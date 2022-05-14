УКР
Знищили до 2 взводів піхоти РФ, пару БМП: Інтерв'ю з безпосереднім учасником бою на р. Сіверський Донець. ВIДЕО

Командир взводу танкового батальйону 10 ОМБр Костянтин, який брав участь в бою на р. Сіверський Донець, розповів подробиці розгрому.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"В нас було дві машини, ми замаскувались і чекали команди для висування на вогневий рубіж. Приблизно через 20 хвилин як ми зайняли свої місця в укритті, ми виїхали на позицію та почали відпрацьовувати по противнику. Спочатку візуально противника не спостерігали, але хвилин через 20 ворог вже почав з'являтись невеликими групами піхоти, БМП, катери і почали працювати по противнику", - розповів він.

За його словами, в окупантів було 4-5 БМП, два катери, машини з понтонними переправами, а також 1-2 взводи піхоти. До противника була відстань 1,2 км. В цьому бою українські захисники втратили одного воїна - Миколу Янишина.

"Ми знищили приблизно до 2 взводів піхоти, так само пару БМП, катер, який пішов на дно, та багато іншого. 

Автор: 

Бутусов Юрій (3648) Луганська область (4938)
Топ коментарі
+25
Поскольку наши снаряды летят с разных сторон контрбатарейные средства не могут определиться, где источник огня. У кацапов такого нет и скоро не будет. Не Байрактаром единым. Наша арта сейчас самая грозная во всем мире. Слава богам війни
14.05.2022 23:18
14.05.2022 23:18 Відповісти
+21
глядя на этого солдата с азова хочеца ***** путлеру кадык отгрызть
15.05.2022 00:04
15.05.2022 00:04 Відповісти
+19
Это уже не секрет как наша арта работает. Илон Маск нам помог. Никаких батарей и скопления арты. Разбросали одинокие замаскированные гаубицы по кустам. Одна гаубица пристреливает, все остальные получают автоматически коррекцию и все это завязано через Старлинк
14.05.2022 23:07
14.05.2022 23:07 Відповісти
Румынская сотня

@latiniano

·
https://twitter.com/latiniano/status/1525111559550341122 13 мая

Кристоф Салай-Бобровнички, новый министр МО Венгрии, имеет совместное предприятие с Трансмашхолдингом (рф) его дочка (Метровагонмаш) производит части российского ракетного комплекса Бук-М2
ранее он был причастен к продаже китайским и русским шпионам "золотых виз ЕС"

показати весь коментар
14.05.2022 22:59
нада его ликвидировать
15.05.2022 03:32
15.05.2022 03:32 Відповісти
Так тримати наші захисники.
14.05.2022 22:59
14.05.2022 22:59 Відповісти
VITAEMO, UKRAINA. Z peremogoju na Evrovideniji. Evropa z Vami. SLAVA UKRAINI! SLAVA GEROJAM.
15.05.2022 02:04
15.05.2022 02:04 Відповісти
Это уже не секрет как наша арта работает. Илон Маск нам помог. Никаких батарей и скопления арты. Разбросали одинокие замаскированные гаубицы по кустам. Одна гаубица пристреливает, все остальные получают автоматически коррекцию и все это завязано через Старлинк
14.05.2022 23:07
14.05.2022 23:07 Відповісти
Во-первых, разговор про танки и стрельбу на километр. А во-вторых, ничто не мешает связать расчёты гаубиц обычной радиосвязью.
14.05.2022 23:11
14.05.2022 23:11 Відповісти
у них РЭБы протиф радиостанций работают очень жестко и еще пеленгуют
15.05.2022 00:27
15.05.2022 00:27 Відповісти
Принимаю. Но рассчитать собственную поправку по результатам выстрела гаубицы в километре от тебя невозможно. Именно поэтому батарея стоит кучно.
15.05.2022 01:10
15.05.2022 01:10 Відповісти
От тому кацапи і програють , що для них це «нєвазможна», а ми це робимо.
15.05.2022 03:52
15.05.2022 03:52 Відповісти
Почему невозможно ? Елементарно, хватит один раз стрельнуть с одной гаубицы, чтобы понять как практически снаряды летают, какие в данный момент нужны поправки на среду (воздух), для всех орудий , это программа просчитает. Если стоит в километре, значит поправка на километр и еще поправка на разности высоты установки орудий над уровнем моря и то, что земля вертится, поскольку это тоже нужно учитывать. От обнаружения цели до первого попадания от 30 секунд, так пишут, вероятно это рекордное время, не нормативное.Хотя , если у гаубицы сеть, интернет, и для стрельбы ей надо задать только GPS координаты и она сама может все настроить, так писали про "три семерки". Судя же по видео и фото гаубицьі немного с хранения и краска не блестящая, и вьіставляют все вручную , но с планшета
15.05.2022 08:13
15.05.2022 08:13 Відповісти
Потому что на снаряд в каждой точке многокилометровой траектории могут действовать ветер разных направлений и силы, восходящие и нисходящие потоки, разное давление и влажность и т.п. И траектория снаряда, выпущенного с километра в стороне может дать совершенно другие воздействия. Ну например ваш снаряд пошёл над озером, а тот над пашней, и восходящие потоки будут совершенно разными.
15.05.2022 12:54
15.05.2022 12:54 Відповісти
Радиосвязь же в бою блокируется, а вот старлинк нет...
15.05.2022 00:37
15.05.2022 00:37 Відповісти
Красунчики ніші, дякуємо. Бережи вас Господь
14.05.2022 23:09
14.05.2022 23:09 Відповісти
Утилізація московських ординців триває !!!)))
14.05.2022 23:15
14.05.2022 23:15 Відповісти
Поскольку наши снаряды летят с разных сторон контрбатарейные средства не могут определиться, где источник огня. У кацапов такого нет и скоро не будет. Не Байрактаром единым. Наша арта сейчас самая грозная во всем мире. Слава богам війни
14.05.2022 23:18
14.05.2022 23:18 Відповісти
у нас и сейчас есть такие радары , и не "Зоопарк"
15.05.2022 00:18
15.05.2022 00:18 Відповісти
глядя на этого солдата с азова хочеца ***** путлеру кадык отгрызть
15.05.2022 00:04
15.05.2022 00:04 Відповісти
Не путлер южные ворота распахнул перед кацапскими танками, которые за два дня докатили до Марика.
15.05.2022 02:40
15.05.2022 02:40 Відповісти
Это там де батальбульйон накрошили? Слава Героям!!!
15.05.2022 03:31
15.05.2022 03:31 Відповісти
На первой фазе спецоперации мы так четко показывали наши успехи, что РФ сделали выводы. Сейчас Антон Геращенко выложил все номера наших частей, что принимали участие в битве на Северском Донце. Рассказываем тактику по полочкам. Вопрос: а нафига сливать? Это же идиотизм.
15.05.2022 06:00
15.05.2022 06:00 Відповісти
Бо воно тупа ,жирна свиня.
15.05.2022 07:46
15.05.2022 07:46 Відповісти
Идиотизм? А чего еще ждать от 95 квартала, куда так органично вписался Тоша-блогер?
15.05.2022 07:03
15.05.2022 07:03 Відповісти
https://newsua.one/news-military/66142.html Розвідка США проводить аналіз помилок в прогнозах щодо України та Афганістану
Як повідомляє СNN, сенатський комітет з розвідки Конгресу США у вівторок надіслав таємний лист в офіс директора Національної розвідки, Міністерство оборони та ЦРУ, вказавши, що ці відомства загалом недооцінили українських військових у війні з росією та переоцінили афганські сили в їхньому протистоянні талібам. За даними власних джерел СNN, автори листа піддали сумніву методологію, на якій ґрунтувалися оцінки розвідорганів та відповідні припущення.
Відзначається, що якби не помилки в оцінках, США могли б раніше почати постачання зброї в Україну. Як відомо, напередодні вторгнення рф 24/02.22р. розвідка повідомила, що Київ, швидше за все, впаде протягом трьох-чотирьох днів.
Відзначається, що лише Бюро розвідки та досліджень Держдепартаменту дало точнішу оцінку можливостей українських збройних сил. Інші розвідувальні служби будували свої висновки на даних про кількісні переваги російської армії в озброєнні, техніці та живій силі. Проте не врахували так званої «волі до боротьби», яка є однією з найскладніших нематеріальних характеристик для розвідки.
Водночас відзначається, що розвідоргани США дали точні оцінки російського планування, що передувало вторгненню.
15.05.2022 10:30
15.05.2022 10:30 Відповісти
 
 