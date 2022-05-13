Розмова полоненого окупанта з дружиною: "Надо, чтоб нас подали в списки на обмен. Потому что мы числимся как безвести пропавшие". ВIДЕО

Черговий окупант, який символічно 9 травня здався в полон ЗСУ, тепер хоче додому і сподівається потрапити до "обмінного списку".

Відповідне відео опублікувала Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Побачивши власного сина під час відеодзвінка полонений російський окупант починає плакати.

"Він та його співслуживці не замислюються, що від російського вторгнення в Україну вже постраждали безліч українських дітей, а 225 – убито. Окупанта більше турбує власна доля", - йдеться в дописі.

Полонений загарбник радить дружині разом із рідними інших полонених об’єднатися: "Надо, чтоб вы начали штурмовать нашу часть, где мы служим, чтоб нас подали в списки на обмен. Потому что мы числимся как безвести пропавшие. Сговоритесь как-то и дайте им по балде".

