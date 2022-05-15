УКР
Громадянин РФ Петров на ПП "Могилів-Подільський-Отач" заявив про відмову від російського громадянства і порвав свій паспорт. ВIДЕО

Громадянин РФ Олександр Петров, прибувши до пункту пропуску "Могилів-Подільський-Отач" на молдовсько-українському кордоні на в'їзд в Україну, повідомив представникам Держприкордонслужби про свої наміри відмовитись від громадянства Росії та демонстративно знищив свій російський паспорт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканець російського Іркутська заявив, що причиною таких його дій стала війна Росії проти України, яку він категорично засуджує.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кива попросив Путіна надати політичний притулок і громадянство РФ

громадянство (1099) відмова (61) росія (68027)
Топ коментарі
+28
Краще так, ніж бути громадянином здихаючої кацапської бензоколонкі...
15.05.2022 12:22 Відповісти
+27
Спасибо боже, что я не москаль❗👍
15.05.2022 12:33 Відповісти
+25
Українцям не слід вводити се бе у оману, це може бути агент фсб..най сидить у мокшандії і там змінює свою владу..буде потім кричати - хачю рускій язик втарим гасударствєнним
15.05.2022 12:20 Відповісти
як там у федерастів: лучшє поздно чем рано
15.05.2022 19:53 Відповісти
А теперь разверните его и подсрачником обратно в молдавию.
15.05.2022 21:14 Відповісти
паспорт это бумажка , хочешь доказать иди воюй в бело-голубой батальон против расии.
15.05.2022 21:19 Відповісти
15.05.2022 22:00 Відповісти
Вполне возможно, что именно этот человек осознал ужас действий его соплеменников. Но то, что с детства заложено в его голову - идея величия русского народа- будет заставлять его в течение всей жизни искать оправдения своим землякам, друзьям , родственникам. И детям, внукам он будет рассказывать о берёзках и матрёшках, трёх богатырях и подкованной блохе, о "великом и могучем " русском языке - и мы получим в будущем ту же ситуацию, что привела к нынешней войне. Кто сможет запретить ему рассказывать внукам русские нар. сказки на родном ему языке? Так сможет начаться новая спираль наших несчастий. Так что агрессивные, хитрые, бессовестные мацкавиты пусть ищут новую жизнь где-то в другом месте, но не в Украине.
16.05.2022 03:12 Відповісти
Він без Баширова ...

Але ось зараз , як він й де буде жити ?

Я ще розумію , коли в Ізраїлі чи в США рвуть , бо є інше громодянство .

Але в Україні (як і будь де) требо мати дах над головою , що десь жити ... требо роботу мати , що щось їсти .

Якщо його зразу візмуть в ЗСУ , то там хоч годують й дах дадуть . Але туди зараз не так просто потрапити . Й навіть в тероборону .
16.05.2022 08:41 Відповісти
Поки війна, таких запускати, а коли ми переможемо - ні, бо там будуть мільйони рвати паспорти і розповідати, як вони були проти Ху.ла
16.05.2022 09:17 Відповісти
В нас спитали стару росіянку, чому вони, проживаючи змолоду в україномовному середовищі, так і не опанувала української.
Я своіх нє здаю. Була така відповідь.
Хоч і фуйла вона не підтримує.
Але ж принципову неповагу проявляє.
Друге до неї питання- чому тоді ти тут живеш ? Їдь до своїх.
Промовчала.
16.05.2022 09:22 Відповісти
