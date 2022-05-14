Знищили до 2 взводів піхоти РФ, пару БМП: Інтерв'ю з безпосереднім учасником бою на р. Сіверський Донець. ВIДЕО
Командир взводу танкового батальйону 10 ОМБр Костянтин, який брав участь в бою на р. Сіверський Донець, розповів подробиці розгрому.
Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"В нас було дві машини, ми замаскувались і чекали команди для висування на вогневий рубіж. Приблизно через 20 хвилин як ми зайняли свої місця в укритті, ми виїхали на позицію та почали відпрацьовувати по противнику. Спочатку візуально противника не спостерігали, але хвилин через 20 ворог вже почав з'являтись невеликими групами піхоти, БМП, катери і почали працювати по противнику", - розповів він.
За його словами, в окупантів було 4-5 БМП, два катери, машини з понтонними переправами, а також 1-2 взводи піхоти. До противника була відстань 1,2 км. В цьому бою українські захисники втратили одного воїна - Миколу Янишина.
"Ми знищили приблизно до 2 взводів піхоти, так само пару БМП, катер, який пішов на дно, та багато іншого.
