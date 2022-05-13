5 об'єктів інфраструктури та понад 10 багатоповерхівок було пошкоджено внаслідок нічних обстрілів Миколаєва, - Сєнкевич. ВIДЕО

П‘ять об'єктів міської інфраструктури та більше 10 житлових багатоповерхових будинків було пошкоджено внаслідок нічних обстрілів у Миколаєві.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"На місцях цілий день працюють наші комунальники. Вони роздають людям плівку та допомагають забити пошкоджені вікна. На щастя, обійшлось без людських жертв (5 цивільних осіб дістали поранення).



Щодо об'єктів міської інфраструктури, в основному маємо пошкодження вікон та покрівлі. На одному з комунальних підприємств пошкоджено два автомобілі", - зазначив очільник міста.



За словами Сєнкевича, також під обстріли потрапили дві системи очищення води та ємності для води.

У різних районах міста через потрапляння боєприпасів та уламків виникали пожежі, їх оперативно відпрацьовували рятувальники ДСНС.

