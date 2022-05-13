Захисники України збили на Луганщині російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець". ВIДЕО

Підрозділ ППО 81-ї бригади ДШВ збив російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Відео Андрія Цаплієнка

"Даний ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили", - йдеться у повідомленні.

"Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як даний російський вертоліт", - цитує Командування слова десантників.

