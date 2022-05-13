Отправили 1500 людей. Приехало 30 назад. Х#й они отобьют Марьинку, - терористи жаліються на міцну оборону ЗСУ. АУДIО
Українські розвідники оприлюднили перехоплену розмову донецьких терористів, у якій вони жаліються на величезні втрати під Мар'їнкою.
Як інформує Цензор.НЕТ аудіо перехоплення опубліковане у офіційному фейсбуці ГУР Міноборони.
Жінка висловлює сумнів в тому, що окупанти будь-коли зможуть захопити Мар’їнку, оскільки українські військові побудували міцну оборону: "Там бетону по 2,5-3 метри. Який снаряд їх проб’є? А вони засіли і сидять"
Також вона озповідає про нещодавню спробу штурму: "Відправили 1500 людей. Приїхало 30 назад. Тобто, всі з ким була знайома там, немає вже нікого".
У відповідь чоловік скаржиться на проблеми з надходженням резервів: "В рашці всі ховаються. Ніхто не хоче їхати".
пики после мата идут)) все слышно
это что лыныровские любители русни что ли?
коллабаранты
думали что вечно жить будете под "крылешком" врага и спокойно будет у вас всегда
ну ну
Я спочатку подумала, що то свиню ріжуть. А ні, то руський мир кричить. Але так не культурно.