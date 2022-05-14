Основні проблеми окупованої частини Маріуполя - вода, їжа та гроші, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
150-170 тисяч маріупольців залишаються заручниками окупаційної влади.
Таку цифру оприлюднив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому гуманітарна ситуація у місті невтішна. Зокрема, є проблеми з водою. "Всі підвали затоплено, вулиці перетворено на ріки. Робіники водоканалу отримали водолазне спорядження та намагаються безуспішно ремонтувати пориви в підвалах. Питна вода все також малодоступна. Для більшості маріупольців треба подолати великий шлях до точок видачі води (бочки або водовози), одна там води не вистачає", - вказує радник.
За його інформацією, продовжуються і проблеми з їжею.
"Збільшується потік торговців з навколишніх сіл та зростання стихійних ринків. Але проблема - гроші. З’явилась друга точка "обналу" гривні біля "Метро". Курс 1,8, але в Донецьку 2,2. Мародери під "кришею" самомера Костянтина Іванющенко грабують маріупольців навіть тут", - констатує Андрющенко.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
