"Мені ця Україна взагалі не цікава. Треба приїжджати та звільнятися", - російський окупант з Бурятії у розмові з матір'ю. АУДІО
Російські окупанти, які дислокуються у Херсонській області, жаліються на недоукомплектованість та відсутність зброї і взагалі планують звільнятися.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Головного управління розвідки МО.
В перехопленій телефонній розмові російський окупант з Бурятії (2 десантно-штурмова бригада, зараз дислокується у Херсонській області) намагається пояснити здивованій мамі причини відсутності "патріотизму" в армії РФ: "Чого вони здаватися будуть, ми на їхній Батьківщині? Мені ця Україна взагалі не цікава. Треба приїжджати та звільнятися… Зараз на контракт сюди ніхто не піде. Кого не спитай, у кого контракт закінчується - не горить бажанням".
На питання матері, чому не спрацьовує "патріотизм", відповідає: "Командир моєї батареї другого взводу сам собі в ногу вистрілив щоб звалити звідси! Ще на самому початку. Про що говорити можна? Він строкову в Чечні служив".
Мама яскраво змальовує можливий "наступ Заходу на Росію": "Якщо захід почне наступ на Росію. "Нас просто всіх повбивають. Буде четверта світова війна і Росія в ній програє".
Відповідь сина проста і логічна: "Тоді путін, може, схаменеться. Він же розуміє, що ми тут отримуємо жорстко. Боєприпасів та людей - немає… Згідно уставу, якщо від бригади менше 50% залишилось, бригаду виводять або прикомандировують до іншої бригади. А ми своєю бригадою так і воюємо. Тільки народу менше стає… У нас люди самі зникають. Хтось безвісти зник, хтось в полоні, хтось ховається, хтось вже в Росії".
Й ***** зневажливо згадує . Можливо якщо повернеться хоч й калікою до мамки , збере таких ж ветеранів й зкинуть вони того ***** .
Пом"ятаю одне -- серед тих , хто повернувся з Афгану й навіть з Чечні мало було крикунів на площах "Можєм пАвтаріть" ...
То выдавали-бы себя за японцев...
Ніхто не збирався і не збирається нападати на злиденну парашу , так що копирсайтеся , кляті орки , в ній самі і продовжуйте вірити - фашисту путлєру , він вас всіх скоро відправить до пекла !
Кацап это мразь. Среди них нет адекватных, ибо адекватные в таком обществе просто не смогут жить. Кацапы отличаются друг от друга лишь степенью морального(да и физического) уродства. Одни больше уроды, другие меньше, но тем не менее уроды.
- почтальён йура николаев, с утренней почтой. принёс вам холодильник с Украины, с пазлами, возможо даже вашего мальчика.
Мати дуже замбована , а син вже зрозумів , що кацапам пи..да.
Ну приснился карлику сон такой , и он весь обосранный с большого перепуга завопил: ПШЕЛ! Ты -то дура чего испугалась. Да в твою бусрятию никто и не двинется, бо там в говне утонуть можно. А че это ты насчитала четвертую войну. Точно с недосыпа перепуганная. И сколько у тебя таких Никит? Даже гроба не увидишь, мерзота.
Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым…» .
«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций… »
Москвабад це їхнє все.
Аж стало цікаво, що в кацапському ганглії розуміється як повітряна тривога, якщо кацапка вважає, що повітряну тривогу наступаюча сторона оголошує? І чому у разі наступу на раzею "захід" казатиме про тривогу в Україні?