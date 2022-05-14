Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою, окупанти намагаються показати хоча б якусь перемогу, - Зеленський. ВIДЕО
На 80-й день повномасштабного атаки на Донбасі виглядають особливо божевільними, але окупанти їх не припиняють.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+28 саша паламарчук
показати весь коментар14.05.2022 22:16 Відповісти Посилання
+20 valera ivolgov
показати весь коментар14.05.2022 22:16 Відповісти Посилання
+18 Ан Мур
показати весь коментар14.05.2022 22:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На підтвердження - https://twitter.com/t14m8ClSxKzcl2o/status/1520989036487360513 ось то саме відео :
"- почему юг Украины был оккупирован за 6 часов и Новая Каховка взята без единого выстрела?
- ответ пленного российского офицера: "Нам сказали, что это обычный рейд и все было договорено с властью"".
балаболБуданов сказал что все на мази - путлер в августе сдохнет, а в сентябре кацапы капитулируют
Ідіоти не розуміють що через їхню безвідповідальність полягло багато українців.
🔻 В Маріуполі, де є електрика, хоча б від генераторів, люди почали дивитись телебачення. Наше. Українське. Через Т2.
🔻 У нас велике прохання до редакторів, журналістів та ведучих наших українських телеканалів пустити хоча б рухомий рядок про те, що Україна чекає та бореться за маріупольців. Що все поширене окупантами є брехня: ніякої кримінальної відповідальності, ніякої примусової мобілізації при перетині лінії зіткнення немає.
🔻 Це надважливо для реальної боротьби з дезінформацією окупантів.
https://t.me/spravdi/8221
Пив каву сьогодні на одній іменитій заправці. Переді мною в черзі стояв військовий, просив заправити хоча б на 10 літрів за готівку, чи банк. Показував посвідчення, був у формі, зі зброєю і було зрозуміло, що йому дуже потрібно хоч пару літрів пального. На всі прохання отримував відповідь від касирші "немає, не можу, чекайте коли з'явиться". Через 10 хвилин, по талонам, якийсь чоловік залив чотири каністри по 20 літрів. Ще через 10 хвилин, якийсь модний хлопчик, відкинув фішку біля колонки, спокійно, по знаймоству заправив повний бак за готівку. Ще через 10 хвилин заправка відкрилась на пару годин (саме на певний час, а не на наявність) розливаючи з обмеженням 10 літрів для звичайних смертних людей.
Я вирішив трохи глибше вивчити це питання і набрав пару знайомих шнирів. Шнирі - це такі люди, які завжди крутяться в різних колах і вирішують будь які питання. Від всіх них я отримав одну і ту ж відповідь : "Бензін? Дізель? Сколько тєбє нужно? Та хоть милліон літров. Заправкі забіти до полного. Но цена...."
Купити мільон літрів можна по ціні від 55 до 70 грн. Але заправляти на азс тільки по талонах чи карточках. Це оптова ціна. Пояснюється це тим, що на роздрібну ціну стоіть обмеження, і по такій ціні заправки продавати не хочуть. А от на опт обмеження немає, тому ти можеш купити скільки тобі треба по тій ціні, яка вигідна заправкам. Ці "годинні" акції продажу пального для звичайних смертних - це зображення якоїсь діяльності для тримання напруги на певному рівні.
Я не буду писати, що це наслідок тупого керівництва країни. Бо це не так. Це наслідок перебування п@#$расів у владних кабінетах.
Я ніколи не повірю, що така схема централізовано створилася на всіх азс одночасно. Навіть якщо це так, то це монопольна змова, яку держава не повинна допускати. Але ставити обмеження націнки на роздріб і не ставити таке обмеження на опт - це геніальна ідея змови корупціонерів. І як бачимо ця схема дуже чудово працює.
Радий за того, хто добре заробляє на проблемах держави і громадян. Добра йому, добра.
Як і добра чудовій дівчині на заправці KLO. Яка залила по знайомству повний бак за готівку модному хлопчику і не дала навіть літра пального військовому.
Хотілось би написати, що серед нас живуть п@#$раси. Але вірніше написати : ми живемо серед п@#$расів.
Vadim Labas
На некоторых продают солярку по 70
Напишу, бо болить.
Ніякого " ********" не було. Був план здатися, простий і примітивний.
Розмінування, мовчання і чекання.
За два місяці не було сплановано жодної евакуації населення, архівів, музеїв, цінностей, обладнання, ресурсів, зброї, палива.
Вивезли тільки свої родини.
Коли стало зрозуміло, що завдяки опору ВСУ і громадян, "АЗОВА", Бога і Королеви, допомоги Британії та інших друзів, план " прийняти з усіх сторін" валиться, був включений "загальний марафон" і хештег "неначасі". Військові коментатори не допускаються в масс- медіа, заборонені будь- які коментарі від професіоналів.
Плюс до цього був повернутий Єрмак, що втік на початку навали. Повернувся, щоб гальмувати допомогу Заходу- паливо, набої, зброю. Додаємо до цього вояжи Арахамії для чогось там опитування в армії, додаємо сюди швидкі намагання здатися на перемовинах. Крім того висвітлення в масс- медіа ( простий відкритий засіб передачі інформації противнику) знакових об'єктів для знищення: полігони, ремонтні заводи, склади з допомогою від союзників.
Роль Резнікова: створення суєти без реальної роботи. Перед початком агресії ссоссії почалося різке і тріумфальне прийняття на озброєння непромислових зразків, тобто таких, що були пафосними для ТВ, але не могли бути поставлені в війська в короткий термін. На це зливалися мільйони, і згодовувалися електорату, а реальних закупок - НУЛЬ. НУЛЬ палива, НУЛЬ броніків, НУЛЬ форми, НУЛЬ шоломів, НУЛЬ....
ER ER