Заступник командира "Азова" Калина, генерали Брідлав і Кларк, Яценюк у дискусії Київського безпекового форуму. ВIДЕО

Київський Безпековий Форум проводить нову онлайн дискусію в рамках воєнного циклу "Боротьба за Україну", присвячену військовій проблематиці. У центрі уваги військової дискусії КБФ за участю представника полку "Азов" і чотиризіркових генералів США - звільнення українських військових і цивільних на Азовсталі, оцінка загальної ситуації на фронті, а також майбутнього розвитку подій.

Учасники дискусії:

Святослав Паламар (Калина), заступник командира полку "Азов".
Філіп Брідлав, чотиризірковий генерал армії США, командувач Європейського командування Збройних Сил США і Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках.
Веслі Кларк, чотиризірковий генерал армії США, Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 1997-2000 роках.
Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.
Мелінда Гарінґ, заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США).
Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Як врятувати українських військових і цивільних на Азовсталі? Як світові військові експерти оцінюють ситуацію на фронті? Як оцінюють потенціал російського агресора? Які прогнозують сценарії розвитку подій? Якими сьогодні є головні завдання міжнародної військової допомоги Україні у війні проти Росії? Ці та інші запитання обговорюються під час нової події Київського Безпекового Форуму.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – провідна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Київський безпековий форум (170)
+8
Що робить людина, яка стала прем'єром голої, босої країни, і зі своєю командою врятувала її від дефолту та передала наступнику з 90 млрд в держскарбниці? Дійсно, що вона там робить?
Інша справа бубочкині гончарук та шмигаль. Перший, за 5 місяців проср.в 118 млрд. Другий, мАлАдой праХвесіонал потурбувався про те, щоб в держскарбниці залишився -.
13.05.2022 21:18 Відповісти
+6
А ты что здесь делаешь? Вряд ли тебе здесь место...
13.05.2022 20:16 Відповісти
+6
Так вони не кацапи як ти - їм можна
13.05.2022 20:32 Відповісти
Кампания неплохая, но что в ней делают Яценюк с Лубкивским?
13.05.2022 20:09 Відповісти
А ты что здесь делаешь? Вряд ли тебе здесь место...
13.05.2022 20:16 Відповісти
Так вони не кацапи як ти - їм можна
13.05.2022 20:32 Відповісти
Що робить людина, яка стала прем'єром голої, босої країни, і зі своєю командою врятувала її від дефолту та передала наступнику з 90 млрд в держскарбниці? Дійсно, що вона там робить?
Інша справа бубочкині гончарук та шмигаль. Перший, за 5 місяців проср.в 118 млрд. Другий, мАлАдой праХвесіонал потурбувався про те, щоб в держскарбниці залишився -.
13.05.2022 21:18 Відповісти
Какой-то сюрреализм на самом деле. Но двадцать первый век. Всё в онлайне.
13.05.2022 20:13 Відповісти
майбутні війни так і будуть проходити..все онлайн в реальному режимі...і можливо роботами та дронами...Термінатор-судний день
13.05.2022 20:16 Відповісти
Якщо там Яценюк, то далі можна і не читати
13.05.2022 20:29 Відповісти
Тоді не читай, а просто вали
13.05.2022 20:38 Відповісти
Тебе сьогодні ще ніхто нахер не посилав?
13.05.2022 20:41 Відповісти
Яценюк завжди несподівано вискакує, як чиряк на сраці )))
13.05.2022 21:01 Відповісти
 
 