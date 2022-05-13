УКР
Евакуація населення селища Циркуни на Харківщині під час обстрілу: "Все живы? Сколько вам еще объяснять, что нужно выезжать?". ВIДЕО

ГО "Точка опори", яка займається евакуацією людей за підтримки спецпідрозділу "Кракен", надала відео евакуації населення селища Циркуни на Харківщині під час обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ось вона - реальна війна, в якій російські окупанти нищать цивільне населення. Під обстрілами житлові будинки, вулиці з дітьми та пенсіонерами. На них спрямовує свої смертоносні снаряди "вторая армия в мире".

Хм-м-м-м... Як пояснити упоротій ваті, що асвабадітєлі помножать на нуль і саму упороту вату?
13.05.2022 17:59 Відповісти
А може не треба і пояснювати? Може хай самі побачать, що таке "рузькій мір" та це відіб'є в них бажання чекати на "асвабадітєлєй", тому що живу сама під Харковом, де не було бойових дій, так от, багато таких довбо....ів вважають, що то ВСУ села обстрілює. Вата лікується тільки через приватне відчуття війни і то, не факт
13.05.2022 18:07 Відповісти
Так вони чекають руZZкій мір
13.05.2022 17:51 Відповісти
Вони вже побачили. Два місяці в окупації. Але старі люди вперті, що барани. Прив'язані до своєї землі ментально
13.05.2022 18:21 Відповісти
Ватоцефалія невиліковна. В одному готелі з нами перебуває така собі ватна бабуся з Харкова. Не повірите - вона досі мріє про зайняття Харкова орками. І їй байдуже до дійсності...
14.05.2022 16:23 Відповісти
Деяким людям просто нікуди їхати і нема грошей. Їм краще вмерти на своєму подвірʼї, особливо літнім
13.05.2022 18:11 Відповісти
И поэтому надо временно конфисковать квартиры всех выехавших киевлян (и ряда других городов), поселив там переселенцев. Запретить сдавать в аренду тем, кто вне Украины. Затем все вернуть назад после окончания войны, быстро построив временные места жительства и начав быстро отстраивать дома без лишних бумаг и разрешений.
13.05.2022 19:47 Відповісти
начинай быстро строить
14.05.2022 11:21 Відповісти
А имущество из тех квартир где потом искать ?! Ты все вернешь,конфискувальщик ?!
14.05.2022 16:35 Відповісти
Надеюсь, отгонят дальше, и обстрелов не будет. Харьков, говорят, уже практически не обстреливают.
13.05.2022 18:15 Відповісти
Є таке що нікуди їхати. І ні з чим. То в Польщі їжу дають, а у нас все сам. А роботи нема. Ото і все
13.05.2022 18:51 Відповісти
А де це у вас не годують переселенців? В моєму місті їм все дають(4 рази годують на день, люди кажуть що смачно і порції великі), правда за умови проживання в муніципальних закладах. Якщо ж з'їзжають на квартири, то допомога не надається.
13.05.2022 20:15 Відповісти
 
 