"С топливом - ж#па, с лекарствами - ж#па, с зарплатами и пенсиями - ж#па, реально сплошная ж#па! Надо тикать в Крым, с#ка", -"керівники"-колаборанти на Херсонщині вже обдумують план втечі. АУДIО
Колишні офіціантки і вишибали, призначені РФ "керівниками" на тимчасово окупованій Херсонщині, вже планують тікати до Криму. Через свій непрофесіоналізм вони ведуть регіон до гуманітарної кризи і самі це розуміють. Тому "новопризначені" чиновники уже зараз обмірковують план своєї втечі.
Про це свідчить нове перехоплення СБУ, на якому зафіксована розмова двох колаборантів, інформує Цензор.НЕТ.
"Вопросы с топливом не решаются – ж#па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж#па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж#па, реально сплошная ж#па… Люди умирают, без медикаментов. Начинает расти социальное напряжение, уже начинают потихоньку русских ненавидеть…" – говорить своїй "колезі" один із чиновників, відповідальний за логістику в регіоні.
Його співрозмовниця підхоплює: "…вот уже седьмой день нет гуманитарки… Сейчас мамашам выдают по 10 тысяч рублей. Переключились, короче, на мамаш… мне кажется что… им надо собрать паспортные данные и на этом все. А что там люди-ху#ди, - пох#шечки".
Тож разом приходять до логічного висновку: "Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… все, нах#й, будем в Крым тулить, с#ка… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был…"
"Планують, що після курортного сезону повернуться додому, щоб "перезимувати". Напевно, вони забули, що і Херсонщина, і Крим – це Україна. А за державну зраду і співпрацю з окупантами їм доведеться відповісти", - резюмують в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И делается все через неё!
Всё жопой чувствуем,
всех в жопу посылаем,
все через жопу делаем дела.
Как банный лист
мы к жопе прилипаем,
пока нас жизнь за жопу не взяла",
- В В! Новость хотите?
- Какую? Хахлы сдаваться решили?
- Нет! Русскаязычные в Украине Вам памятник предложили поставить в Киеве! И на нём написать: «Величайшему украинизатору русскоязычных в Украине»!
Баканов, коля-каклєта і т.д.
перевтиканна скрєпа забезпечена....
. .
Про це https://t.me/Tsaplienko/8259 повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко
*Gabriel Mk5 розробляється з урахуванням ******** дій щодо роботи засобів радіоелектронної боротьби противника, використання передових пасток та активних перешкод.
Очевидно, Габріель 5 стане інтегральною частиною нового комплексу наступальних і оборонних систем, що розробляються в Israel Aerospace Industries.
Це нова система озброєння також включатиме ЗРК далекого радіусу дії Barak-8,
багаторежимну інтегровану систему бойового управління і багатофункціональну корабельну РЛС Elta(IAI) EL/M-2248 MF-STAR, яка, як стверджує Elta, перевершує за своїми показниками РЛС SPY-1 AEGIS .
https://cyclowiki.org/wiki/Gabriel_Mk5
**Blue Spear 5G мають дальність польоту до 280 кілометрів і можуть запускатись, зокрема, і з наземних, автомобільних платформ.
«Привіт, Севастополь!»
в них Бандера Хатинь не допалив - допалюе,
здивовані німці стоять осторонь і перешептуются - "а дід казав шо то він..."
За оцінками міністерки, запасів бензину вистачить поки на 5 днів, а дизелю - на 3."
Это при нашу зеленую банду тоже сказать можно
Духовні брати нинішніх!
СИМФЕРОПОЛЬ - Пока Россия продолжает полномасштабное https://ru.krymr.com/a/putin-obyavil-voynu-ukraine/31719814.html военное вторжение в Украину , российский глава Крыма Сергей Аксенов обещает https://ru.krymr.com/a/rossiya-vedet-voynu-a-chinovniki-vse-yeshche-mnyat-krym-kurortom/31754275.html успешный сезон для туристической сферы аннексированного Крыма. Аксенов прогнозирует «курортный бум» в Крыму предстоящим летом
А ось інша група "какая разніца" вони йще більш тупі й неосвітчені й рахувати не вміють взагалоом й тому вони слухали лише мацьковский зомбоящик . В їх головах Москва це центр всевіту я якої невичерпний військовий й економічний потенціал ... Ось чому вони так скаржаться -- вважають , що то усі олігархи любе ***** обманюють , усе півкрадали й десь на місцях їм там щось недодають . Дійсно частково й це правда , але ж інша правда в тому полягає , що Херсонщина завди була пов"язанна не з Кримом , а з іншими областями . Крим по 80% номінклатури товарів був ресіпентом , а ні донором . Це навіть у мирний час . Але зараз на правому березі стоїх угрупування орків й усе крайще з Криму йде на їх й їм навіть постачання постійно зменшується .
Вони усі там слухають "солов"їний послід" де обговорюють "вирубаніє Гєрманіі ат нашєгА драгаценейшегА газа" . В них клептика у мизки не вистачить зрозуміти , що в Германії від їх "вирубань" буде тимчасовий некомфорт й дойчи мабуть у відпустку поїдуть не в Італію , а в Іспанію , а на Московії від цього відключення пропаде з прилавків ковбаса й сир й почнуться бійки за "ножки Байдена" в продовольчих ... Й що їм час вже продумати , якої газетою буде м"яхше дупу підтирати : чи "Правдою" , чи "МК" ... Й вже зараз записуватися на чергу за "Жигулями" !