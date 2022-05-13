Евакуація населення селища Циркуни на Харківщині під час обстрілу: "Все живы? Сколько вам еще объяснять, что нужно выезжать?". ВIДЕО
ГО "Точка опори", яка займається евакуацією людей за підтримки спецпідрозділу "Кракен", надала відео евакуації населення селища Циркуни на Харківщині під час обстрілу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ось вона - реальна війна, в якій російські окупанти нищать цивільне населення. Під обстрілами житлові будинки, вулиці з дітьми та пенсіонерами. На них спрямовує свої смертоносні снаряди "вторая армия в мире".
