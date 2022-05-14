"Save Mariupol, save Azovstal now!", - Kalush Orchestra під час фіналу Євробачення закликали врятувати бійців з "Азовсталі". ВIДЕО
Соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк звернувся до світової спільноти із закликом врятувати бійців з "Азовсталі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Дуже гідно
https://t.me/irpininteresting/5423
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZXtwU2fEBiVtlNS5j-dkbyq-XV4OIDTpxuLMnTWhSAKozhrfT7B2__tgTYXc6nkdduH6-TTZ7bwXBJe-v0QQEInLFdUHrRKV0j1GfdlpnizZN3AzkUFdbG0xYOKwjd-tanZ0BjPwQt-uRjZW5JawaduqE5-tn8XKpf5R3qY9La0jCv6p9eyp58wN0KHLhilntdmDlkX1LZzDHO8D5Xx6QIN&__tn__=%2CO%2CP-R 5 мин. ·
...І тут я заплакала (нерви ні к чорту зробились).
Браво, хлопці! Спасибі! Просто обняти вас усіх, скільки рук стане!
І пофіґ тепер - дискваліфікують, не дискваліфікують - пісенні перемоги минаються, а ЦЕ - лишиться: 20 мільйонів почули!
(І хай тепер ще хтось посміє, під московську дудку, називати мовчання про вбивство людей - "внєпалітікі"! Одним щирим вигуком - взяли й зламали схему, в яку мільярди вгачено було...)
HELP MARIUPOL! HELP AZOVSTAL! RIGHT NOW!
Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в даний момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер
Україну не дискваліфікують.
https://t.me/PriceTimeBest/3379
Джоан Ролінг сподобався наш виступ )
Пише "чи можемо ми сподіватися, що будемо другими?". Має на увазі, що першою буде Україна )
https://t.me/npzbvnkngchtn/3435
надзюрив не від душі, а від душу
Маріупіль наша біль!
і публіка в залі активно підтримала...
🔻 У нас велике прохання до редакторів, журналістів та ведучих наших українських телеканалів пустити хоча б рухомий рядок про те, що Україна чекає та бореться за маріупольців. Що все поширене окупантами є брехня: ніякої кримінальної відповідальності, ніякої примусової мобілізації при перетині лінії зіткнення немає.
🔻 Це надважливо для реальної боротьби з дезінформацією окупантів.
https://t.me/spravdi/8221
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 2 hrs ·
Ой, а що ж це таке сталося? Лука вже хвалить наші Збройні Сили та наказує своєму совбєзу переймати їхній досвід ведення бойових дій проти противника. Противник, як розумієте, це орки з Лаптєстану. Не здивуюся, якщо десь улітку ми від нього ж почуємо щось подібне до того, що випукала недавно їхня Тіхановська. Лука може й узагалі заявити, що "виключно завдяки зусиллями білоруської влади, армії та всього білоруського народу була досягнута така вражаюча перемога братів-українців". Не вірите? Я також поки не готовий аж у таке повірити, але час іде, а першим попісяти на голову поваленого вчорашнього хазяїна прибігає найменша та найвірніша його собачка.
Найсвіжіша карта бойових дій. Ми покращуємо ситуацію поблизу Харкова, ворог зумів трохи просунутися на Луганському напрямку. На Ізюмському ворожі атаки захлинаються. На інших фронтах ворог окопується й готується до оборони. І кривава точка - це Маріуполь. Зраджене укрсучвладою й розтерзане звироднілими рашистами місто, як і весь наш південь. Скрізь можна побачити явні ознаки нашого контрнаступу чи його наближення, принаймні, ворог усе більше видихається в цій війні й уже нічого навіть тактично не може відвоювати. Але Маріуполь та доля його оборонців - це справжній біль та почуття безвиході...
Сподіваюсь на перемогу наших хлопців, щоб у майбутньому році хоча б Євробачення зупинило цю кляту війну.
Повага.
Не дивлюся, бо не до того.
Але з результатами ознайомлюся.
Молодці хлопці.
Я питала Вас про Ваших рідних.
Як вони ? Як Ви ?
Держатся. Мои в Херсоне=> уже нет возможности выехать…..здесь не могу писать всех подробностей……очень ждут наших. Многие друзья/одноклассники мне в личку пишут:лучше под обстрелами, чем под москалями….они там как у себя дома, хотя в самом Херсоне их иногда кошмарят+Чернобаевке……
Спасибо, что спросили🙂
ЗСУ обов'язково їх звільнить. А потім повісить тих падлюк, які здали наш південь.
Ви зустрінетеся і обніметеся.
🇺🇦Німець Malik Harris під час виступу також був із гітарою, що мала напис Peace на синьо-жовтому фоні Однозначно, усіх не дискваліфікують! Україна - це тренд
Путлер хочет судить азовцев, как нацистов, а для нас главное спасти жизни ребят и не отдать их на съедение запоребриковым шакалам. Турки в свою очередь предлагают эвакуировать бойцов к себе в Турцию. Моя идея такова: бойцы находятся в Турции без права выезда или даже под каким-то вариантом домашнего ареста если Путлер только на такой вариант согласится. Тем самым Путлер получает гарантию, что они не будут больше воевать с его орками. РФ пусть проводит по каждому конкретному бойцу свои расследования и суды. Если РФ потребуют, то бойцы будут участвовать в судебных заседаниях по видео-связи. Так даже лучше, чтобы Мировая общественность в очередной раз увидела насколько беспристрастны рашистские басманные суды. После вердикта суда пусть рашисты начинают процедуру экстрадиции по тем бойцам, чья вина в военных преступлениях будет доказана, а остальные вернутся домой в Украину. Экстрадиция может тянуться очень долго, да и неизвестно признают ли турки беспристрастность рашистских судов в ходе заседаний и согласятся ли турецкие юридические органы с вердиктом рашистских басманных судов. Война же может уже и закончится к тому времени, и у РФ появятся совсем другие заботы. Главное, ребята будут жить и не в рашистских тюрьмах. Как-то так. У кого какие идеи по этому поводу?