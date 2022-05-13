Вказував окупантам на вільні хати в селі, мародерив з ними та здавав військових. Нацполіція затримала мешканця Київщини за державну зраду. ВIДЕО

В ході досудового розслідування поліцейські встановили та зібрали докази того, що 30-річний громадянин України, перебуваючи у селищі Бабинці на Київщині, перейшов на бік ворога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

Зловмисник показував військовим збройних сил російської федерації місце проживання правоохоронців, військових АТО, мисливців. Також чоловіка підозрюють у вчиненні крадіжок разом із військовими РФ. Окрім того, відомо, що він викрав і спалив автомобіль односельців і намагався заволодіти ще одним транспортним засобом, погрожуючи розправою з боку військових РФ

"Його родичі та односельці розповіли, що на власні бачили, як зрадник показував окупантам хати, в які можна заселитися, "здавав" місця проживання поліцейських, військових, учасників бойових дій, мисливців. Спільно з військовими РФ фігурант ходив по домівках людей та відбирав у них їжу. Трохи згодом набув такого авторитету серед окупантів, що ті дозволили йому патрулювати територію загарбаного села. Зрадник викрав автомобіль односельця, обклеїв його ворожою символікою та трудився на благо ворогів", – повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

12 травня правоохоронці провели за місцем мешканця фігуранта на Київщині невідкладний обшук, в ході якого виявили та вилучили речові докази.

Чоловіка затримали в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.