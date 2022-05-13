Заступник командира "Азова" Калина, генерали Брідлав і Кларк, Яценюк у дискусії Київського безпекового форуму. ВIДЕО

Київський Безпековий Форум проводить нову онлайн дискусію в рамках воєнного циклу "Боротьба за Україну", присвячену військовій проблематиці. У центрі уваги військової дискусії КБФ за участю представника полку "Азов" і чотиризіркових генералів США - звільнення українських військових і цивільних на Азовсталі, оцінка загальної ситуації на фронті, а також майбутнього розвитку подій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники дискусії:



Святослав Паламар (Калина), заступник командира полку "Азов".

Філіп Брідлав, чотиризірковий генерал армії США, командувач Європейського командування Збройних Сил США і Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках.

Веслі Кларк, чотиризірковий генерал армії США, Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 1997-2000 роках.

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.

Мелінда Гарінґ, заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США).

Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Як врятувати українських військових і цивільних на Азовсталі? Як світові військові експерти оцінюють ситуацію на фронті? Як оцінюють потенціал російського агресора? Які прогнозують сценарії розвитку подій? Якими сьогодні є головні завдання міжнародної військової допомоги Україні у війні проти Росії? Ці та інші запитання обговорюються під час нової події Київського Безпекового Форуму.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – провідна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Дивіться: Снайдер, Епплбаум, Яценюк, Карпентер та Більдт на Київському безпековому форумі обговорюють міжнародне значення перемоги України. ВIДЕО