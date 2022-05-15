Громадянин РФ Петров на ПП "Могилів-Подільський-Отач" заявив про відмову від російського громадянства і порвав свій паспорт. ВIДЕО
Громадянин РФ Олександр Петров, прибувши до пункту пропуску "Могилів-Подільський-Отач" на молдовсько-українському кордоні на в'їзд в Україну, повідомив представникам Держприкордонслужби про свої наміри відмовитись від громадянства Росії та демонстративно знищив свій російський паспорт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканець російського Іркутська заявив, що причиною таких його дій стала війна Росії проти України, яку він категорично засуджує.
Але ось зараз , як він й де буде жити ?
Я ще розумію , коли в Ізраїлі чи в США рвуть , бо є інше громодянство .
Але в Україні (як і будь де) требо мати дах над головою , що десь жити ... требо роботу мати , що щось їсти .
Якщо його зразу візмуть в ЗСУ , то там хоч годують й дах дадуть . Але туди зараз не так просто потрапити . Й навіть в тероборону .
Я своіх нє здаю. Була така відповідь.
Хоч і фуйла вона не підтримує.
Але ж принципову неповагу проявляє.
Друге до неї питання- чому тоді ти тут живеш ? Їдь до своїх.
Промовчала.