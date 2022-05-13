Не припиняємо намагань урятувати з Маріуполя та "Азовсталі" всіх наших людей, - Зеленський. ВIДЕО
Наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених та медиків.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
конечно(((
Куда тебе стянути?
Одні кажуть мовляв це катастрофа - питання "Азовсталі" требо вирішувати негайно й в будь який спосіб .
Другі - "зрада зрадна" , вони там про щось погане домовляються (за лапками -- хер з тими героями на "Азовсталі" , будь що буде - головне , що не було ніяких перемовин) .
Почуйте мене уважно -- один герой зі Зміїного вже свої щастя знайшов , одружився завдяки цій "зраді-зрадній" . тобто обміну полоненими .
Й ось де Ви почули хоч щось про "мир" від ЗЕ ?! Вкажіть фразу про це ...
Ось звіт Шольца про розмови з ****** -- ось це мене зказило . Фраза "припинення вогню" !
Але чи ЗЕ погодится .
Єдине що я чую кожен день й не тільки від Головнокомандуючого , але й від Резнікова и Данілова , що зараз йще актуально відвести до лінії на 23 лютого , але якщо українська армія вийде через бої й втрати саме на цю лінію ці умови анулюються !
Вова Олександрович вже 5 разів акцентував умови якщо вони якось візьмуть цей завод -- перемовин більше не буде взагалі !
Разгром имперской "тюрьмы народов" и развал её на национальные осколки, с последующей их дерусификацией и демилитаризацией. Второго шанса может и не сложиться...
А от ЗЕдента и его ОПы каждый второй видосик о готовности "заглянуть в глаза" *****.
выступлениями, Союзники не успевают переваривать и, как мне кажется, охренели, и не знают как реагировать. Если жертва и её мучитель( Украина и раша) могут и хотят договориться, флаг им в руки, и зачем нам вкладываться в эту войну. Уже и вливания притормозили. Я не военный стратег,
но меня реально заклинивает от нестыковок. Этот кремлёвский урод покрошил десятки тысяч
наших граждан, сжёг половину Украины, пустил по миру и сделал детей наших сиротами, лишил
их детства, а мы (т.е. наш главный кормчий) хотим с иродом тет-о-тет подискутировать, взглянув
в бездонные глаза? И вы в ЭТО верите? Наш сказочник (Андерсен и Братья Гримм вместе взятые
в подмётки не годятся) весит нам лапшу на наши большие уши. То мы врага прогоняем, кричим
"Геть, мерзотнику", то нет, можете ещё побыть у нас, только намекните, что вам стыдно и вы
таки уйдёте, но потом, если захотите. Я ничего не понимаю, уж очень хитро мыслит наш главный
командующий, или главный теоретик, или главный стратег!
Ще за вагнерівців, Журавля, Каховк, Енергодар , Херсон і багато чого іншого відповіси
Чого б це?
Може, тому, ЩО він несе?
1) Знімає всі мінні загородження на кримському перешейку
2) Замість війського Стану вводить Надзвичайний Стан
3) Заганяє в Маріуполь додаткова війська
4) Допомагає російському війську зайти з Криму до Півдня України без проблем
5 Волає на весь світ що росіяне можуть підірвати Запорізьку АЕС
6) Волає на весь світ що росіяне знищуюють Маріуполь
7) Волає до всього світу щоб врятували захисників Маріуполя
8) Після того як російським військам не вдалось хоч щось захопити в Україні, Зе пропонує вигнати
їх з Півдня України
Є така стаття Карного Кодексу - ст. 111, називається за Державну Зраду.