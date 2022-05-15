УКР
Дружини трьох захисників "Азовсталі" вилетіли до Туреччини на зустріч з Ердоганом. ВIДЕО

Жінки сподіваються, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та лідер Китаю Сі Цзіньпін допоможуть врятувати їхніх близьких.

Про це повідомила дружина одного з військових "Азову" Наталія Зарицька, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми, рідні захисників Маріуполя, що знаходяться на "Азовсталі", вирушили в Стамбул подякувати президенту Туреччини Реджепу Ердогану за підтримку в питанні порятунку та евакуації наших рідних до Туреччини", - наголосила Зарицька.

Вона додала, що рідні бійців просять Ердогана об’єднати зусилля із лідером Китаю Сі Цзіньпінем і разом допомогти звільнити наших героїв. На думку жінок, Путіну буде важко відмовити, якщо як посередник щодо екстракції до нього звернеться саме Сі Цзіньпінь, вважає Зарицька.

Дивіться: "Save Mariupol, save Azovstal now!", - Kalush Orchestra під час фіналу Євробачення закликали врятувати бійців з "Азовсталі". ВIДЕО

Автор: 

Китай Маріуполь Туреччина Ердоган Реджеп Таїп Сі Цзіньпін Азовсталь
Топ коментарі
+14
Зрозуміли, що клована, який "проїбав" південь і це стало причиною оточення Маріка, благати про допомогу марно .
15.05.2022 14:17 Відповісти
+12
Не "проїбав", а тупо по-договорняку здав.
15.05.2022 14:25 Відповісти
+4
Стыдоба... клоун ты где моральный урод?
15.05.2022 15:21 Відповісти
Ситуація коли треба робити хоч щось. Але?
15.05.2022 14:16 Відповісти
Рятувати треба але не можливо з путліром.але мені не зрозуміло чому журналісти пишуть що вони дякують Єрдогану за евакуацію.Бутусов проснись!
15.05.2022 14:42 Відповісти
Але що вже була євакуація від або з допомогою Єрдогана?не пишіть неправду
15.05.2022 14:47 Відповісти
Не пишіть брехні.євакуації від або з допомоги Єрдогана не було
15.05.2022 14:48 Відповісти
Брехуни
15.05.2022 14:49 Відповісти
Стыдоба... клоун ты где моральный урод?
15.05.2022 15:21 Відповісти
Дівчата боріться за своїх.наших Хлопців.....
15.05.2022 16:11 Відповісти
В деякій мірі розумію дружин воїнів, але є такі слова- захист Батьківщини і військовий обов'язок...в нас війна і емоціям не місце. ВОЇНИ МАРІКА ВИКОНУЮТЬ СВІЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК І ВИКОНУЮТЬ ЙОГО ВІДМІННО. Друга справа, чому так сталось...а це вже питання до янелоха оманського
15.05.2022 19:25 Відповісти
 
 