"Без цензури наживо": Як Україна буде застосовувати західну зброю? День 79. ВIДЕО

79-й день Народної війни України.

Росія почала обстрілювати сама себе для ще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва Марина (363) Буткевич Богдан (441)
А цим хлопцям теж дадуть зброю?... https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA Бо хочеться теж спитати.. "Где деньги, Зин?"
13.05.2022 21:26 Відповісти
Хай ті мляді ще дадуть ту зброю в нормальній кількості. Дають по чайні ложці раз на день, а в цей час наші хлопці та дівчата свої голови кладуть. Ніяк наші західні партнери не перехворіють хитродупістю.
13.05.2022 21:27 Відповісти
 
 