8 288 20

Розмова полоненого окупанта з дружиною: "Надо, чтоб нас подали в списки на обмен. Потому что мы числимся как безвести пропавшие". ВIДЕО

Черговий окупант, який символічно 9 травня здався в полон ЗСУ, тепер хоче додому і сподівається потрапити до "обмінного списку".

Відповідне відео опублікувала Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Побачивши власного сина під час відеодзвінка полонений російський окупант починає плакати. 

"Він та його співслуживці не замислюються, що від російського вторгнення в Україну вже постраждали безліч українських дітей, а 225 – убито. Окупанта більше турбує власна доля", - йдеться в дописі.

Полонений загарбник радить дружині разом із рідними інших полонених об’єднатися: "Надо, чтоб вы начали штурмовать нашу часть, где мы служим, чтоб нас подали в списки на обмен. Потому что мы числимся как безвести пропавшие. Сговоритесь как-то и дайте им по балде".

Також дивіться: 21 російський військовий захоплений в полон у бункері колишньої частини ППО поблизу села Циркуни на Харківщині. ВIДЕО

+12
Как можно уехать от своих маленьких детей, чтобы убивать таких же детей в другой стране. Не верьте ему. Если не получится обменять на бойца полка Азов - валите эту тварь.
13.05.2022 17:25
+9
Орки! Украина для вас - это Бермудский треугольник. Кто сюда приходит, тот для своей страны - призрак, за которого компенсацию не платят.
13.05.2022 17:12
+5
" Поховали москаля край дороги....."

..
13.05.2022 17:18
"Будет сидеть! Я сказал!" (с)
13.05.2022 17:10
Орки! Украина для вас - это Бермудский треугольник. Кто сюда приходит, тот для своей страны - призрак, за которого компенсацию не платят.
13.05.2022 17:12
" Поховали москаля край дороги....."

..

..
13.05.2022 17:18
так это с лнр или днр. или на крайняк с кубани, судя по говору
13.05.2022 17:19
Как можно уехать от своих маленьких детей, чтобы убивать таких же детей в другой стране. Не верьте ему. Если не получится обменять на бойца полка Азов - валите эту тварь.
13.05.2022 17:25
Футбол? Там нехай грають на полі, де сапери ще не дивились.
13.05.2022 17:27
Там...генетика. Не лікується ...тільки хірургічним шляхом або евтаназія.
13.05.2022 17:43
Ты уже домой не тарапыс. Рустаму твоя бывшая жена тоже нравится.
13.05.2022 17:55
Любить своїх діток ...Гнида!
13.05.2022 18:05
Он приехал, чтобы меня убить. Просто не получилось. А если бы получилось?
13.05.2022 18:14
Невинних напевно вже не лишилось.

Кожний з них з вірогідністю 80 % когось убив.
13.05.2022 19:33
Краще би вони дійсно десь пощезли.
13.05.2022 18:39
Наших в полоні більше. Ми потребуємо обмінний фонд.
13.05.2022 19:43
Яке щастя що обращаютсяоченьхорошо, хай розкаже як вони знущались з мирних людей . катували полонених наших воїнів,вбивали ,калічили...і думаєте чи їй чи йому хоч десь щось ворухнеться??.. он розмови їхні послухайте....це уголовніки
13.05.2022 18:55
Вы абсолютно права
13.05.2022 18:59
А з Маріуполя важко поранених не дають забрати.....я вже не можу це дивитись
13.05.2022 19:00
так и есть...мне кажется что пора уже обменивать и тех кто их пленит и флиртует с ними
13.05.2022 19:03
все это его пленение выглядит так - ты заяви чтоб нас подали в списки на обмен, и отловили нужное количество украинцев на оккупированных территориях для этой цели.
13.05.2022 19:02
Больной, не занимайтесь самолечением, если числишься "безвести пропавшим" то так и должно быть.
14.05.2022 01:35
Ми дуже гуманні для полонених кацапів,бо ми українці більше духовно розвинуті за них,ми не загарбники в душі.Але це окупанти!!! і якщо їх не міняють на наших героїв,вони мають бути осудженні прилюдно,і працювати на відбудову нашої Держави,і то вже!
14.05.2022 10:23
 
 