Чому філія РПЦ в Україні має піти слідом за російським кораблем БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
Чому церква окупанта, вона ж – російська православна церква в Україні, яка чомусь досі зветься УПЦ МП – має піти слідом за російським воєнним кораблем? Богдан Буткевич пояснює у "Без цензури" на Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, раніше Синод філії РПЦ в Україні, яка зве себе УПЦ МП, заявив, що діяльність попереднього президента Петра Порошенка щодо здобуття Томосу й заснування української єдиної помісної церкви стали одним із приводів для вторгнення Росії у 2022 році.
Пора позбутись цієї ракової пухлини.
викиньте вже нарешті ту гадюку в її рідні кацаплячі болота.
А Киев чего ждет?!
А на рахунок Румунії, то це у нас не Романія, як вони самі себе називають. Приклад приведений некоректно. Румунія і Романія по суті різне і мало співзвучне.
Якщо на заваді цього буде стояти вище керівництво -то це взагалі катастрофа катастроф
Это же ФСБ.
Ещё в 1943 году, по указу Сралина, РПЦ стало отделом НКВД.
В его ряды набирали преимущественно бывших силовиков а на руководящие должности преимущественно лиц нетрадиционной сексуальной ориентации (цитата).
Что мешает перекрыть эту лавочку ФСБ?