" поскаржилися на свій стан на відеозапису опублікованому в соцмережах.

"Нам угрожают тюрьмой и расстрелом", - каже один з них.

