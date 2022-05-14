УКР
"Отправляли людей просто на убой": вбивці-добровольці з усієї Росії скаржаться на керівництво армії РФ. ВIДЕО

Російські найманці скаржаться, що їх відправили на війну в Україну без підготовки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські найманці скаржаться, що їх відправили на забій, без підготовки відправили на фронт, жодної допомоги керівництво не надає. Тепер вони повернулись до Росії, але коштів повернутися додому немає.

Із сюжету випливає, що деякі росіяни приїхали вбивати українців навіть із найвіддаленіших куточків РФ: із Сахаліну, Чукотки та Мурманська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадировці самі зняли кадри влучного пострілу по них українських воїнів. ВIДЕО

армія рф (18793) росія (67935) найманці рф (2079)
+62
Так вы же бараны. А куда баранов как не на убой отправлять? Не учиться же вас отправлять
14.05.2022 12:54 Відповісти
+57
Стадо безмозглых обезьян. Это ж каким ********* нужно быть, чтобы с другого конца света поехать воевать с какими-то мнимыми врагами.
14.05.2022 12:56 Відповісти
+38
Чуваки думали, что едут на сафари. Всё так и было. Но оказалось, как принято сейчас говорить, что есть нюанс.
14.05.2022 13:01 Відповісти
рассея своих не бросает-черговий доказ
14.05.2022 12:53 Відповісти
14.05.2022 12:54 Відповісти
За длинным рублем потянулись винторогие❗А🖕вот вам от кремля по самое не могу .
Кацапстан гнилой насквозь.
14.05.2022 13:14 Відповісти
А в чому проблема то? Нехай вони зроблять єдине що уміють в своєму нікчемному житті - зловлять пенсіонерку, згвалтують її, обкрадуть, потім її вб'ють. Оркиню самицю якусь наприклад так само, з її грудною донечкою. Це ж скоро в них буде, нехай звикають.
15.05.2022 01:31 Відповісти
а вони зробили серйозці морди і говорять за несправедливість....
то виходить що ватники дійсно зазомбовані чи упороті
і воно одно з другим вірить, ****, що мало робити добру справу.
приїхало, побачило що його об,їб...ли, і далі вірить про лднр....
це дно.......
15.05.2022 09:39 Відповісти
Не понятна идея ролика. Они хвастаются или обижаются?
14.05.2022 12:54 Відповісти
самі не знають - і грошенят хочуть і помародерити, але вже сц..кливо стало
15.05.2022 10:04 Відповісти
Так свиней для убоя и выращивают.
14.05.2022 12:55 Відповісти
14.05.2022 12:56 Відповісти
Так ехали убивать, но не умирать. Грабить и не нести ответственности. Насиловать и оставаться безнаказанным. А тут эти злобные хохлы: и сами не хотят умирать и освободителей к тому же убивают на раз-два.
14.05.2022 13:48 Відповісти
А чё такое? Может они уже путина не любят?! Кадырова на них нет, безбожников.
14.05.2022 12:56 Відповісти
Кстати о Чечне.
В Шелковское РОВД Чечни пришла разнарядка создать сводный отряд для отправки в Украину.
40 полицейских единовременно подали рапорт об увольнении.
14.05.2022 13:07 Відповісти
Горячие горцы🐔
14.05.2022 13:15 Відповісти
Толпой горячие.
А поодиночке как-то быстро остывают.
14.05.2022 13:18 Відповісти
По этому и 🐔☝
14.05.2022 21:23 Відповісти
У петухов забьіли спросить, как гаварицца 🐓
15.05.2022 01:34 Відповісти
смішно
14.05.2022 12:56 Відповісти
идите на москву карлика валите и его кодло, а то ******** все
14.05.2022 12:58 Відповісти
прийдуть під кремль...впадуть на коліна і будуть трєбовать
14.05.2022 13:11 Відповісти
Не требовать, а просить дать ещё один шанс поехать в лугандон . Опущенные дебилы ***❗
14.05.2022 13:17 Відповісти
они могут только полторашку "жигулевского" завалить =)
показати весь коментар
для бешеной свнсбки 10 000 верст не крюк
14.05.2022 13:01 Відповісти
Місце убивць в пеклі.
14.05.2022 13:01 Відповісти
14.05.2022 13:01 Відповісти
Не сдохли. Жаль.
14.05.2022 13:02 Відповісти
москалі стали щось підозрювати)
тури в Україну продовжують діяти: приїхав побачив і помер
на кордонах з мордором треба більший бігборд з слоганом нех@й шастать,
видно москалі недобачають
14.05.2022 13:05 Відповісти
Безмозгле стадо!Це ж треба,припертися з сахаліну,щоб здохнути в Україні?І заради чого? Підарюги,багато "нацистів" серед жінок,дітей і стареньких знайшли?...Нічого,їм, вошам кацапським, ця війна ще багато поколінь гикатись буде!
14.05.2022 13:06 Відповісти
Дятлы!
14.05.2022 13:06 Відповісти
*****, бедненькие....
14.05.2022 13:06 Відповісти
Яка сумна історія. А чого на московію вернулись, страшно? Утікають таргани!
14.05.2022 13:06 Відповісти
Это хорошо что вы рожи свои засветили ,найдём ВСЕХ и в Сахалине и на Архангельске .
14.05.2022 13:07 Відповісти
47-я хромосома в действии.
Доказано!
Украины нет, есть Луганская национальная республика!
14.05.2022 13:08 Відповісти
Фюрерок "признал" "луганскую народную республику", а эти дятлы приехали защищать "луганскую НАЦИОНАЛЬНУЮ республику", то есть, промазали, не туда попали. И что ж вы теперь хотите, съездили хер знает куда и хотите за чей-то счет вернуться назад, халявщики? Надо было внимательнее смотреть на глобус бамбаса!
показати весь коментар
14.05.2022 13:29 Відповісти
😂
14.05.2022 17:54 Відповісти
есть такое слово, сынок...)))
14.05.2022 13:08 Відповісти
хотіли пограти війнушку скоріш за все..думали то ,як в телевізорі усі Рємби...побєдоносно і з трофеями
14.05.2022 13:09 Відповісти
Тюрьма лучше смерти: почти 300 россиян сбежали с поля боя на Донбассе
Канал 24 Україна https://24tv.ua/ru/tjurma-luchshe-smerti-pochti-300-rossijan-sbezhali-polja-boja_n1977291
14.05.2022 13:13 Відповісти
Вы являетесь пи%орами, которые пришли убивать на чужую землю. И должны быть утилизированы
14.05.2022 13:10 Відповісти
++++++++++++
14.05.2022 13:20 Відповісти
Це ніякі не люди,а звичайна тупа біомаса. Здохніть,ублюдки.
14.05.2022 13:10 Відповісти
14.05.2022 13:12 Відповісти
https://youtu.be/g9NAqDR7y_U

Смерть москалям !
14.05.2022 13:13 Відповісти
Это так по русски. Пришли убивать, а в ответ убивают их самих.
Хватить ныть, оккупанты! Как аукнется, так и откликнется.
Плохо, что вообще хоть кто то вернулся из Украины. Все должны были сдохнуть здесь!
14.05.2022 13:13 Відповісти
Звісно, краще б якщо вони ВСІ повернулися, але на різних стадіях некомплектності - без ніженьок та рученьок...

От тоді і пам'ять би в них була надовго. І наочний подразник в суспільстві - очевидний.

А якщо вони всі тут здохнуть, то навіть родичі їх всіх швиденько забудуть - не в традиції там пам'ятати реально про близьких або робити якісь висновки з того, що "поїхав воювати в Україну та здох".

На жаль, ЗСУ наразі не має настільки високоточної зброї, аби в бойових умовах так робити. Тож доводиться утилізувати. Ну ок...
14.05.2022 17:13 Відповісти
Помогать братьям из луганской национальной республики. Не больше и не меньше. Есть такая национальность- лугандон. А они из камчаток и мурмансков тоже этой крови. Ну раз братья. Это говорит о том что никакой искренности и желания помочь с проблеммами у них не было и нет, коль они никогда этим анклавом и не интересовались. Только желание убивать за деньги. И все претензии только о том что не научили пользоваться автоматом. Смерть таким гандонам.
14.05.2022 13:20 Відповісти
А может языковый барьер?
14.05.2022 13:31 Відповісти
Барьер у кого?
14.05.2022 13:38 Відповісти
У них ще претензії, що їм не заплатили і тепер вони не мають грошей, щоб на свої камчатки, сахаліни і інші мурманськи повернутись.
14.05.2022 20:58 Відповісти
Отвоевались бараны в Луганской национальной республике.
Пора домой. Деньги на билеты пусть клянчат в подземных переходах.
14.05.2022 13:21 Відповісти
14.05.2022 13:27 Відповісти
Обеспечили тапками вместо инвалидного кресла?

Импортозамещение?
14.05.2022 15:12 Відповісти
О, пітух кататься на скейтборді "асваює" 🤡 нехай той аквафреш в очко собі засуне, ефффектніше буде виглядати, гавно на палочці
15.05.2022 01:40 Відповісти
Коли дивився це відео ,виникла неприродна відраза до цієї падолі,вони їхали вбивати ,гвалтувати, грабувати мирних незахищених українців!!! А коли зрозуміли ,що їх теж будуть вбивати ,обісралась і смердять руззкім міррам , гидотна мразота! НЕНАВИДЖУ!!ЗДОХНІТЬ ВСІ!!
14.05.2022 13:22 Відповісти
А чё,парадной формы для парада не выдали?Странно.
Суки лаптеногие,это билет в один конец.Вы уже трупы,но еще не знаете об этом.
14.05.2022 13:23 Відповісти
Скот вони відправляли, не людей.
14.05.2022 13:24 Відповісти
Луганская национальная республика. Национальность - дебил.
14.05.2022 13:25 Відповісти
Вишкребли цих покидьків з самих гнидників кацапських.
Приїхали вони на навчання?
Вчились убивати, гвалтувати та грабити?
14.05.2022 13:25 Відповісти
Дибіли ***...
14.05.2022 13:33 Відповісти
Шо за барс?
14.05.2022 13:36 Відповісти
Приехать из Зажопинска, что бы помереть в ЛуГандонии - истинно кацапское счастье.
14.05.2022 13:34 Відповісти
В Украине вас ждёт вагон рефрижерато, без платно только так.
14.05.2022 13:37 Відповісти
в 1941 році коли втікали з поля бою, теж репетували - нас предалі, предателі кругом. Почали розстрілювати генералів за поразки. Ходять слухи, що своїх також арештовують "за ізмену". Як казав колись маршал Жора при Берліні а тепер без разгаворов уперед. Про фаусти будете расказівать внукам. Приїхали воювати за гроші, а нема защо купити зворотній квиток. Брати "Бояришника", новітні ландскнехти, стрельци времен Петрушки.
14.05.2022 13:40 Відповісти
********** небажають подихати? У,чому справа? Що,нетак??? Срані паб'єдітєлі, вбивці хохлов,асвобадітєлі землі.... щуряче бидло
14.05.2022 13:43 Відповісти
14.05.2022 13:44 Відповісти
Капутин на "Аурусе"!
14.05.2022 18:33 Відповісти
Первая мысль при просмотре этого видео "Блин, как же кучно они стоят!". Эх...
14.05.2022 13:54 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
14.05.2022 13:55 Відповісти
философ ильин ++++++++++++++++++++
15.05.2022 07:51 Відповісти
лох - это судьба.. https://www.youtube.com/watch?v=6N4RK9uyEQI бывайте, ихтиандры хйловы
14.05.2022 13:55 Відповісти
кацапи не люди...
14.05.2022 13:56 Відповісти
"...отправляли людей на убой...". а где люди?
14.05.2022 13:56 Відповісти
с одноразовыми гандонами так и поступают, ещё пусть скажут спасибо, что дали живыми отползти)
14.05.2022 14:11 Відповісти
необхідно сприяти розколу людей всередині Росії, щоб почати громадянську війну. реалісти проти світу Путіна. боягузи проти патріотів. люди, які «вбили» Путіна (коли він нарешті помре) проти «справжніх патріотів», люди проти політиків тощо.
14.05.2022 14:22 Відповісти
починай сприяти
14.05.2022 15:06 Відповісти
русские не сдаются!они убегают...
14.05.2022 14:22 Відповісти
Какая там подготовка,они все одноразовые,бабы еще нарожают.
14.05.2022 14:52 Відповісти
***** просто повезло с таким количеством лохов на засрашке.
14.05.2022 15:24 Відповісти
Кацапня іде за кораблем звичайно,але скажіть де різниця між ними і нашими підрозділами Тро яких так само кинули наче на убій без підготовки і хорошого бойового спорядження.І тому постійно слухати як ми давимо ворога це історія з двома сторонами однієї медалі.Адже на ентузіазмі і всесторонній любові до України довго не повоюєш без висококласного захисту.
14.05.2022 15:43 Відповісти
Нам абєщалі, что ми там всєх убивать будєм, а там нас всє убівают!!!
14.05.2022 16:50 Відповісти
Ну нихрена себе, в бой их видите ли бросают, а вы сучьи дети планировали мародёрничать и женщин насиловать?
14.05.2022 16:55 Відповісти
Дебилы, ***! "Национальная республика"! Припереться х/з откуда, чтобы подохнуть!
14.05.2022 17:30 Відповісти
Федерасты они!
14.05.2022 18:35 Відповісти
https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/komandovanie-rossii-trebuet-horonit-soldat-v-bratskih-mogilah-perehvat-1620735.html Командование России требует хоронить солдат в братских могилах - перехват
14.05.2022 19:00 Відповісти
Если бы у них были мозги,то эти идиоты не перли сюда за 9000 тысяч километров,а так
безмозглые камчатские,сахалинские,дальневосточные крабы оденут тут у нас в Украине
вас в лучшем случае в полиэтиленовый мешочек,если будет что и отправят в почтовом
вагоне поезда мацква-владивасток посылочкой к родной сучке мамашке,приятного
обратного путешествия.
14.05.2022 19:22 Відповісти
****** ты ***** . а не пошел бы ты ***** в свою красноярскую ..национальную.. республику наводить ..порядок.. в своем задроченном мухосранске где из окон на улицу помои выливают с дерьмом
15.05.2022 07:49 Відповісти
 
 