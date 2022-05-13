"Без цензури наживо": Як Україна буде застосовувати західну зброю? День 79. ВIДЕО

79-й день Народної війни України.

Росія почала обстрілювати сама себе для ще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

