СБУ заблокувала регіональний осередок "партії Шарія", затримала ворожого агента у столиці та колаборанта на Сумщині. ВIДЕО

На Рівненщині Служба безпеки заблокувала діяльність місцевого осередку "партії Шарія" та викрила ворожих агентів та колаборантів у інших регіонах України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сторінці СБУ у Facebook.

Викрито понад 300 осіб, які проводили спеціальні інформаційні операції на користь РФ. Через соціальні мережі, регіональні інтернет-ресурси та Telegram-канали пропагандисти умисно поширювали маніпулятивну та викривлену інформацію про війну та події в Україні. Наразі всі канали, через які поширювалася ворожа пропаганда, заблоковано, з викритими особами проводяться відповідні слідчі дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "С топливом - ж#па, с лекарствами - ж#па, с зарплатами и пенсиями - ж#па, реально сплошная ж#па! Надо тикать в Крым, с#ка", -"керівники"-колаборанти на Херсонщині вже обдумують план втечі. АУДIО

"У Києві спецпризначенці СБУ затримали агента рф, який коригував ворожі ракетні обстріли по столиці. Його завербували у 2014 році і перевели у режим очікування вказівок. За завданням російських спецслужб чоловік збирав і передавав дані про розташування у Києві критично-важливих об’єктів енергетики та водопостачання. Після чого ворог здійснював прицільні ракетні удари. Внаслідок деяких із них частина столиці тимчасово залишалася без електропостачання. Днями куратори готували його до "евакуації" в Крим, проте СБУ зламала ці плани та затримала зрадника", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у Сумській області співробітники СБУ затримали голову Буринської територіальної громади. Його підозрюють у співпраці з окупантами. Чоловік надав їм приміщення для базування військової техніки, відкрив доступ до ремонтних цехів і забезпечив їх харчуванням. Крім того, голова ОТГ здав позиції ЗСУ та повідомив про найшвидший шлях для просування у напрямку Києва.

В Одесі СБУ нейтралізувала кримінальне угрупування, яке загрожувало безпеці й спокою мешканців міста. Під час спецоперації затримано організатора і трьох учасників ОЗУ. Зловмисники прикривалися фальшивим волонтерським посвідченням. Серед затриманих – громадяни РФ та особи, раніше засуджені за особливо тяжкі злочини.

Зараз з усіма фігурантами проводяться слідчі дії, вони відповідатимуть за скоєне перед законом.

+18
И заметьте, НИ ОДНОГО министра, депутата, генерала, мэра в списке задержанных за шпионаж и работу на оккупанта за 3 месяца... На кого же тратились пресловутые миллиарды долларов "соколами" Беседы?
показати весь коментар
14.05.2022 14:38 Відповісти
+12
Во первых Шария всегда при всех ситуациях защищают рос сми . На его криптокошельке более 1млн $ и недвижки так же не мало . Его придурок в Одесе пытался помешать финансировать ТРО и сам Шарий с начала войны призывал к капитуляции Украины . Все очевидно
показати весь коментар
14.05.2022 15:40 Відповісти
+10
Расстрелять !
показати весь коментар
14.05.2022 14:35 Відповісти
В самом деле ? Мер Мариуполя и разных посёлков , городков и сел это не считается ?
показати весь коментар
14.05.2022 15:37 Відповісти
Працюйте , хлопці , і перемога буде за нами 👍🏼💪✊
показати весь коментар
14.05.2022 14:42 Відповісти
СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
14.05.2022 14:43 Відповісти
Ни один блогер, какой бы он популярный не был, не сможет содержать целую партию. Очевидно, что партию Шария оплачивал кремль.
показати весь коментар
14.05.2022 15:09 Відповісти
Ваша причинно-следственная цепочка поражает воображения.
Конечно возможно ему платит лично Путин, я даже поверю, что наликом в руки, но
Основывать свои выводы на: если мы не знаем откуда у него деньги, значит их даёт Кремль - это трэш.
показати весь коментар
14.05.2022 15:36 Відповісти
Попрошу имена и фамилии всех ********* и ************** писать исключительно с маленькой буквы. Поверьте мне, так будет лучше и справедливее !!!
показати весь коментар
14.05.2022 17:16 Відповісти
Достаточно послушать месседжи, которые он продвигает в массы, и становится совершенно очевидно, кто ему платит.
показати весь коментар
14.05.2022 16:11 Відповісти
Ви -агент ФСБ.
показати весь коментар
14.05.2022 16:20 Відповісти
А кто ему ещё денег даст кроме путлеровцев? Ну напишите вы свою версию! А то трэш- трэш, вы то сами что думаете???
показати весь коментар
14.05.2022 17:13 Відповісти
русский, твоего фюрера зовут *****.
показати весь коментар
15.05.2022 03:59 Відповісти
Ти диви, а кацапи ще дриґаються.
показати весь коментар
15.05.2022 08:27 Відповісти
Не прикидаєтесь полудурком, ніби ви з яйця щойно вилупились. Іхтамнєт уже не проектить.
показати весь коментар
10.10.2022 08:34 Відповісти
повісити усих
показати весь коментар
14.05.2022 15:11 Відповісти
Як Зою колись в 41 м з табличкою на стовбі в трусиках
показати весь коментар
14.05.2022 15:15 Відповісти
Як там регіональні осередки московського паханату, живуть припиваючи під захистом українських кагебешників?
показати весь коментар
14.05.2022 17:42 Відповісти
Інфа про затримання мера Бурині була на цензор.нет ще 30 квітня:

На Сумщині мер Бурині отримав підозру за співпрацю з окупантами

22:06 30.04

Висновок - ці два тижні як мінімум в Сумській області СБУ ніхера не робило.
показати весь коментар
14.05.2022 18:44 Відповісти
https://youtu.be/sR4zTbvoydc
показати весь коментар
15.05.2022 10:04 Відповісти
А чого раніше не блокували?
Вони якісь інші були?
показати весь коментар
15.05.2022 10:08 Відповісти
 
 