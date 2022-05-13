УКР
5 619 32

Чому філія РПЦ в Україні має піти слідом за російським кораблем БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Чому церква окупанта, вона ж – російська православна церква в Україні, яка чомусь досі зветься УПЦ МП – має піти слідом за російським воєнним кораблем? Богдан Буткевич пояснює у "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше Синод філії РПЦ в Україні, яка зве себе УПЦ МП, заявив, що діяльність попереднього президента Петра Порошенка щодо здобуття Томосу й заснування української єдиної помісної церкви стали одним із приводів для вторгнення Росії у 2022 році.

Автор: 

РПЦ (526) УПЦ МП (1230) Буткевич Богдан (441)
Топ коментарі
+28
Обов'язково має піти і як найшвидше!
13.05.2022 18:04 Відповісти
+22
Тому що у РПЦ св'ятості стільки-скільки у старої шльондри цноти,та тому що РПЦ=ФСБ...
13.05.2022 18:06 Відповісти
+21
Было бы неплохо выгнать московских попов, и начать нужно с лавр
13.05.2022 18:09 Відповісти
показати весь коментар
Щоби РПЦ пішла, спочатку мають піти її зелені покровителі, які самі окормляються з московських рук.
13.05.2022 20:15 Відповісти
Московські попи в кожному населеному пункті. Їх як жабуриння.
Пора позбутись цієї ракової пухлини.
13.05.2022 18:39 Відповісти
РПЦ должно не просто уйти вслед, а уйти далеко дальше.
13.05.2022 18:11 Відповісти
ні. не спрацює
13.05.2022 18:14 Відповісти
А почему бы не поставить путлеру с гундяевым условие: или выпускаете раненых и желающих выйти азовцев из Мариуполя, или мы отбираем у РПЦ Киевскую Лавру и все их церкви в Украине? Может сработать.
13.05.2022 18:13 Відповісти
Цікавий фантастичний варіант, але віддати тоді лаври назавжди фсбшниками?
13.05.2022 18:23 Відповісти
а потім нахер послати, все одно договір зі скоторусами нічого не вартий
13.05.2022 18:33 Відповісти
Питання не в тому чому має піти, питання чому і досі не пішли , чому їх не пошлють за кораблем
13.05.2022 18:14 Відповісти
Зараз реально зручний момент, щоб повернути киїіську і почаєвські лаври, іншого не буде. Тільки зараз можна ігнорувати "занепокоєння" з Мордору, бо війна. Війна закінчиться, шанс буде втрачено.
13.05.2022 18:21 Відповісти
Ну в нас же бігуни між крапельками , які за нейтралітет, ніяк не вирішать з ким вони і де вони.
13.05.2022 18:38 Відповісти
А все тому що ще в 2019 році вони мали перерегеструватись з Української православної церкви московського патріархата в московську церкву.Вони зараз незаконно знаходяться в Україні.Але владі за три роки не вистачило часу виконати закон який уже існує.
13.05.2022 20:45 Відповісти
Лаври українські від московських попів забрати, а їх на х*й послати!
13.05.2022 18:18 Відповісти
Вся Україна прагне позбутися цього фсбешного монстра, вся...крім влади.
13.05.2022 18:19 Відповісти
РПЦ це неприхована кацапська 5та колонна в Україні яка сжірає мозок українців.
викиньте вже нарешті ту гадюку в її рідні кацаплячі болота.
13.05.2022 18:19 Відповісти
Нажаль дуже велика кількість зомбі-прихожан. Ніколи цю гниду звідси не викорінити
13.05.2022 18:27 Відповісти
Конотопцы уже изгнали бесов московских из своих церквей!
А Киев чего ждет?!
13.05.2022 18:27 Відповісти
Переловити фсбшних попів та обміняти на маріковський гарнізон
13.05.2022 18:31 Відповісти
мп сатанисти
13.05.2022 18:38 Відповісти
Майже все правильно. Але якщо кажете українською мовою, то кажіть грамотно. Не калічте мову і історію. В українській мові, по відношенню до московитів, не руські, а російські. Бо ті хто проробляв українську граматику розуміли, що Русь це тільки Україна. Русь без свинособак. Це на рахунок русні. Чому б не сказати москальня.
13.05.2022 18:47 Відповісти
Взаимосвязь между русней и Русью ровно такая как и между Римом(Roma) и Румынией(România)... Румынов тоже будем величать как то по другому?)
13.05.2022 19:07 Відповісти
А чому б не називати "москальня"? Нащо придумувати для них слово, яке співзвучне зі словом "Русь" і явно походить від нього. А Русь це Україна. В крайньому випадку називати їх росня. Від слова росія. Але москальня краще. Слово "москалі" наші предки для них використовують вже сотні років. І ніякої русні ніколи не було до початку війни. А хтось таке неподобство неграмотно примінив і пішло.

А на рахунок Румунії, то це у нас не Романія, як вони самі себе називають. Приклад приведений некоректно. Румунія і Романія по суті різне і мало співзвучне.
13.05.2022 19:53 Відповісти
Двумя руками за.... Только теперь нужно подготовить ПВО возле Лавры и остальных храмов... Русня обязательно постарается их уничтожить...
13.05.2022 19:02 Відповісти
Якщо не очистити Україну від нечисті , перемогти буде неможливо ...
Якщо на заваді цього буде стояти вище керівництво -то це взагалі катастрофа катастроф
13.05.2022 19:03 Відповісти
За так называемым "МПЦ" пошёл рюзьге вайенный карарбль "маацьва"! На копростане, уже сколько веков, длятся войны с соседями? А черти в рясах, оружие убийства освящают! Какая религия на земле, призывает или разрешает убивать людей??? Если что то и существует на копростане, так это только сатанизм, которая поощряет убийство не только православных и от малого до великого!
13.05.2022 19:39 Відповісти
Будь проклята та культура, та религия, которая рождает уродов!!!
13.05.2022 19:42 Відповісти
Сатани мають зникнути в Україні.
13.05.2022 19:58 Відповісти
Почему на 8 год войны они до сих пор легально находятся в Украине.
Это же ФСБ.
Ещё в 1943 году, по указу Сралина, РПЦ стало отделом НКВД.
В его ряды набирали преимущественно бывших силовиков а на руководящие должности преимущественно лиц нетрадиционной сексуальной ориентации (цитата).

Что мешает перекрыть эту лавочку ФСБ?
14.05.2022 08:18 Відповісти
 
 