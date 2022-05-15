Останній радіообмін російського крейсера "Москва": Две пробоины ниже ватерлинии! Подтверждаю! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов!". АУДIО

Українські військові оперативного командування "Південь" опублікували перехоплений фрагмент останнього радіообміну крейсера "Москва".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на фоні ревіння тривожної сирени російський окупант повідомляє в ефір про пошкодження та ситуацію на облавку.

"Москва" первый! Подтверждаю! Две пробоины ниже ватердинии! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов! Ляжет на бок!", - каже він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський крейсер "Москва" після ураження українською ракетою "Нептун". ВIДЕО

Флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії ракетний крейсер "Москва" затонув 14 квітня 2022 року, внаслідок удару, здійсненого 13 квітня 2022 року в районі острова Зміїний двома ракетами "Нептун" берегового ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун" Військово-морських сил України. Ракетний крейсер "Москва" був найбільшим бойовим кораблем Чорноморського флоту РФ та належав до числа шести найбільших кораблів ВМФ Росії. "Москва" - це перший втрачений флагман російського флоту з часів російсько-японської війни і найбільший з часів Другої світової війни військовий корабель, затоплений у ході військового конфлікту.

За даними РНБО України з 510 чоловік, що перебували на борту корабля, вдалось врятувати лише 58.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На крейсері "Москва" загинув один член екіпажу, 27 - зникли безвісті, - Міноборони РФ