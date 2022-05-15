Пісню "Стефанія" переможця Євробачення-2022 Kalush Orchestra співають учасники конкурсу з різних країн: "Я далі слів не знаю, але мені дуже подобається". ВIДЕО
Пісню "Стефанія" переможця Євробачення-2022 Kalush Orchestra знають усі учасники конкурсу та співають її із задоволенням.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Суспільне під час проведення Євробачення попросило заспівати українську пісню учасників з Ірландії, Естонії, Північної Македонії, Ісландії, Азербайджану, Литви, Швейцарії, Нідерландів, Польщі, Швеції, Великобританії, Німеччини та Франції.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итальянскую полицию.
К атакам причастны пророссийская группировка Killnet и ее подразделение Legion, уверены в правоохранительных органах.
В ночь проведения песенного конкурса в телеграм-канале Killnet появилось оскорбительное сообщение об участниках из Украины.
По данным полиции Италии, атаки на сетевую инфраструктуру произошли во время полуфинала 10 мая и финала конкурса в ночь с 14 на 15 мая, их удалось предотвратить.
https://t.me/zerkalo_io/44446
