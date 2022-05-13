УКР
Отправили 1500 людей. Приехало 30 назад. Х#й они отобьют Марьинку, - терористи жаліються на міцну оборону ЗСУ. АУДIО

Українські розвідники оприлюднили перехоплену розмову донецьких терористів, у якій вони жаліються на величезні втрати під Мар'їнкою.

Як інформує Цензор.НЕТ аудіо перехоплення опубліковане у офіційному фейсбуці ГУР Міноборони. 

Жінка висловлює сумнів в тому, що окупанти будь-коли зможуть захопити Мар’їнку, оскільки українські військові побудували міцну оборону: "Там бетону по 2,5-3 метри. Який снаряд їх проб’є? А вони засіли і сидять"

Також вона озповідає про нещодавню спробу штурму: "Відправили 1500 людей. Приїхало 30 назад. Тобто, всі з ким була знайома там, немає вже нікого".

 У відповідь чоловік скаржиться на проблеми з надходженням резервів: "В рашці всі ховаються. Ніхто не хоче їхати".

розвідка (3925) Мар’їнка (622) перехоплення (364)
+68
яка сумна новина.....
сижу, слушаю и рыдаю......
13.05.2022 20:08 Відповісти
+66
Прослухав і отримав задоволення)))Слава ЗСУ!!!
13.05.2022 20:08 Відповісти
+58
яка "красИва" розмова тих, хто ненавидить все українське. Здохніть не всі, а 100% ВСІ
13.05.2022 20:10 Відповісти
кто "цензурил" аудио как то очень старался видно))
пики после мата идут)) все слышно

это что лыныровские любители русни что ли?
коллабаранты

думали что вечно жить будете под "крылешком" врага и спокойно будет у вас всегда
ну ну
13.05.2022 21:57 Відповісти
Це "тамжишнашилюді", для яких і безкоштовне поза конкурсом навчання в українських вишах, і шастали вони туди-сюди і електрику постачали їм на халяву.
13.05.2022 22:05 Відповісти
І газ перші 2 роки і водичку до цього часу качали, підозрюю теж безоплатно. Щоб комуналка у цих вироків була мінімальна. З 2014 року Україна фінансувала да бас в міру своїх фінансових можливостей. А Женевська конвенція прямо вказує, що проблеми окупованих територій це проблеми окупантів. Добре, що Крим офіційно приєднали до рашки, а то наші гуманісти(а швидше за все зрадники) ще б і там соцвиплати платили 8 років. Бо Крим це ж Україна і тамженашілюді. Якби не Захід, то зараз би залишки ЗСУ в Карпатах партизанили. Нічому життя наших людей не вчить. Знову на зе президента моляться. Бо не втік.
14.05.2022 14:46 Відповісти
Ряди ОПЗЖшників і Регіоналів рідіють, це надихає.
13.05.2022 22:19 Відповісти
Не нравится мне одно, что эта ****** лугандонская такая идейная. ****** переживающая за этот гнойный лугандон. Но очень нравится другое - это её отчаяние в голосе - это раз . И второе - она очень боится прихода ЗСУ, ибо надо ******** как минимум уже в мордор.
13.05.2022 22:30 Відповісти
переполохані свиноматки... таких свиноматок також знищувати, вони зачумлені рашизмом назавжди.
13.05.2022 22:51 Відповісти
Після таких перемовин навіть краплі заспокійливі не треба приймати. А якщо їй не хватає контингенту, то чемодан, вокзал, кацапстанія. Її там приймуть з відкритими руками за полярним колом.
Я спочатку подумала, що то свиню ріжуть. А ні, то руський мир кричить. Але так не культурно.
13.05.2022 22:52 Відповісти
Пьяые русские шлюхи
13.05.2022 22:58 Відповісти
Конченный русский мир с ихними самками-уродами
13.05.2022 23:06 Відповісти
Штурмующим Марьинку наверно не рассказали былины и легенды о штурмовавших ее же в начале июня 2015-го и которых давно съели черви в сырой земле
13.05.2022 23:21 Відповісти
Черви с тех пор проголодавшиеся
14.05.2022 09:24 Відповісти
