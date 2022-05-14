"Мені ця Україна взагалі не цікава. Треба приїжджати та звільнятися", - російський окупант з Бурятії у розмові з матір'ю. АУДІО

Російські окупанти, які дислокуються у Херсонській області, жаліються на недоукомплектованість та відсутність зброї і взагалі планують звільнятися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Головного управління розвідки МО.

В перехопленій телефонній розмові російський окупант з Бурятії (2 десантно-штурмова бригада, зараз дислокується у Херсонській області) намагається пояснити здивованій мамі причини відсутності "патріотизму" в армії РФ: "Чого вони здаватися будуть, ми на їхній Батьківщині? Мені ця Україна взагалі не цікава. Треба приїжджати та звільнятися… Зараз на контракт сюди ніхто не піде. Кого не спитай, у кого контракт закінчується - не горить бажанням".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "С топливом - ж#па, с лекарствами - ж#па, с зарплатами и пенсиями - ж#па, реально сплошная ж#па! Надо тикать в Крым, с#ка", -"керівники"-колаборанти на Херсонщині вже обдумують план втечі. АУДIО

На питання матері, чому не спрацьовує "патріотизм", відповідає: "Командир моєї батареї другого взводу сам собі в ногу вистрілив щоб звалити звідси! Ще на самому початку. Про що говорити можна? Він строкову в Чечні служив".

Мама яскраво змальовує можливий "наступ Заходу на Росію": "Якщо захід почне наступ на Росію. "Нас просто всіх повбивають. Буде четверта світова війна і Росія в ній програє".

Відповідь сина проста і логічна: "Тоді путін, може, схаменеться. Він же розуміє, що ми тут отримуємо жорстко. Боєприпасів та людей - немає… Згідно уставу, якщо від бригади менше 50% залишилось, бригаду виводять або прикомандировують до іншої бригади. А ми своєю бригадою так і воюємо. Тільки народу менше стає… У нас люди самі зникають. Хтось безвісти зник, хтось в полоні, хтось ховається, хтось вже в Росії".

Також дивіться: "Он в туалет хотел сильно, мы его застрелили": Рашист розповідає мамі, як розстріляв полоненого українця, - перехоплення СБУ. АУДIО