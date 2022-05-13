"Он в туалет хотел сильно, мы его застрелили": Рашист розповідає мамі, як розстріляв полоненого українця, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російський окупант зізнається матері, що розстріляв українського військовополоненого в спину за те, що той попросив дозволу використати туалет.

Про це свідчить чергове перехоплення розмови рашиста, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: "Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь". Все, он пошел - мы его в спину" - розповів загарбник.



Це шокувало навіть його відверто проросійську матір. Вона спробувала вийти із розмови звичним пропагандистським наративом: "Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают".

Але син цинічно уточнив: "Та нет, это мы его расстреляли".

