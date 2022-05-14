УКР
"Save Mariupol, save Azovstal now!", - Kalush Orchestra під час фіналу Євробачення закликали врятувати бійців з "Азовсталі". ВIДЕО

Соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк звернувся до світової спільноти із закликом врятувати бійців з "Азовсталі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте: Туреччина готова відправити корабель для евакуації військових з "Азовсталі", - радник Ердогана

+45
Не налякала їх навіть дискваліфікація.
Дуже гідно
14.05.2022 23:35 Відповісти
+33
Дякуємо хлопці! І начхати на політкоректні правила конкурсу! У нас війна, не до правил!
14.05.2022 23:37 Відповісти
+28
14.05.2022 23:37 Відповісти
14.05.2022 23:35 Відповісти
❗️Світ гуглить «Azovstal» після призиву Kalush Orchestra на Євробаченні
https://t.me/irpininteresting/5423
14.05.2022 23:50 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXtwU2fEBiVtlNS5j-dkbyq-XV4OIDTpxuLMnTWhSAKozhrfT7B2__tgTYXc6nkdduH6-TTZ7bwXBJe-v0QQEInLFdUHrRKV0j1GfdlpnizZN3AzkUFdbG0xYOKwjd-tanZ0BjPwQt-uRjZW5JawaduqE5-tn8XKpf5R3qY9La0jCv6p9eyp58wN0KHLhilntdmDlkX1LZzDHO8D5Xx6QIN&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZXtwU2fEBiVtlNS5j-dkbyq-XV4OIDTpxuLMnTWhSAKozhrfT7B2__tgTYXc6nkdduH6-TTZ7bwXBJe-v0QQEInLFdUHrRKV0j1GfdlpnizZN3AzkUFdbG0xYOKwjd-tanZ0BjPwQt-uRjZW5JawaduqE5-tn8XKpf5R3qY9La0jCv6p9eyp58wN0KHLhilntdmDlkX1LZzDHO8D5Xx6QIN&__tn__=%2CO%2CP-R 5 мин. ·

...І тут я заплакала (нерви ні к чорту зробились).

Браво, хлопці! Спасибі! Просто обняти вас усіх, скільки рук стане!

І пофіґ тепер - дискваліфікують, не дискваліфікують - пісенні перемоги минаються, а ЦЕ - лишиться: 20 мільйонів почули!

(І хай тепер ще хтось посміє, під московську дудку, називати мовчання про вбивство людей - "внєпалітікі"! Одним щирим вигуком - взяли й зламали схему, в яку мільярди вгачено було...)

HELP MARIUPOL! HELP AZOVSTAL! RIGHT NOW!
15.05.2022 01:42 Відповісти
Ну, якщо кацапів не пустили - то це вже не надто "неполітизований" конкурс.
15.05.2022 00:04 Відповісти
сказали, що не дискваліфікують і не оштрафують, що це не політичний, а гуманітарний заклик
15.05.2022 00:53 Відповісти
В ефірі Мірошниченко сказав, що організатори все розуміють і штрафних санкцій не буде.
15.05.2022 00:55 Відповісти
жалко, если дисквалифицируют. но думаю, все обойдется штрафом
14.05.2022 23:36 Відповісти
не наважаться не те що дискваліфукавати, а навіть якось негативно відреагувати
14.05.2022 23:40 Відповісти
На жаль, можуть. Це ж не про ЛГБТ або негрів... (((((
14.05.2022 23:59 Відповісти
Ну навіщо нести таку херню. Тим більше зараз, коли Європа нам допомагає?
15.05.2022 09:55 Відповісти
Висловлення несе гуманітарний а не політичний характер!
15.05.2022 00:53 Відповісти
Не дискваліфікують
15.05.2022 00:54 Відповісти
Організатор "Євробачення":
Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в даний момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер

Україну не дискваліфікують.
https://t.me/PriceTimeBest/3379
15.05.2022 00:56 Відповісти
14.05.2022 23:37 Відповісти
Дивитеся Євробачення?
Джоан Ролінг сподобався наш виступ )
Пише "чи можемо ми сподіватися, що будемо другими?". Має на увазі, що першою буде Україна )
https://t.me/npzbvnkngchtn/3435
15.05.2022 00:04 Відповісти
ми проголосували за Британію, Польщу і Литву
15.05.2022 00:48 Відповісти
Ми перші!
15.05.2022 02:13 Відповісти
Russia - fuck you, you are piece of shit!
14.05.2022 23:37 Відповісти
14.05.2022 23:37 Відповісти
Ще й від душі так писюганить...
15.05.2022 00:26 Відповісти
така калюжа, що мабуть перед тим випив літру води
надзюрив не від душі, а від душу
15.05.2022 00:56 Відповісти
Fotka tianet na obložku žurnala "TIMES" 2022 goda.
15.05.2022 14:28 Відповісти
Молодці !

Маріупіль наша біль!

і публіка в залі активно підтримала...
14.05.2022 23:39 Відповісти
🔻 В Маріуполі, де є електрика, хоча б від генераторів, люди почали дивитись телебачення. Наше. Українське. Через Т2.

🔻 У нас велике прохання до редакторів, журналістів та ведучих наших українських телеканалів пустити хоча б рухомий рядок про те, що Україна чекає та бореться за маріупольців. Що все поширене окупантами є брехня: ніякої кримінальної відповідальності, ніякої примусової мобілізації при перетині лінії зіткнення немає.

🔻 Це надважливо для реальної боротьби з дезінформацією окупантів.
https://t.me/spravdi/8221
15.05.2022 00:11 Відповісти
що значить Україна бореться? в Черкасах наприклад катаються на велосипедах, бухають, слухають в тачках музло і жеруть в ресторанах, торгівельні центри заповнені людьми. Не лицемірте, половині людей насрати що відбувається
15.05.2022 03:46 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWYKbRMEGi6HNPXdL2dlQ8mw2rxbvDHXSUXpiTgTpKgsQjXSCI41TVr8_sYAuFmjJZPzPG4yHQoJDZ6LhSZeYqaplYb7aGqPNzQs3J4gnekwbnOMs7Rj6iDMxBy-ihsRjO3XK1b0Ako_IohXoC5Pt0Q&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 2 hrs ·

Ой, а що ж це таке сталося? Лука вже хвалить наші Збройні Сили та наказує своєму совбєзу переймати їхній досвід ведення бойових дій проти противника. Противник, як розумієте, це орки з Лаптєстану. Не здивуюся, якщо десь улітку ми від нього ж почуємо щось подібне до того, що випукала недавно їхня Тіхановська. Лука може й узагалі заявити, що "виключно завдяки зусиллями білоруської влади, армії та всього білоруського народу була досягнута така вражаюча перемога братів-українців". Не вірите? Я також поки не готовий аж у таке повірити, але час іде, а першим попісяти на голову поваленого вчорашнього хазяїна прибігає найменша та найвірніша його собачка.
14.05.2022 23:43 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWjRkSn0-1************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

Найсвіжіша карта бойових дій. Ми покращуємо ситуацію поблизу Харкова, ворог зумів трохи просунутися на Луганському напрямку. На Ізюмському ворожі атаки захлинаються. На інших фронтах ворог окопується й готується до оборони. І кривава точка - це Маріуполь. Зраджене укрсучвладою й розтерзане звироднілими рашистами місто, як і весь наш південь. Скрізь можна побачити явні ознаки нашого контрнаступу чи його наближення, принаймні, ворог усе більше видихається в цій війні й уже нічого навіть тактично не може відвоювати. Але Маріуполь та доля його оборонців - це справжній біль та почуття безвиході...





14.05.2022 23:46 Відповісти
Молодці хлопці, що сказали про Маріуполь, не зважаючи на те, що цей політичний конкурс раптом у цьому році став поза політикою. Не можна спокійно співати та танцювати , коли поряд у Європі йде справжня війна та вбивають людей, дітей позбавляють майбутнього та нищать життя, міста та села в Україні. Європейці, а особливо італійці, якось не дуже серьозно відносяться до цієї війни . Складається враження, що їм взагалі байдуже. Зажрані сцуки, навіть продовжують співпрацювати з кацапами та запускають їхніх туристів.

Сподіваюсь на перемогу наших хлопців, щоб у майбутньому році хоча б Євробачення зупинило цю кляту війну.
14.05.2022 23:53 Відповісти
хоть бы не дисквалифицировали....но я думаю, не осмелятся.
14.05.2022 23:54 Відповісти
Респект!
14.05.2022 23:55 Відповісти
Молодці хлопці! Кожен повинен робити що може! У "Євробачення" багатомільйонна аудиторія глядачів- а на штраф чи дискваліфікацію-насрати! Саме європейська толерантність та делікатність призвела до того що раша -перетворилася в кровожерливого монстра Оркостан!
14.05.2022 23:57 Відповісти
Я думала, що вони не наважаться.
Повага.

Не дивлюся, бо не до того.
Але з результатами ознайомлюся.
14.05.2022 23:57 Відповісти
Почему украинская армия побеждает? Да потому что на 2-х украинских военнослужащих - 3 высших образования, а на 2-х российских - 3 судимости.
15.05.2022 00:01 Відповісти
Вже пишуть,що мажуть наших хлопців дискваліфікувати.Але навіть якщо й так,то нехай це буде на совісті організаторів конкурсу.Бо не можна безтурботно виспівувати і витанцьовувати,коли кожна хвилина втраченого часу-це кров,витікаюча з вен захисників Маріуполя і нашого народу.
Молодці хлопці.
15.05.2022 00:02 Відповісти
Яка різниця дискваліфікують чи ні, вони мали це зробити.
15.05.2022 00:07 Відповісти
Пишуть, що Ісландія завершила виступ словами підтримки Україні.
15.05.2022 00:21 Відповісти
Да
15.05.2022 00:29 Відповісти
Пані Інґрід, сайт глючить жахливо.
Я питала Вас про Ваших рідних.
Як вони ? Як Ви ?
15.05.2022 00:32 Відповісти
Vedana,
Держатся. Мои в Херсоне=> уже нет возможности выехать…..здесь не могу писать всех подробностей……очень ждут наших. Многие друзья/одноклассники мне в личку пишут:лучше под обстрелами, чем под москалями….они там как у себя дома, хотя в самом Херсоне их иногда кошмарят+Чернобаевке……

Спасибо, что спросили🙂
15.05.2022 00:43 Відповісти
Ви кажіть своїм, що ми переживаємо за усіх українців, де б хто не був.

ЗСУ обов'язково їх звільнить. А потім повісить тих падлюк, які здали наш південь.

Ви зустрінетеся і обніметеся.
15.05.2022 00:55 Відповісти
І ще:
🇺🇦Німець Malik Harris під час виступу також був із гітарою, що мала напис Peace на синьо-жовтому фоні Однозначно, усіх не дискваліфікують! Україна - це тренд

15.05.2022 00:30 Відповісти
Он с ними также пел=>было перед финалом…..
15.05.2022 00:36 Відповісти
У них (это были три сестры, если(!) не ошибаюсь) были украинские флаги в виде «наклеек»….
15.05.2022 00:32 Відповісти
Мне кажется у меня есть вариант спасения бойцов "Азова", который возможно устроит Путлер и Ко.

Путлер хочет судить азовцев, как нацистов, а для нас главное спасти жизни ребят и не отдать их на съедение запоребриковым шакалам. Турки в свою очередь предлагают эвакуировать бойцов к себе в Турцию. Моя идея такова: бойцы находятся в Турции без права выезда или даже под каким-то вариантом домашнего ареста если Путлер только на такой вариант согласится. Тем самым Путлер получает гарантию, что они не будут больше воевать с его орками. РФ пусть проводит по каждому конкретному бойцу свои расследования и суды. Если РФ потребуют, то бойцы будут участвовать в судебных заседаниях по видео-связи. Так даже лучше, чтобы Мировая общественность в очередной раз увидела насколько беспристрастны рашистские басманные суды. После вердикта суда пусть рашисты начинают процедуру экстрадиции по тем бойцам, чья вина в военных преступлениях будет доказана, а остальные вернутся домой в Украину. Экстрадиция может тянуться очень долго, да и неизвестно признают ли турки беспристрастность рашистских судов в ходе заседаний и согласятся ли турецкие юридические органы с вердиктом рашистских басманных судов. Война же может уже и закончится к тому времени, и у РФ появятся совсем другие заботы. Главное, ребята будут жить и не в рашистских тюрьмах. Как-то так. У кого какие идеи по этому поводу?
15.05.2022 00:29 Відповісти
русские отвергли этот вариант
15.05.2022 00:52 Відповісти
Хід без сумніву дуже сильний. Але варто пам'ятати, що наші бійці в Маріуполі зараз по суті знаходяться в заручників у людоїдів. І якщо якось таємно і вдалось домовитись про евакуацію хоча б важкопоранених бійців то після масового публічного заклику про звільнення, при чому зі сцени на яку людоїів не пустили шанси на звільнення різко впадуть. Тому що навіть папа Римський для росіян не авторитет.
15.05.2022 00:32 Відповісти
он не мог не сказать
15.05.2022 00:53 Відповісти
Дискваліфікують...це для них - політика...
15.05.2022 00:45 Відповісти
нет! уже есть оф. позиция - это был гуманитарный комментарий
15.05.2022 00:54 Відповісти
За це мужикам слава довіку! Честь! Навчу на тому ДІТЕ!!!!
15.05.2022 00:51 Відповісти
Ми ПЕРЕМОГЛИ!
15.05.2022 02:16 Відповісти
Зеленский придерживается довоенного плана сдать Юг. Мариуполь ему - кость в горле. Без него уже можно было подписать мир и всего делов. Билецкий, который больше помалкивает, помог бубочке в свое время против Порошенко, а был бы сейчас Андрей в Мариуполе, Зеленский и его бы уморил со всеми остальными.
15.05.2022 09:03 Відповісти
 
 