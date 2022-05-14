"С топливом - ж#па, с лекарствами - ж#па, с зарплатами и пенсиями - ж#па, реально сплошная ж#па! Надо тикать в Крым, с#ка", -"керівники"-колаборанти на Херсонщині вже обдумують план втечі. АУДIО

Колишні офіціантки і вишибали, призначені РФ "керівниками" на тимчасово окупованій Херсонщині, вже планують тікати до Криму. Через свій непрофесіоналізм вони ведуть регіон до гуманітарної кризи і самі це розуміють. Тому "новопризначені" чиновники уже зараз обмірковують план своєї втечі.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, на якому зафіксована розмова двох колаборантів, інформує Цензор.НЕТ.

"Вопросы с топливом не решаются – ж#па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж#па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж#па, реально сплошная ж#па… Люди умирают, без медикаментов. Начинает расти социальное напряжение, уже начинают потихоньку русских ненавидеть…" – говорить своїй "колезі" один із чиновників, відповідальний за логістику в регіоні.

Його співрозмовниця підхоплює: "…вот уже седьмой день нет гуманитарки… Сейчас мамашам выдают по 10 тысяч рублей. Переключились, короче, на мамаш… мне кажется что… им надо собрать паспортные данные и на этом все. А что там люди-ху#ди, - пох#шечки".

Тож разом приходять до логічного висновку: "Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… все, нах#й, будем в Крым тулить, с#ка… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был…"

"Планують, що після курортного сезону повернуться додому, щоб "перезимувати". Напевно, вони забули, що і Херсонщина, і Крим – це Україна. А за державну зраду і співпрацю з окупантами їм доведеться відповісти", - резюмують в СБУ.