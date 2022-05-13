"Скручу шию, тебе всі зґвалтують": 16-річна дівчина розповіла про жахи російської окупації на Чернігівщині. ВIДЕО

16-річна мешканка Чернігівщини розповіла, як російські військові погрожували її зґвалтувати, неодноразово били та погрожували її рідним.

Про це йдеться в сюжеті "Настоящего времени", інформує Цензор.НЕТ.

