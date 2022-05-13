На 150 тис. населення в Маріуполі щодня видають лише 3 тис. продуктових наборів, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО

В заблокованому рашистами Маріуполі гуманітарна катастрофа.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, щодня в Маріуполі черги за їжею в "Метро".

"Там, де на 150 тис. населення аж 3 тис. продуктових наборів щодня від окупантів. Люди похилого віку через неможливість отримати допомогу та їжу в "гуманітарних штабах" вимушені збирати залишки їжі у смітті", - пояснив Андрющенко.

Водночас ватажок терористів Пушилін заявляє: "Наши подразделения предпринимают все соответствующие шаги, чтобы ситуация с "Азовсталью" была завершена и город Мариуполь смог уже полноценно заниматься восстановлением, чтобы все службы гражданские могли полноценно работать и заниматься жизнеобеспечением людей. Обеспечивать нормальное существование, жизнь людей".

