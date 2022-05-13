УКР
На 150 тис. населення в Маріуполі щодня видають лише 3 тис. продуктових наборів, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО

В заблокованому рашистами Маріуполі гуманітарна катастрофа.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, щодня в Маріуполі черги за їжею в "Метро".

"Там, де на 150 тис. населення аж 3 тис. продуктових наборів щодня від окупантів. Люди похилого віку через неможливість отримати допомогу та їжу в "гуманітарних штабах" вимушені збирати залишки їжі у смітті", - пояснив Андрющенко.

Водночас ватажок терористів Пушилін заявляє: "Наши подразделения предпринимают все соответствующие шаги, чтобы ситуация с "Азовсталью" была завершена и город Мариуполь смог уже полноценно заниматься восстановлением, чтобы все службы гражданские могли полноценно работать и заниматься жизнеобеспечением людей. Обеспечивать нормальное существование, жизнь людей".

Також дивіться: В Маріуполі рашистські танкісти для розваги стріляють по уцілілих будівлях і давлять покинуті автомобілі. ВIДЕО

От непонятно, почему им запрещают выехать? Орки хотят выполнить план про 2 миллиона убитых украинцев?
13.05.2022 17:18 Відповісти
Вероятно они хотят каким то образом восстановить жизнь в городе, потому что если все уедут, то кого они освобождали?
13.05.2022 17:19 Відповісти
"Обеспечивать нормальное существование" . Не знаю як для кого, мене "существованіє" м'яко кажучи не влаштовує. Мене б влаштувало коли б пушиліну забезпечили существованиє без можливості дихати.
13.05.2022 17:21 Відповісти
А чем было существование ненормальным при Украине?
13.05.2022 17:23 Відповісти
бред какой-то, если выбрасывают еду в мусор, значит ее там просто завались, люди вряд ли стоят за едой, я в это не верю
13.05.2022 17:29 Відповісти
чому армія має захищати принижених?
над вами посміялися, вас захищає ваша армія. чому?
13.05.2022 17:45 Відповісти
Далі схема така.Скажуть всі на референдум і будуть всі нагодовані Ось і все.І стадо побіжить так само як бігла за своїми трудовими книжками для картинки рф.Де їм с трудовою вручали повістки в армію рф....
13.05.2022 17:45 Відповісти
 
 