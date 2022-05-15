УКР
Пісню "Стефанія" переможця Євробачення-2022 Kalush Orchestra співають учасники конкурсу з різних країн: "Я далі слів не знаю, але мені дуже подобається". ВIДЕО

Пісню "Стефанія" переможця Євробачення-2022 Kalush Orchestra знають усі учасники конкурсу та співають її із задоволенням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Суспільне під час проведення Євробачення попросило заспівати українську пісню учасників з Ірландії, Естонії, Північної Македонії, Ісландії, Азербайджану, Литви, Швейцарії, Нідерландів, Польщі, Швеції, Великобританії, Німеччини та Франції.

Поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ переіменували на "Стефанія Експрес"

Топ коментарі
+45
участник из россии Евровидения 2022

показати весь коментар
15.05.2022 15:03 Відповісти
+3
Браво !!!!
показати весь коментар
15.05.2022 15:28 Відповісти
+3
Киркоров гармошку не довёз)
показати весь коментар
15.05.2022 15:30 Відповісти
А для чого було так бухати !
показати весь коментар
15.05.2022 15:20 Відповісти
Власти Италии сообщили о предотвращении кибератак на «Евровидение».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итальянскую полицию.
К атакам причастны пророссийская группировка Killnet и ее подразделение Legion, уверены в правоохранительных органах.

В ночь проведения песенного конкурса в телеграм-канале Killnet появилось оскорбительное сообщение об участниках из Украины.

По данным полиции Италии, атаки на сетевую инфраструктуру произошли во время полуфинала 10 мая и финала конкурса в ночь с 14 на 15 мая, их удалось предотвратить.
https://t.me/zerkalo_io/44446
показати весь коментар
15.05.2022 15:25 Відповісти
Там марно тратити час ще вміти треба
показати весь коментар
16.05.2022 02:31 Відповісти
там оф. кліп вийшов(наче не бачив ще новини с цим, сорі якщо що...)
https://www.youtube.com/watch?v=Z8Z51no1TD0&ab_channel=KalushOrchestra
показати весь коментар
15.05.2022 15:54 Відповісти
Бл*, як це наше чмо пережило, що пісня Стефанія отримала перемогу. А могли заставити співати "Зе мама". Песня-поздравление мамы зеленского (лінк на цю ху*ню не даю, бо рвотний рефлекс спрацює).
показати весь коментар
15.05.2022 21:18 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2022 21:55 Відповісти
Все хорошо, но почему наше жюри ничего не дала Польше?
показати весь коментар
16.05.2022 00:05 Відповісти
 
 