Дружини луганських "мобіків" влаштували акцію протесту і вимагають зустрічі з ватажком "ЛНР" Пасічником: "Они брошены! Командование не знает, что они там находятся!". ВIДЕО

Дружини луганських "мобіків" влаштували акцію протесту і вимагають зустрічі з ватажком терористів "ЛНР" Леонідом Пасічником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент запису з акції протесту опублікований в соцмережах.

