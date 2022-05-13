В Маріуполі рашистські танкісти для розваги стріляють по уцілілих будівлях і давлять покинуті автомобілі. ВIДЕО
В Маріуполі окупанти задля розваги влаштували стрільбу по уцілілих будівлях з танка та давили бронемашиною покинуті автомобілі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис такої розваги загарбників опублікований у соцмережі.
Топ коментарі
+41 erge
показати весь коментар13.05.2022 16:16 Відповісти Посилання
+32 Green sheet
показати весь коментар13.05.2022 16:20 Відповісти Посилання
+31 Олександр Карін
показати весь коментар13.05.2022 16:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
раша, ви реально називали БУЧУ фейком
у вас буде можливість стикнутися із виробниками БУЧІ та МАРІУПОЛЯ в себе вдома
БУЧА І МАРІУПОЛЬ ЧЕКАТИМУТЬ русскіх у кожному бурятському дагестанському русському селі
у кожному, куди повернеться хоч один такий моральний урод
пора вам побачити реальний світ, русскіє
і не кажіть потім "ЗА ЧТО НАМ ЕТО???"
були в "пакетах" ....доєдиного!!!!
проще говоря, сволочи
Помічу тільки в німців на літо 1941 року на озброєнні були лише легкі танки й танкетки .
А у РККА вже були середні танки Т-34 майже 50% від парку . Й ці гітлеровці на танках й танкетках оточили йдучи до Москви й Пітеру 5 армій .
А ранкідоїди лише в таких стрелищах герої фонтанного полускання , кантемирівськи омилки...
Бо бо там делеко до "Азовсталі" де є беспека .
До Ірпеня , де місцева тероборона запалили їх колону на 2 километри й це фото піджаркою з танкістів увесь світ обійшло , вгалалом навіть дальші ніж до їх ватасамки (яку вони на врядчи вже колись побачать) . Тому так бісяться від люті ! Будинок же їм бронебійну "атвєтачку" не прийшле . На превеликий жаль !
Німці за таке б командира полку до обер-лейтенанта розжалували й в піхоту . Не будинки вони жаліли б , а набоїв !
А тепер уявимо собі 140 млн. шарікових й 5 млн. швондерів . Деяки (не без ментальних проблем) але все ж таки пройшли курс механіка-водія й заряджаючого танка . Результам ми зараз бачимо .
Інше втішує , що містер "Кольт" , а нашому випадку чи "Стугра" , чи NLAV чи Джавелін добре виробляє з того "веселего екіпажа" попіл який добре уміщується в одному чорному пакеті ...
Але тут йще требо мати фортуну , яка збере цей попіл у пакетик й доставить цей подарунок ватній самці на 9 травня (хоч трохи з запізненням) !