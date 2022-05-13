Чому філія РПЦ в Україні має піти слідом за російським кораблем БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Чому церква окупанта, вона ж – російська православна церква в Україні, яка чомусь досі зветься УПЦ МП – має піти слідом за російським воєнним кораблем? Богдан Буткевич пояснює у "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше Синод філії РПЦ в Україні, яка зве себе УПЦ МП, заявив, що діяльність попереднього президента Петра Порошенка щодо здобуття Томосу й заснування української єдиної помісної церкви стали одним із приводів для вторгнення Росії у 2022 році.

Читайте також: "Без цензури наживо": А я вам щас покажу, хто Київ врятував. День 78. ВIДЕО