Основні проблеми окупованої частини Маріуполя - вода, їжа та гроші, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

150-170 тисяч маріупольців залишаються заручниками окупаційної влади.

Таку цифру оприлюднив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому гуманітарна ситуація у місті невтішна. Зокрема, є проблеми з водою. "Всі підвали затоплено, вулиці перетворено на ріки. Робіники водоканалу отримали водолазне спорядження та намагаються безуспішно ремонтувати пориви в підвалах. Питна вода все також малодоступна. Для більшості маріупольців треба подолати великий шлях до точок видачі води (бочки або водовози), одна там води не вистачає", - вказує радник.

За його інформацією, продовжуються і проблеми з їжею.

"Збільшується потік торговців з навколишніх сіл та зростання стихійних ринків. Але проблема - гроші. З’явилась друга точка "обналу" гривні біля "Метро". Курс 1,8, але в Донецьку 2,2. Мародери під "кришею" самомера Костянтина Іванющенко грабують маріупольців навіть тут", - констатує Андрющенко.