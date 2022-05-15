Громадянин РФ Петров на ПП "Могилів-Подільський-Отач" заявив про відмову від російського громадянства і порвав свій паспорт. ВIДЕО

Громадянин РФ Олександр Петров, прибувши до пункту пропуску "Могилів-Подільський-Отач" на молдовсько-українському кордоні на в'їзд в Україну, повідомив представникам Держприкордонслужби про свої наміри відмовитись від громадянства Росії та демонстративно знищив свій російський паспорт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканець російського Іркутська заявив, що причиною таких його дій стала війна Росії проти України, яку він категорично засуджує.

