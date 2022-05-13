УКР
"Наші! Боже, наші! Дякую вам!", - літня жінка вітає українських воїнів у звільненому від окупантів Рубіжному на Харківщині. ВIДЕО

Літня жінка зі сльозами на очах від вдячності вітала українських бійців, що визволили село Рубіжне на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці відразу передали жінці торбу з продуктами.

 "Наші! Боже, наші! Дякую вам!", - крізь сльози говорить жінка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Спасибі вам, хлопці. Слава Богу!", - старенька розплакалася після вітання "Доброго вечора. Ми з України" від бійців ЗСУ, що проводили зачистку села від російських окупантів. ВIДЕО

+71
Дяка ЗСУ за те, що все більше людей можуть зі сльозами на очах, на звільнених територіях, говорити "Наші!!!"
13.05.2022 20:15
+60
Нема ніяких питань, ні великих, ні маленьких. Вся Україна буде звільнена від загарбників.
13.05.2022 20:20
+57
Слава и честь ЗСУ!
13.05.2022 20:15
Дяка ЗСУ за те, що все більше людей можуть зі сльозами на очах, на звільнених територіях, говорити "Наші!!!"
13.05.2022 20:15
Я коренной харьковчанин, и всегда верил и поддерживал нашу армию, любил свою страну, и ненавидел с детства москалей. Я не знаю вообще откуда берутся уроды орущие за сруский мир, за СССР, голосующие за Янока, кто это, что ими управляет, ***** копать? Я видел СССР, да, я был ещё ребенок, но я туда не хочу
13.05.2022 21:09
Слава и честь ЗСУ!
13.05.2022 20:15
харківщина залищиться в складі України- а от про Херсонську область та південь запоріжської велике питання-
13.05.2022 20:16
Нема ніяких питань, ні великих, ні маленьких. Вся Україна буде звільнена від загарбників.
13.05.2022 20:20
ну так оманські домовленості...
13.05.2022 20:20
Вірте в ЗСУ. Відіб'єм у кацапні всі наші території від Луганська до Севастополя! Слава ЗСУ! Слава Україні!
13.05.2022 20:22
Ваша наївність дуже дорого коштує Україні. ЗСУ зупиниться там, де їм накажуть зверху! Чи ви вже забули 8 років стояння в окопах і ганебні відведення військ???
13.05.2022 20:46
Скільки років стояли в окопах, уточніть, будьте ласкаві? І хто та коли відводив війська?
13.05.2022 21:25
Перемовини лише на кордонах 01.01.2014р.!!!)))
13.05.2022 20:29
питання тільки часу.
13.05.2022 20:35
Які підстави , вважати це питанням , та ще й великим , в тебе є , хз . ?! .
13.05.2022 20:39
І в нього і в мене підстава одна- 'політики' називається.
13.05.2022 20:47
До чого тут політики ? .
13.05.2022 21:03
Слава ЗСУ!
13.05.2022 20:17
Господи молю , збережи ЗСУ і допоможи їм у битві проти сатани
13.05.2022 20:17
Ну і про що бажають кремлівські гниди домовлятися з кремлівсъкими вошпми!!!)))
13.05.2022 20:20
"знают черные и бледнолицые, краснокожие и голубые* (с)
https://twitter.com/i/status/1525092078547501057
13.05.2022 20:22
🤣
13.05.2022 20:39
Слава Націі
13.05.2022 20:23
Смерть ворогам!
13.05.2022 21:26
https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA
13.05.2022 20:23
Це просто ЖАХ!
13.05.2022 21:00
Господи!!! А у що взуті ці бідні хлопці... "где деньги, Зин?"
13.05.2022 21:05
Шо значить - віддасть.?? . Харківська обл належить паРаші , чи що . ???
13.05.2022 20:41
Окуповане повертають , а не чекають на милість окупанта .! .
Злодій ніколи не поверне добровільно крадений автомобіль , його в крадія відбирають примусово ,, даючи йому попутно 3.14здюлєй .
13.05.2022 21:01
Как тонко работают Кремлевские тролли. Сразу и не разберёшь
13.05.2022 21:50
кацап ты идиот
13.05.2022 22:04
жаба, не квакай
13.05.2022 22:38
завжди сльози від таких відосів
13.05.2022 20:46
13.05.2022 22:27
 
 