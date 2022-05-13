УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8809 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
26 088 32

Захисники України збили на Луганщині російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець". ВIДЕО

Підрозділ ППО 81-ї бригади ДШВ збив російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Відео Андрія Цаплієнка 

"Даний ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили", - йдеться у повідомленні.

"Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як даний російський вертоліт", - цитує Командування слова десантників.

Дивіться: Українські захисники на Запоріжжі із ЗРК "Оса" знищили російський безпілотник "Орлан-10". ВIДЕО

Захисники України збили на Луганщині російський ударний вертоліт Мі-28 Нічний мисливець 01

Автор: 

ППО (3575) Десантно-штурмові війська ДШВ (241) вертоліт (893) Луганська область (4938)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
ДШВ України-черговий респект...
показати весь коментар
13.05.2022 15:28 Відповісти
+24
То ж нічний мисливець ніби. Якого хера вдень літав? )))
показати весь коментар
13.05.2022 15:32 Відповісти
+23
💯Вони он "Москву" назвали "убійца авіаносцев". І скільки авіаносців це лайно вбило?
показати весь коментар
13.05.2022 15:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДШВ України-черговий респект...
показати весь коментар
13.05.2022 15:28 Відповісти
пародия на Апач долеталась
показати весь коментар
13.05.2022 16:18 Відповісти
заголовок про ЛУГАНСК репортаж про ХАРЬКОВ. очки могли купить через третьи страны...
показати весь коментар
13.05.2022 16:22 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
13.05.2022 15:30 Відповісти
То ж нічний мисливець ніби. Якого хера вдень літав? )))
показати весь коментар
13.05.2022 15:32 Відповісти
Не завжди треба вірить тим назвам які росіяни дають своїй техніці! Вони он комплекс зенітно-ракетний "Панцирем" назвали а він не здатен те те що танки і автомобілі захистить але й самого себе!
показати весь коментар
13.05.2022 15:38 Відповісти
💯Вони он "Москву" назвали "убійца авіаносцев". І скільки авіаносців це лайно вбило?
показати весь коментар
13.05.2022 15:50 Відповісти
на учениях штук 200, наверное
показати весь коментар
13.05.2022 16:20 Відповісти
воно їх навіть не бачило
показати весь коментар
13.05.2022 16:53 Відповісти
Потому что если дать дураку хрустальный хер, то он его обязательно разобьет да еще и пальцы порежет. Скорее всего оборудование этой ночной бабочки просто не работало в темное время суток.
показати весь коментар
13.05.2022 15:43 Відповісти
Вночі - мисливець, вдень - мисливські ковбаски
показати весь коментар
13.05.2022 16:04 Відповісти
ночной бабочке засадили.....
показати весь коментар
13.05.2022 15:33 Відповісти
А где-то двухсотый самолет заблудился..
показати весь коментар
13.05.2022 15:36 Відповісти
Уже нашелся.
показати весь коментар
13.05.2022 15:40 Відповісти
Уже! Держи руку на пульсе!
показати весь коментар
13.05.2022 15:41 Відповісти
пословица : Молодец против овец, а против молодца сам как овца. Это про российский вертолет. Да и про всю российскую армию.
показати весь коментар
13.05.2022 15:39 Відповісти
"Ночной горшок" он, а не "охотник"!
показати весь коментар
13.05.2022 15:40 Відповісти
мамкин нічний мисливець, папкин дневной конец
показати весь коментар
13.05.2022 15:41 Відповісти
Пічний заслінець? Ой, не чує баба.
показати весь коментар
13.05.2022 15:42 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 15:45 Відповісти
Так, помічник депутата від Партії Ригіонів Сивковіча, який знаходиться під санкціями США, за співпрацю з ФСБ расії !! Совпаденіє...
показати весь коментар
13.05.2022 16:11 Відповісти
А чего "ночной охотник" днём шакалил по украинским полям? Разведывал где можно овощами поживиться? Су.ки такие. Долетался.
показати весь коментар
13.05.2022 15:57 Відповісти
Почитайте историю, ми28 ещё совок заброковал как не сильно перспективный и крайне ненадежный в пользу ка50. То-то они и падают демонстрациях и из-за отказов. А ночью он должен был раньше быть, потом решили что из оборудования для работы ночью достаточно только названия. Вообщем недоапач с склонностью к суицыду.
показати весь коментар
13.05.2022 16:05 Відповісти
Ка-52 в стоке имеет лазерные детекторы и шушеру для работы с новыми тепловыми головками самонаведения, где диапазон лучше выбран, может проигнорировать ловушки. А ми-28 - нет. На нем только вручную либо отстреливаешь заранее, либо едешь на тот свет, если в авторотации и амортизации не сдохнешь в кресле. Конечно, их можно было проапгрейдить и даже на лучшую технику и реально иметь контрракетную защиту от ПЗРК, но надо азиатскую хибарку для дочурки строить было для тувинца.
показати весь коментар
13.05.2022 20:15 Відповісти
на 12сек вкрадена духовка?
показати весь коментар
13.05.2022 16:06 Відповісти
Щось цей журналіст забагато назнімав зайвого.
показати весь коментар
13.05.2022 16:13 Відповісти
ой яка потужна модернізація: видали пілоту окуляри нічного бачення, і вже бачиш, це не просто гелікоптер, а цілий "нічний мисливець"! 🤣
показати весь коментар
13.05.2022 16:20 Відповісти
вечірня ******)
показати весь коментар
13.05.2022 16:51 Відповісти
Нічний мисливець став курою гімна.
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
13.05.2022 18:04 Відповісти
Уцілілих бурятів перекваліфіковують на вєртольотчіков
показати весь коментар
13.05.2022 20:30 Відповісти
Щось дуже підозріло схожий на Апач - американський гелікоптер.
Кацапи як що не вкрадуть технологію і дізайн, то не кацапи.
показати весь коментар
13.05.2022 22:34 Відповісти
Підтримай петицію. Слава Україні !

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
показати весь коментар
13.05.2022 22:46 Відповісти
 
 