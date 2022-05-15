Дружини трьох захисників "Азовсталі" вилетіли до Туреччини на зустріч з Ердоганом. ВIДЕО

Жінки сподіваються, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та лідер Китаю Сі Цзіньпін допоможуть врятувати їхніх близьких.

Про це повідомила дружина одного з військових "Азову" Наталія Зарицька, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми, рідні захисників Маріуполя, що знаходяться на "Азовсталі", вирушили в Стамбул подякувати президенту Туреччини Реджепу Ердогану за підтримку в питанні порятунку та евакуації наших рідних до Туреччини", - наголосила Зарицька.

Вона додала, що рідні бійців просять Ердогана об’єднати зусилля із лідером Китаю Сі Цзіньпінем і разом допомогти звільнити наших героїв. На думку жінок, Путіну буде важко відмовити, якщо як посередник щодо екстракції до нього звернеться саме Сі Цзіньпінь, вважає Зарицька.

