Лукашенко похвалив ЗСУ перед своїм оточенням за ефективні операції мобільних груп українських захисників. ВIДЕО
Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко похвалив Збройні Сили України за ефективні операції мобільних груп.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Их конечно стало меньше на Цензоре после 2020-го, но они здесь. Большинство под VPN. Большинство почти не оставляют комментов, но читают. Переживают. Поддерживают. Иногда ставят лайки. Я это вижу. Даже несмотря на такой поток ненависти и грязи в отношении простых беларусов, исходящий от одной и той же кучки дописучёв, истекающих желчью и гноем.
Но мы давно научились не обращать внимания на их истерию. «Ненависть - это не горючее для жизни». И эта их ненависть к беларусам началась далеко не 24-го февраля. Все эти ники истекали гноем в беларускую сторону и в 20-ом, и раньше. А так как они пляшут в собственном дерьме в любой теме о беларусах, то и заходить туда желания нет. Разве что с радостью убедиться, что все они, те кто находятся в Украине, по-прежнему живы, и что все члены этой самой "могучей кучки" уже успели отложить здесь по своей собственной кучке (а значит не голодают, значит есть чем ) и теперь весело лепят "снежки".
И ладно бы только беларусы были бы у них назначены на роль недонации. Но на днях здесь была тема, касающаяся Молдовы. И та же "могучая кучка самых патриотичных патриотов" с тем же исступлением мазала своим говном абсолютно всех молдован. Вы давно видели здесь молдовские флажки? Так вот они, оказывается, тоже никуда не уходили с Цензора. Хотя бы потому, что они как-то сразу появились в этой теме и что-то пытались донести до исступлённых "патриотов". Судя по всему молдоване тоже читают. Переживают. Поддерживают. Но в общение вступать не торопятся. Смысл?... И слава богу, что у нас у всех хватает мозгов понимать разницу между настоящей Украиной и.... И эта "могучая кучка" никак не влияет на наше отношение к украинцам.
Не сомневаемся в вашей победе. Верим, что всё будет Украина!
І твоє смердюче "військо".
А населення, яке зреклося своєї мови та ідентичності, платитиме репарації Україні.
Ви - вороги.
Закінчилась російсько-українська війна («Березнева») і на «Цензор» повилазили «сябри» з черговими «порадами» - «Как украинцам абустроить паслеваенную Украину!» … Українці питають:
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
- А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?
А десант как известно по ЖД не ездит)))
Бункер на Банковой выдержит и мегатонну, равно как и станции метро Майдан, Хрещатик и Арсенальная. Линии связи разветвленные и многократно дублированные. Командование ВСУ не прервется.
Результат будет один - ни в коем разе не военный. Будет разрушение большей части города и гибель сотен тысяч гражданских плюс радиоактивное заражение громадных территорий
восемь годов )))
***
когда вас спросят росияне
где были восемь вы годов ))))
прицел поправив отвечайте...
готовились давать пи**дов
...
ну чтобы в рифму хоть трошки ))))))
зеленский курит трубку мира
и вдруг из трубки огонёк
на центыр лба переползает
и останавливается
(про всяк випадок, я в курсі, що снайпери не юзають ЛЦУ... просто ситуація символічна)
куди минуло вісім літ
на мушці плавно натискайте
ось, мінус ще одне.
а у мене?
Підходять до нього:
- А чё вы тут охраняете?
- Кулемети, автомати, гвинтівки...
- А чё ж ты мне все это рассказываешь? Может я лазутчик?
Автоматна черга.
- Ти бач, яка ****!
https://www.unn.com.ua/ru/news/1973866-biloruski-partizani-dopomogli-zirvati-nastup-na-kiyiv-wp https://www.unn.com.ua/ru/news/1973866-biloruski-partizani-dopomogli-zirvati-nastup-na-kiyiv-wp
Там ещё "Костусивсям" работать будет...
Лукашенко прямой захватчик Украины.
Лукашенко военный преступник как и Путин.
Лукашенко ждет смерть, его подручных ждет смерть, его выводок ждет смерть, всех кто попытается вякнуть в его защиту ждет смерть.
Смерть белорусским оккупантам и позор 90% молчащим бульбашам.
Слава белорусским полкам в Украине и ж/д партизанам - они заслуживают места в украинской культуре памяти, наград, гражданства Украины.
Так, їх було небагато, і наші військові наразі не хочуть це розголошувати заради добрих відносин з нашими братами, але потрібний час неодмінно настане!