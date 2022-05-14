УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10002 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
17 413 85

"Мені ця Україна взагалі не цікава. Треба приїжджати та звільнятися", - російський окупант з Бурятії у розмові з матір'ю. АУДІО

Російські окупанти, які дислокуються у Херсонській області, жаліються на недоукомплектованість та відсутність зброї і взагалі планують звільнятися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Головного управління розвідки МО.

В перехопленій телефонній розмові російський окупант з Бурятії (2 десантно-штурмова бригада, зараз дислокується у Херсонській області) намагається пояснити здивованій мамі причини відсутності "патріотизму" в армії РФ: "Чого вони здаватися будуть, ми на їхній Батьківщині? Мені ця Україна взагалі не цікава. Треба приїжджати та звільнятися… Зараз на контракт сюди ніхто не піде. Кого не спитай, у кого контракт закінчується - не горить бажанням".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "С топливом - ж#па, с лекарствами - ж#па, с зарплатами и пенсиями - ж#па, реально сплошная ж#па! Надо тикать в Крым, с#ка", -"керівники"-колаборанти на Херсонщині вже обдумують план втечі. АУДIО

На питання матері, чому не спрацьовує "патріотизм", відповідає: "Командир моєї батареї другого взводу сам собі в ногу вистрілив щоб звалити звідси! Ще на самому початку. Про що говорити можна? Він строкову в Чечні служив".

Мама яскраво змальовує можливий "наступ Заходу на Росію": "Якщо захід почне наступ на Росію. "Нас просто всіх повбивають. Буде четверта світова війна і Росія в ній програє".

Відповідь сина проста і логічна: "Тоді путін, може, схаменеться. Він же розуміє, що ми тут отримуємо жорстко. Боєприпасів та людей - немає… Згідно уставу, якщо від бригади менше 50% залишилось, бригаду виводять або прикомандировують до іншої бригади. А ми своєю бригадою так і воюємо. Тільки народу менше стає… У нас люди самі зникають. Хтось безвісти зник, хтось в полоні, хтось ховається, хтось вже в Росії".

Також дивіться: "Он в туалет хотел сильно, мы его застрелили": Рашист розповідає мамі, як розстріляв полоненого українця, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

армія рф (18793) розвідка (3925) перехоплення (364) Херсонська область (6237)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+50
і шо саме цікаве - російські баби - самі кончені і ублюдошні. ще гірші самих рос солдат. бо їм усе пофіг - воювати не підуть, а по телевізору дивитися пабєди і патріотізм - оцн да. ще й можее якесь баблішко за погибшого сина...
показати весь коментар
14.05.2022 14:16 Відповісти
+36
Четверта світова війна. У бурятів своя реальність
показати весь коментар
14.05.2022 13:58 Відповісти
+33
Уже не нужна, тварь?! Думал, что будет легкая прогулка, где можно вдоволь пограбить, понасиловать, поубивать?! А как увидел серьезную перспективу звиздюлей, то "то мне эта Украина не нужна".
Кацап это мразь. Среди них нет адекватных, ибо адекватные в таком обществе просто не смогут жить. Кацапы отличаются друг от друга лишь степенью морального(да и физического) уродства. Одни больше уроды, другие меньше, но тем не менее уроды.
показати весь коментар
14.05.2022 14:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це тільки початок)
показати весь коментар
14.05.2022 13:57 Відповісти
і шо саме цікаве - російські баби - самі кончені і ублюдошні. ще гірші самих рос солдат. бо їм усе пофіг - воювати не підуть, а по телевізору дивитися пабєди і патріотізм - оцн да. ще й можее якесь баблішко за погибшого сина...
показати весь коментар
14.05.2022 14:16 Відповісти
или еще лучше -советуют своим мужьям насиловать наших женщин или резать нашим девочкам половые органы!! это просто дно мира!
показати весь коментар
14.05.2022 14:38 Відповісти
По ходу мамаша дивиться телек, а синуля - на розмотані кишки саслужівца )))
показати весь коментар
14.05.2022 16:52 Відповісти
так це "диванні війська", от би таких упоротих до м'ясорубки кинули - може і в них "патріотизму" тохи поменшало б. а так - сидить це дурепа перед телевізором слухає про злу НАТу, яка тільки і чекає, як би їй усих расєянцев зі світу звести.
показати весь коментар
14.05.2022 18:07 Відповісти
Мамаша, дура зомбированная кацапТВ думает, что Западу нужна их территория. Да нафик они кому нужны, тем более с таким рукожопым ватным пиплом, умеющим только бухать, потом только корми их. Вон, китайцы, создающие в Сибири сельхозпредприятия, кацапов на работу не берут, потому что поголовно все алкашня рукожопая.
показати весь коментар
15.05.2022 09:55 Відповісти
Так з цього ж усе почалося -- у нормальних батьків гвалтівники й вбивці дуже рідко народжуються . Цей синуля як раз не такий зомбованний як його скажена мамка , хоч й окупант -- навіть крамолу мамці сказав , що мовляв на їх ********** ніхто не нападав .
Й ***** зневажливо згадує . Можливо якщо повернеться хоч й калікою до мамки , збере таких ж ветеранів й зкинуть вони того ***** .
Пом"ятаю одне -- серед тих , хто повернувся з Афгану й навіть з Чечні мало було крикунів на площах "Можєм пАвтаріть" ...
показати весь коментар
15.05.2022 10:30 Відповісти
у бурята-мама вата-четвертая мировая война,пипец !
показати весь коментар
15.05.2022 10:34 Відповісти
приедешь) рефрижератором)
показати весь коментар
14.05.2022 13:58 Відповісти
в пакете
показати весь коментар
14.05.2022 15:27 Відповісти
Четверта світова війна. У бурятів своя реальність
показати весь коментар
14.05.2022 13:58 Відповісти
якось непомітно пролетіла третя світова
показати весь коментар
14.05.2022 14:07 Відповісти
Ага - вже четверта у бурят
показати весь коментар
14.05.2022 14:11 Відповісти
и слава Богу))
показати весь коментар
14.05.2022 14:40 Відповісти
Некоторые третьей считают холодную войну, в которой совок проиграл и крякнул.
показати весь коментар
14.05.2022 16:03 Відповісти
😂
показати весь коментар
14.05.2022 18:14 Відповісти
В Бурятии этих мировых войн и не сосчитать. Разве успеешь понять когда какая по счету идет❗
показати весь коментар
14.05.2022 14:23 Відповісти
Эх, если-бы они умели считать и читать...
То выдавали-бы себя за японцев...
показати весь коментар
15.05.2022 09:57 Відповісти
Наверное, она Пионтковского слушает. 😀Тот тоже о четвертой мировой говорит. Типа, третья МВ была ХОЛОДНАЯ, которую СССР проиграл. А сейчас мир стоит на пороге четвертой!
показати весь коментар
29.09.2022 17:51 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
14.05.2022 14:01 Відповісти
тебе чурку тут закопають і свої касабскі думки запхай собі в *опу
показати весь коментар
14.05.2022 14:01 Відповісти
Всі чюркі русскагаварящіі...
показати весь коментар
14.05.2022 14:03 Відповісти
хз. у людей таких мам не бывает. точно орки
показати весь коментар
14.05.2022 14:03 Відповісти
Це не мама , а тупа шльондра і **** ( літературне слово) , яка навіть не намагається спасти сина від смерті !
показати весь коментар
14.05.2022 14:10 Відповісти
Вона йому, телевізійну антену,спробує налагоджувати ,але блу-туту ні як
показати весь коментар
14.05.2022 15:48 Відповісти
Самка все еще не теряет надежду получить 7 лимонов за дохлого отпрыска.
показати весь коментар
14.05.2022 16:57 Відповісти
У мамки телевизор головного мозга.
показати весь коментар
14.05.2022 14:05 Відповісти
солдати вже розуміють що тут відбувається, а от родичі слухають лише телевізор
показати весь коментар
14.05.2022 14:05 Відповісти
Ну кому ти , тварюка кацапська всралась , зі своєю територією ?

Ніхто не збирався і не збирається нападати на злиденну парашу , так що копирсайтеся , кляті орки , в ній самі і продовжуйте вірити - фашисту путлєру , він вас всіх скоро відправить до пекла !
показати весь коментар
14.05.2022 14:08 Відповісти
Нужно в логове этих ублюдосов их разбить👊💥. По другому с ними покончить не получится☝❗
показати весь коментар
14.05.2022 14:25 Відповісти
Правильно Нєвзоров сказав: "Россия напоминает спившуюся школьную уборщицу, которая опасается, что её изнасилует Щварцнеггер!"
показати весь коментар
14.05.2022 16:23 Відповісти
...Военное подразделение РФ, которое впервые вошло в Украину из Беларуси и приняло участие в ожесточенных боях с ВСУ, отказываются во второй раз возвращаться на войну.
показати весь коментар
14.05.2022 14:08 Відповісти
Не переймайся,бурят, тебе зовсім скоро демобілізує ЗСУ. Прямо в пекло своє бурятське попадеш,бажано разом зі своєю ***###тою курвою-мамашой.
показати весь коментар
14.05.2022 14:09 Відповісти
Уже не нужна, тварь?! Думал, что будет легкая прогулка, где можно вдоволь пограбить, понасиловать, поубивать?! А как увидел серьезную перспективу звиздюлей, то "то мне эта Украина не нужна".
Кацап это мразь. Среди них нет адекватных, ибо адекватные в таком обществе просто не смогут жить. Кацапы отличаются друг от друга лишь степенью морального(да и физического) уродства. Одни больше уроды, другие меньше, но тем не менее уроды.
показати весь коментар
14.05.2022 14:09 Відповісти
Да, и понял, что хату в Харькове уже не получит.
показати весь коментар
14.05.2022 14:17 Відповісти
🖕 под харьковом
показати весь коментар
14.05.2022 14:27 Відповісти
Этот хоть и враг, но судя по его словам более-менее адекватный
показати весь коментар
14.05.2022 21:13 Відповісти
Треба мамашу сюди -- відразу усіх "пабєдіт" !
показати весь коментар
14.05.2022 14:11 Відповісти
А то как же. Иначе НАТА захватит ее санузел во дворе. Или не дай Бог разбомбит Томагавками с F-22
показати весь коментар
14.05.2022 21:16 Відповісти
необхідно сприяти розколу людей всередині Росії, щоб почати громадянську війну. реалісти проти світу Путіна. боягузи проти патріотів. люди, які "вбили" Путіна (коли він нарешті помре) проти "справжніх патріотів" тощо.
показати весь коментар
14.05.2022 14:12 Відповісти
Бурятів у полон не брати. Нащо нам австралопітеки?
показати весь коментар
14.05.2022 14:12 Відповісти
Запад начнёт наступление на россию - посмеялся, нет уж, вы ребятушки там сами себе ноги отстреливайте. Вот курортный сезон в Крыму начнётся, будете лопатами днгьги огребать
показати весь коментар
14.05.2022 14:13 Відповісти
- кто там?
- почтальён йура николаев, с утренней почтой. принёс вам холодильник с Украины, с пазлами, возможо даже вашего мальчика.
показати весь коментар
14.05.2022 14:13 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 14:17 Відповісти
Мама такое не может сказать, если она не Скабеева.
показати весь коментар
14.05.2022 14:17 Відповісти
Я не знаю, что там с ними делают. У меня есть знакомые, родители которых проживают в Москве. РОДИТЕЛИ! Так эти самые родители верят больше телевизору, чем собственным детям. Точнее верили, потому что дети уже решили, что проще прекратить общение, чем что-то кому-то доказывать. Я двоюродную сестру, проживающую в "ЛНР" удалил из списка контактов. Не хочу ее ни видеть, ни слышать.
показати весь коментар
14.05.2022 17:10 Відповісти
Та в нас у кожного такі є сестри брати , мать би їх уйоб .
показати весь коментар
14.05.2022 17:34 Відповісти
Знакомый пишет таким сообщения в мессенджерах на английском языке. Развернутые сообщения о жизни, о родственниках и т п. В конце всегда добавляет - Извините, нас захватили США и Британия, запретили и русский и украинский, могу писать только так
показати весь коментар
14.05.2022 21:56 Відповісти
👍 первой части комента... Вторая часть:Скабеева своего сыночка по Европам отправит ибо любит и жалеет..Она чужих сыновей пропагандой туда отправляет...
показати весь коментар
14.05.2022 18:22 Відповісти
мати бурята хвилюється за долю росії та *****,тим часом самих бурятів на якій лишилося вже 300 тис. їх деревнях вже всіх молодих повигребали яке майбутнє у цього етносу? а заможні центри от як с.петербурга чи москви не мобілізують..
показати весь коментар
14.05.2022 14:19 Відповісти
Путін звільняє від них Прибайкалля для китайців - вони у своїх "путівниках" туристичних уже називають його своїм "внутрішнім морем"
показати весь коментар
14.05.2022 16:27 Відповісти
Эту узкопленчатую киздоту : бурятов, башкиров, татарву, якутов и прочих оленеводов утилизировать также безжалостно , как и русню.
показати весь коментар
14.05.2022 14:20 Відповісти
Они ватные насквозь❗Очень внушаемые не умные люди. Вот телевизор их легко и сделал ватными☝💥
показати весь коментар
14.05.2022 14:30 Відповісти
А жители Пскова, Воронежа или Питера они умные, если также наравне с бурятотатаромонголами сюда лезут?
показати весь коментар
14.05.2022 14:36 Відповісти
"Вата - безформна Вона приймає будь-яку форму куди її запхнуть Вона дуже гігроскопічна і може вбирать в себе будь-що Особливо добре вона всотує в себе екскременти і гній Тому її використовують для підгузників і пов"язок на гнійні рани" То про що ще можна говорить?
показати весь коментар
14.05.2022 16:32 Відповісти
Супер 100500%
показати весь коментар
14.05.2022 17:36 Відповісти
Косоглазая мамаша явно не хочет сына дома видеть. Потому что 7 лямов компенсации не дадут
показати весь коментар
14.05.2022 14:21 Відповісти
мама в полнейшем неадеквате =)
показати весь коментар
14.05.2022 14:22 Відповісти
Мамашка зачекалася грошей за синашу, а він расею воювать не хоче.
показати весь коментар
14.05.2022 14:23 Відповісти
Після Чорнобаївки бойовим москалям зненацька стає охота пожити.
показати весь коментар
14.05.2022 14:24 Відповісти
Вобщем, сколько не слушал подобных телефонных перехватов ни у одного солдата не возникало желания заканчивать бойню по причине ее несправедливой сути, что это неправильно. Все хотят свалить только потому что могут и убить или покалечить, а он же думал что убивать, калечить, грабить будет только сам. И безнаказано, То есть простой шкурный интерес.
показати весь коментар
14.05.2022 14:35 Відповісти
и на том спасибо
показати весь коментар
14.05.2022 14:42 Відповісти
Ну мамашка как обычно-типичная такая...матёрая. Вместо мозга антенна ,настроенная на сигнал Останкинской телебашни.
показати весь коментар
14.05.2022 14:40 Відповісти
Буряти набагато більш виховані ніж рюssкие , ні одного мата , що від матері , що від сина.
Мати дуже замбована , а син вже зрозумів , що кацапам пи..да.
показати весь коментар
14.05.2022 14:41 Відповісти
Да, тоже обратила внимание, что неожиданно бурятские ватники общались без мата. Да и парень не дурак, всё понял...
показати весь коментар
14.05.2022 14:54 Відповісти
Ах***ть. Чтобы мамаша уговаривала своего ******** оставаться на войне до конца и не ехать домой это пздц. Явно уже кредитов набрала, водки и компенсацию ждет.
показати весь коментар
14.05.2022 14:42 Відповісти
Капец....😏😱
показати весь коментар
14.05.2022 18:27 Відповісти
Так и есть
показати весь коментар
14.05.2022 22:02 Відповісти
Ти ще,морда бурятська,спробуй звідси виїхати.Не переживай,ЗСУ тебе "звільнять" і без квитка додому
показати весь коментар
14.05.2022 14:52 Відповісти
Где ты убогая увидела наступающий Запад?
Ну приснился карлику сон такой , и он весь обосранный с большого перепуга завопил: ПШЕЛ! Ты -то дура чего испугалась. Да в твою бусрятию никто и не двинется, бо там в говне утонуть можно. А че это ты насчитала четвертую войну. Точно с недосыпа перепуганная. И сколько у тебя таких Никит? Даже гроба не увидишь, мерзота.
показати весь коментар
14.05.2022 15:20 Відповісти
Свиноматка кацапсяча надіялась кредит чи іпАтєку закрити, а вилупок-помьот нехоче
показати весь коментар
14.05.2022 15:48 Відповісти
Так і хочеться сказать: "Подожди немного! Мы ещё только "во вкус входить начали!"

Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым…» .



«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»

показати весь коментар
14.05.2022 16:38 Відповісти
Текст супер. Не помню автора
показати весь коментар
14.05.2022 21:49 Відповісти
Джохар Дудаев.
показати весь коментар
15.05.2022 07:44 Відповісти
Насправді росія карликова країна, яка розпливлась на великі території.
Москвабад це їхнє все.
показати весь коментар
14.05.2022 17:14 Відповісти
Сынок а хде патриоты, чьо нету за рюмкой чаю ни адного?
показати весь коментар
14.05.2022 17:16 Відповісти
І виявляється, що солдати-буряти, які причетні до геноциду в Бучі - це ще найбільш адекватна частина свинособак...
показати весь коментар
14.05.2022 17:34 Відповісти
ага, як вбивати і катувати мирних, то герої, а як виявилося і їх вбити можуть, то стали адекватними
показати весь коментар
15.05.2022 07:56 Відповісти
"запад скажет - воздушная тревога по всей территории ************ и Украиньі. мьі наступаем на раzею"


Аж стало цікаво, що в кацапському ганглії розуміється як повітряна тривога, якщо кацапка вважає, що повітряну тривогу наступаюча сторона оголошує? І чому у разі наступу на раzею "захід" казатиме про тривогу в Україні?
показати весь коментар
14.05.2022 17:36 Відповісти
Бурят себе и бурят, а чего бурят - сами не знают! ⛏
показати весь коментар
14.05.2022 18:48 Відповісти
Бурил бы себе дома буровые скважины, бурят ****@#й, ан нет, забурился аж хз куда..
показати весь коментар
15.05.2022 04:23 Відповісти
у *********** бурятки уже 4я мировая ----- жили бы нормально как все люди в мире . но кацап однако твердо убежден . что ему мешает смыть говно в сортире хитрый и коварный . подлый ВАШИНГТОН......
показати весь коментар
15.05.2022 08:01 Відповісти
Тут свиноматка на 7 миллионов настроилась,а он отказную писать собрался.😁
показати весь коментар
15.05.2022 08:02 Відповісти
Надо же! Буряты, что, материться не умеют? Первый перехват, который слышу, без мата 🤪
показати весь коментар
29.09.2022 17:48 Відповісти
 
 