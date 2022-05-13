УКР
Вказував окупантам на вільні хати в селі, мародерив з ними та здавав військових. Нацполіція затримала мешканця Київщини за державну зраду. ВIДЕО

В ході досудового розслідування поліцейські встановили та зібрали докази того, що 30-річний громадянин України, перебуваючи у селищі Бабинці на Київщині, перейшов на бік ворога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

 Зловмисник показував військовим збройних сил російської федерації місце проживання правоохоронців, військових АТО, мисливців. Також чоловіка підозрюють у вчиненні крадіжок разом із військовими РФ. Окрім того, відомо, що він викрав і спалив автомобіль односельців і намагався заволодіти ще одним транспортним засобом, погрожуючи розправою з боку військових РФ

"Його родичі та односельці розповіли, що на власні бачили, як зрадник показував окупантам хати, в які можна заселитися, "здавав" місця проживання поліцейських, військових, учасників бойових дій, мисливців. Спільно з військовими РФ фігурант ходив по домівках людей та відбирав у них їжу. Трохи згодом набув такого авторитету серед окупантів, що ті дозволили йому патрулювати територію загарбаного села. Зрадник викрав автомобіль односельця, обклеїв його ворожою символікою та трудився на благо ворогів", – повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

12 травня правоохоронці провели за місцем мешканця фігуранта на Київщині невідкладний обшук, в ході якого виявили та вилучили речові докази.

Чоловіка затримали в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

В любой стране мира такие найдутся, 1 на 100, 1 на 1000, 1 на 10000 - не важно. Достаточно одного. Вообще везде, даже включая США. И поэтому каждая нормальная страна защищает свои границы в первую очередь, чтобы ни один город или деревню не мог захватить враг. А потом уже строит дороги.
13.05.2022 14:47
там і прикінчити біля стінки
13.05.2022 14:47
зрадник гірший за ворога, лише смертна кара за законами воєнного часу, як заведено у всі часи, всіх країн і народів.
13.05.2022 14:49
Запобіжний захід у вигляді розстрілу.
показати весь коментар
13.05.2022 18:57
так,диряві кордони призводять до того,що війна прокочується по нашій землі ,ми несемо значні людські та матеріальні втрати..
показати весь коментар
13.05.2022 14:54
В Британии выращивают элиту , которая будет править страной, с детства. Да , это дорогое образование. А в Украине ОБЩЕСТВО голосует за фотографов и моделей
И вот эти фотографы и модели ЧХАТЬ ХОТЕЛИ НА УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ , к сожалению
показати весь коментар
13.05.2022 17:29
13.05.2022 16:06
показати весь коментар
Самому интересно как он сумел пережить в этом селе период между уходом кацапов и его арестом живым и невредимым
показати весь коментар
13.05.2022 16:45
У нас смертную казнь отменили еще при Кравчуке. О чем вы?
13.05.2022 18:28
На гиляку !!!
13.05.2022 14:49
У нас такий і до приходу поліції не дожив Відрізали язика і повісили у лісі!
13.05.2022 15:10
Чтобы ,другим не повадно было - расстрелять Гниду , они хуже оккупантов
13.05.2022 15:14
Звісно є бажання побачити його на палі, але ми не орки а цивілізована країна, засудити по всій суворості закону а там хай грає в півника з не голеним убивцей, років 15 чи пожитьтєво.
13.05.2022 14:55
у воєнний час у європейських країнах передбачено смертну кару.
13.05.2022 14:57
Видно,что деклассированный элемент. Валялся зарыганый под заборами всю жизнь ...а тут вдруг такая лафа. Резкий подъем по социальной лестнице при помощи родственных душ из кацапосрани. Но недолго музыка играла. Моторыло с гиви и то дольше протянули. Правда те сдохли а этого ещё и кормить за счёт бюджета.
13.05.2022 14:56
Социальный лифт по кацапски. Надеюсь когда образуется Московская народная республика никто не полезет там порядки наводить? Пусть живут по своим бандитским правилам, без правили демократии. У кого ружье тот и прав.
13.05.2022 15:23
А как еще трудящийся может подняться по социальной лестнице в современном мире? Только так. Для простого человека дорога в жизнь заказана, только капиталисты могут подняться. А так, он сотрудничал с врагом и у него шанс в жизни появился достичь чего-то, жить по нормальному, на машине покататься
13.05.2022 15:29
Как давно вам сделали операцию по вживлению человеческого гипофиза?
13.05.2022 15:38
вчера только, не успел прижиться еще
13.05.2022 15:52
В современном мире в обществах без системной коррупции даже простой человек, который не лентяй и желает учится, может подняться легальными способами. Ещё лучше когда родители не пофигисты. У нас в Латвии тоже есть несколько примеров. Например Валдис Домбровскис, которого в детстве забрали из детдома, был премьером страны и теперь он финансовый комиссар Евросоюза.
13.05.2022 15:54
Работать не пробовал? Многим помогает. Этот жил под Киевом и не мог подняться? 1000 у.е. можно иметь, работая на стройке не особо напрягаясь. Мало? Напрягись, обучись - будет больше. Под Киевом много участков, где все площади под теплицами. Люди просто цветочки выращивают и хорошие деньги зарабатывают. А сотрудничество с оккупантами к подъему отношения не имеет.
13.05.2022 17:32
Якийсь чмирь - заледве варнякає.
Гнида.
13.05.2022 14:57
таких как это надо на площадях вешать. И плевать на мнение ЕС. Во-первых, они нас там не сильно и ждут, а во-вторых - это они спокойно живут. пока Украина сражается Так что смертный приговор предателям, это уже вопрос времени
13.05.2022 14:58
зачем кормить эту тварь, есть 100 честных способов для него нечаянно самоубиться и никто не спросит...
13.05.2022 14:58
готовий "камисар" шуріков. чорну кожану тужурку ще б десь вкрав і можно в компартію приймать, або в опезж-опу, без кандидатського терміну.
13.05.2022 15:02
Спалити потвору
13.05.2022 15:03
Чому з окупантами не втік, цікаво? Такий же ж самий кацап і живе так само, як вони...
13.05.2022 15:04
Та вони так швидко тікали що і їхні ж деякі "екземпляри" втекти не встигли! З Шестовицької переправи орки чкурнули а через два дні на об"їздній дорозі "територіали" трьох велосипедистів у цивільному затримали - "к бабушке ехали"
13.05.2022 15:13
потому что помнил, что суды наши не работали все эти 8 лет, а полиция с контрразведкой сами ждали русских, как в Крыму тогда, и думал, что и сейчас так.
13.05.2022 15:16
боже яке кончене
13.05.2022 15:06
Паскудь.
13.05.2022 15:08
вот и прошел твой звездный час, пдр
13.05.2022 15:09
Кожу с него спустить.
13.05.2022 15:09
Ну і що?Жінка *********** вказувала пересування українських військ-що сильно покарали?
13.05.2022 15:16
Молодец чувак. Не растерялся. Прямо по схеме: кто был никем, тот станет всем.
13.05.2022 15:20
Заставить его одеть форму ВС РФ, дать автомат как он любит, посадить в горелый русский танк без башни и сжечь.
13.05.2022 15:21
Київщина вже давно звільнена - село і люди,чого ви чекали?Чого воно ще хекає?
13.05.2022 15:26
А мог бы быть "народным губернатором Киевщины" от партии Шария. Референдумы бы проводил и на дорогих машинах катался бы
13.05.2022 15:26
він повинен був здохути під час затримання
13.05.2022 15:30
"там і прикінчити біля стінки" (С) "а при попытке" (С) "Спалити потвору"(С)... и т.д.
Не уподобляйтесь, не призывайте, не провоцируйте!!! Государственные и военные структуры действуют по ЗАКОНУ и по УСТАВУ. Иначе шо это образование вылупыця - монстр. Расследование, доказательство, суд, наказание и не иначе!
13.05.2022 15:36
алкаш -кацап - шаріков, люмпен, взять всьо і падєліть, тьху, щоб ти здох, падло
13.05.2022 15:38
******* поліцай, шкуру на ремні...
13.05.2022 15:40
Цікаво, на що ця падлюка розраховувала, залишившись вдома, коли його господарі дали дьору?! Не вже не зміг збагнути, що місце для таких лише на паРаші!
13.05.2022 15:46
Четвертовать ****** !
13.05.2022 15:53
Дивно, що воно після цього в селі залишилося. Дуже дивно.
13.05.2022 16:06
Давайте будемо його судити потім посадимо будемо кормити а потім відпустимо років через 10.Наказали....Гасити на місці тварюк !
13.05.2022 16:18
Весело ему будет сидеться. Скучать не придётся.
13.05.2022 16:24
 
 