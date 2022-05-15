19 759 80
Дружини луганських "мобіків" влаштували акцію протесту і вимагають зустрічі з ватажком "ЛНР" Пасічником: "Они брошены! Командование не знает, что они там находятся!". ВIДЕО
Дружини луганських "мобіків" влаштували акцію протесту і вимагають зустрічі з ватажком терористів "ЛНР" Леонідом Пасічником.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент запису з акції протесту опублікований в соцмережах.
Пусть бегом покрывают самок,а то еще призывной возраст поднимут.Да и самок ,судя по всему, скоро забривать начнут.Просили же,курвы-путен введи.Получите,тупые ***** и распишитесь.
що за вигадки, дискримінують орду орків
Це - жінки донбаської швейцарії?
"Донбасс никогда не станет на колени"?
Привыкайте, "на коленях" теперь будет ваша постоянная стойка... Вы ***** никому не нужны...
Правда не знали куди