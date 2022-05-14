СБУ заблокувала регіональний осередок "партії Шарія", затримала ворожого агента у столиці та колаборанта на Сумщині. ВIДЕО

На Рівненщині Служба безпеки заблокувала діяльність місцевого осередку "партії Шарія" та викрила ворожих агентів та колаборантів у інших регіонах України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сторінці СБУ у Facebook.

Викрито понад 300 осіб, які проводили спеціальні інформаційні операції на користь РФ. Через соціальні мережі, регіональні інтернет-ресурси та Telegram-канали пропагандисти умисно поширювали маніпулятивну та викривлену інформацію про війну та події в Україні. Наразі всі канали, через які поширювалася ворожа пропаганда, заблоковано, з викритими особами проводяться відповідні слідчі дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "С топливом - ж#па, с лекарствами - ж#па, с зарплатами и пенсиями - ж#па, реально сплошная ж#па! Надо тикать в Крым, с#ка", -"керівники"-колаборанти на Херсонщині вже обдумують план втечі. АУДIО

"У Києві спецпризначенці СБУ затримали агента рф, який коригував ворожі ракетні обстріли по столиці. Його завербували у 2014 році і перевели у режим очікування вказівок. За завданням російських спецслужб чоловік збирав і передавав дані про розташування у Києві критично-важливих об’єктів енергетики та водопостачання. Після чого ворог здійснював прицільні ракетні удари. Внаслідок деяких із них частина столиці тимчасово залишалася без електропостачання. Днями куратори готували його до "евакуації" в Крим, проте СБУ зламала ці плани та затримала зрадника", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у Сумській області співробітники СБУ затримали голову Буринської територіальної громади. Його підозрюють у співпраці з окупантами. Чоловік надав їм приміщення для базування військової техніки, відкрив доступ до ремонтних цехів і забезпечив їх харчуванням. Крім того, голова ОТГ здав позиції ЗСУ та повідомив про найшвидший шлях для просування у напрямку Києва.

В Одесі СБУ нейтралізувала кримінальне угрупування, яке загрожувало безпеці й спокою мешканців міста. Під час спецоперації затримано організатора і трьох учасників ОЗУ. Зловмисники прикривалися фальшивим волонтерським посвідченням. Серед затриманих – громадяни РФ та особи, раніше засуджені за особливо тяжкі злочини.

Зараз з усіма фігурантами проводяться слідчі дії, вони відповідатимуть за скоєне перед законом.