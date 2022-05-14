"Отправляли людей просто на убой": вбивці-добровольці з усієї Росії скаржаться на керівництво армії РФ. ВIДЕО
Російські найманці скаржаться, що їх відправили на війну в Україну без підготовки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Російські найманці скаржаться, що їх відправили на забій, без підготовки відправили на фронт, жодної допомоги керівництво не надає. Тепер вони повернулись до Росії, але коштів повернутися додому немає.
Із сюжету випливає, що деякі росіяни приїхали вбивати українців навіть із найвіддаленіших куточків РФ: із Сахаліну, Чукотки та Мурманська.
FT FT
14.05.2022 12:54
Бяка Бука
14.05.2022 12:56
belge
14.05.2022 13:01
Кацапстан гнилой насквозь.
то виходить що ватники дійсно зазомбовані чи упороті
і воно одно з другим вірить, ****, що мало робити добру справу.
приїхало, побачило що його об,їб...ли, і далі вірить про лднр....
це дно.......
В Шелковское РОВД Чечни пришла разнарядка создать сводный отряд для отправки в Украину.
40 полицейских единовременно подали рапорт об увольнении.
А поодиночке как-то быстро остывают.
тури в Україну продовжують діяти: приїхав побачив і помер
на кордонах з мордором треба більший бігборд з слоганом нех@й шастать,
видно москалі недобачають
Доказано!
Украины нет, есть Луганская национальная республика!
Канал 24 Україна https://24tv.ua/ru/tjurma-luchshe-smerti-pochti-300-rossijan-sbezhali-polja-boja_n1977291
Смерть москалям !
Хватить ныть, оккупанты! Как аукнется, так и откликнется.
Плохо, что вообще хоть кто то вернулся из Украины. Все должны были сдохнуть здесь!
От тоді і пам'ять би в них була надовго. І наочний подразник в суспільстві - очевидний.
А якщо вони всі тут здохнуть, то навіть родичі їх всіх швиденько забудуть - не в традиції там пам'ятати реально про близьких або робити якісь висновки з того, що "поїхав воювати в Україну та здох".
На жаль, ЗСУ наразі не має настільки високоточної зброї, аби в бойових умовах так робити. Тож доводиться утилізувати. Ну ок...
Пора домой. Деньги на билеты пусть клянчат в подземных переходах.
Импортозамещение?
Суки лаптеногие,это билет в один конец.Вы уже трупы,но еще не знаете об этом.
Приїхали вони на навчання?
Вчились убивати, гвалтувати та грабити?
безмозглые камчатские,сахалинские,дальневосточные крабы оденут тут у нас в Украине
вас в лучшем случае в полиэтиленовый мешочек,если будет что и отправят в почтовом
вагоне поезда мацква-владивасток посылочкой к родной сучке мамашке,приятного
обратного путешествия.