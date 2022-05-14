УКР
Основні проблеми окупованої частини Маріуполя - вода, їжа та гроші, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

150-170 тисяч маріупольців залишаються заручниками окупаційної влади.

Таку цифру оприлюднив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому гуманітарна ситуація у місті невтішна. Зокрема, є проблеми з водою. "Всі підвали затоплено, вулиці перетворено на ріки. Робіники водоканалу отримали водолазне спорядження та намагаються безуспішно ремонтувати пориви в підвалах. Питна вода все також малодоступна. Для більшості маріупольців треба подолати великий шлях до точок видачі води (бочки або водовози), одна там води не вистачає", - вказує радник.

За його інформацією, продовжуються і проблеми з їжею.

"Збільшується потік торговців з навколишніх сіл та зростання стихійних ринків. Але проблема - гроші. З’явилась друга точка "обналу" гривні біля "Метро". Курс 1,8, але в Донецьку 2,2. Мародери під "кришею" самомера Костянтина Іванющенко грабують маріупольців навіть тут", - констатує Андрющенко.

Автор: 

Маріуполь (3268) Андрющенко Петро (709)
скльки у мера Бойченка радниуів зі схожим прізвищем? То Андрусів, то Андрущенко
14.05.2022 12:05 Відповісти
Брехня, Поліція, позивний,розказав,що проблема медикаменти, вода ,їжа і **********. Про гроші ні слова
14.05.2022 12:08 Відповісти
Це проблема окупанта, а відправлення туди гумдопомоги - підтримка окупанта.
14.05.2022 13:01 Відповісти
а гроші кому?що вони там купують та оплачують?якась уйня...
14.05.2022 17:34 Відповісти
Пітримай петицію. Слава Україні !

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
15.05.2022 12:27 Відповісти
 
 