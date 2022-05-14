"Отправляли людей просто на убой": вбивці-добровольці з усієї Росії скаржаться на керівництво армії РФ. ВIДЕО

Російські найманці скаржаться, що їх відправили на війну в Україну без підготовки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські найманці скаржаться, що їх відправили на забій, без підготовки відправили на фронт, жодної допомоги керівництво не надає. Тепер вони повернулись до Росії, але коштів повернутися додому немає.

Із сюжету випливає, що деякі росіяни приїхали вбивати українців навіть із найвіддаленіших куточків РФ: із Сахаліну, Чукотки та Мурманська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадировці самі зняли кадри влучного пострілу по них українських воїнів. ВIДЕО