"ЗСУ - це для вас! Для кожного, хто боронить нашу країну!", - український коментатор Євробачення-2022 Мірошниченко не стримав сліз після оголошення переможцем Kalush Orchestra. ВIДЕО

Український коментатор Євробачення-2022 Тимур Мірошниченко не стримав сліз після оголошення переможцем українського представника на конкурсі - гурту Kalush Orchestra.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований відеозапис цього зворушливого моменту, зроблений у коментаторській студії.

"ЗСУ - це для вас! Для кожного, хто боронить нашу країну!", - сказав крізь сльози Мірошниченко.

