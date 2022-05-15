Останній радіообмін російського крейсера "Москва": Две пробоины ниже ватерлинии! Подтверждаю! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов!". АУДIО
Українські військові оперативного командування "Південь" опублікували перехоплений фрагмент останнього радіообміну крейсера "Москва".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на фоні ревіння тривожної сирени російський окупант повідомляє в ефір про пошкодження та ситуацію на облавку.
"Москва" первый! Подтверждаю! Две пробоины ниже ватердинии! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов! Ляжет на бок!", - каже він.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський крейсер "Москва" після ураження українською ракетою "Нептун". ВIДЕО
Флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії ракетний крейсер "Москва" затонув 14 квітня 2022 року, внаслідок удару, здійсненого 13 квітня 2022 року в районі острова Зміїний двома ракетами "Нептун" берегового ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун" Військово-морських сил України. Ракетний крейсер "Москва" був найбільшим бойовим кораблем Чорноморського флоту РФ та належав до числа шести найбільших кораблів ВМФ Росії. "Москва" - це перший втрачений флагман російського флоту з часів російсько-японської війни і найбільший з часів Другої світової війни військовий корабель, затоплений у ході військового конфлікту.
За даними РНБО України з 510 чоловік, що перебували на борту корабля, вдалось врятувати лише 58.
Жаль, что так много. Их ведь всех после победы придётся разыскивать и уничтожать...
Прямо дискотека... ось звідки взявся трек з ревуном (на 50-й. секунді)
https://www.youtube.com/watch?v=S-YJIhZ0Vlk (7) 666 - Alarma! (Extended Version) 1997 - YouTube
Американці побудують модульне містечко для наукових досліджень, щоб організувать терраформування планети.
Євреї - кіббуц, щоб на піску виросла пшениця.
Китайці - Велику китайську стіну, щоб відгородиться від пилових бур.
А росіяни - пам"ятник перемозі у Другій світовій Війні
Задайте питання скільки часу пройшло до підходу буксирів з бази. От такий час і було "боротьба за живучість"
Ну а наші прохвости. теж навреділі рузге. Бо запевнили, що стугн та нептунів немає. А хай піднявся, коли Танька Чорновіл показала відосик де стугна з арабським шрифтом. Вредители наші прохвости.