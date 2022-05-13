"Наші! Боже, наші! Дякую вам!", - літня жінка вітає українських воїнів у звільненому від окупантів Рубіжному на Харківщині. ВIДЕО
Літня жінка зі сльозами на очах від вдячності вітала українських бійців, що визволили село Рубіжне на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці відразу передали жінці торбу з продуктами.
"Наші! Боже, наші! Дякую вам!", - крізь сльози говорить жінка.
https://twitter.com/i/status/1525092078547501057
Злодій ніколи не поверне добровільно крадений автомобіль , його в крадія відбирають примусово ,, даючи йому попутно 3.14здюлєй .