УКР
19 759 80

Дружини луганських "мобіків" влаштували акцію протесту і вимагають зустрічі з ватажком "ЛНР" Пасічником: "Они брошены! Командование не знает, что они там находятся!". ВIДЕО

Дружини луганських "мобіків" влаштували акцію протесту і вимагають зустрічі з ватажком терористів "ЛНР" Леонідом Пасічником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент запису з акції протесту опублікований в соцмережах.

Автор: 

Луганськ (586) мобілізація (3231) Пасічник Леонід (37)
+89
Вам за 8 лет только дошло что вы там никто? Если они своих за людей не считают - то отношение к вам можно смело делить на 10. Чем меньше вас останется - тем им лучше, меньше денег будет уходить.
15.05.2022 17:00 Відповісти
+69
******** ********авіч, біжалі от бєндєровцав, на вас надеялісь, а прібіжалі к другім бандєровцам, спасітє памагітє чєлом бьйом
15.05.2022 16:59 Відповісти
+61
Подивишся на тих лндерівців... Тупі як якісь бабуїни. Не люди точно.
15.05.2022 17:01 Відповісти
******** ********авіч, біжалі от бєндєровцав, на вас надеялісь, а прібіжалі к другім бандєровцам, спасітє памагітє чєлом бьйом
15.05.2022 16:59 Відповісти
войско то взбунтовалось!!! кричат-царь ненастоящий!!!
15.05.2022 20:13 Відповісти
"Лугандонию" потрібно захищати, так вони і не зрозуміли, що вони лохи
15.05.2022 21:11 Відповісти
Ватні довбойобки -привели біду на Україну 8 років тому-а тепер жаліються! "Верните наших мужей-обдроченцев"! Ну ну- продажні шлюхи!
16.05.2022 07:57 Відповісти
На подвал захотели?
15.05.2022 17:00 Відповісти
да их там даже ЗА МУСОР С ПОМОЙКИ НЕ ВСПРИНИМАЮТ ОТ СЛОВА ВООБЩЕ так что то там петушится перед глазенками бегает мелькает... а на деле ВАКУУМ... пустота... они еще не догадались как Луганск Донец будут уничтожены взорваны уходящими рашистами в Россию и обстреляны с территории России и артой и РСЗО и ракетами крылатыми и авиация все будет тип топ и фосфорные и вакуумные все прочее кассетные..и так далее.. на прощание даже их еще Нервнопаралитическими боеприпасами помоют.. чтобы не шибко гавкали что было у них в период оккупации...
15.05.2022 17:37 Відповісти
Вам за 8 лет только дошло что вы там никто? Если они своих за людей не считают - то отношение к вам можно смело делить на 10. Чем меньше вас останется - тем им лучше, меньше денег будет уходить.
15.05.2022 17:00 Відповісти
Чім меньше їх залишиться,тім і нам краще.Так піднимимо келихи за утілізацію донбасяцького сміття.Це я вам як Маріуполіць кажу.
15.05.2022 18:09 Відповісти
Чем кумушек считать трудиться ... . Якщо ти маріуполець , то маєш знати , що там таких теж дуже багато .
15.05.2022 18:31 Відповісти
нє, не дійшло. далі думають, шо "старший брат" просто не знає, як з ними обійшлися. все як завжди в раssєйській імперії: "царь хороший - бояре плохие"
15.05.2022 20:10 Відповісти
Подивишся на тих лндерівців... Тупі як якісь бабуїни. Не люди точно.
15.05.2022 17:01 Відповісти
дамбас паражняк нє гоніт! простиє даунєцкіє дєвчонкі
15.05.2022 17:12 Відповісти
15.05.2022 17:16 Відповісти
Угу..Десятидолларовые.
15.05.2022 18:10 Відповісти
Не ображайте бабуінів.
15.05.2022 20:14 Відповісти
а ви не ображайте 10 доларів! Там 200 ржурублей -красна ціна і пляшка водки "Ополченец у гробу"
16.05.2022 08:00 Відповісти
Мнение расходного материала орков не волнует.
15.05.2022 17:01 Відповісти
походу путіе здав лднр разом з тією бидлотою- ну тримайтесь зрадники- українці йдуть до вас-
15.05.2022 17:03 Відповісти
Та нічьо баби-дури,ви іщьо наражаєтє пушечнава мяса...
15.05.2022 17:03 Відповісти
так ражать та ат кавота нада, а нікаво нєту.
15.05.2022 17:05 Відповісти
Хмм..Произывают от 18 до 65-ти.Чё там не осталось крепких мужичков старше 66?
Пусть бегом покрывают самок,а то еще призывной возраст поднимут.Да и самок ,судя по всему, скоро забривать начнут.Просили же,курвы-путен введи.Получите,тупые ***** и распишитесь.
15.05.2022 18:21 Відповісти
а как на счет бурятов, тувинцев, кадыровцев наконец. Вон сколько претендентов. А они о своих придурках кричат.
15.05.2022 22:49 Відповісти
Чому до бурятів не звертаються?
15.05.2022 21:12 Відповісти
патєрь нєт,
що за вигадки, дискримінують орду орків
15.05.2022 17:03 Відповісти
сучкі, ви хотіли руського миру, так жеріть, потвори, чим ви не задоволені?
15.05.2022 17:03 Відповісти
Мобички буянят. На подвал просятся.
15.05.2022 17:03 Відповісти
Та о 5й ранки їх й заберуть на підвал як "дяди" *******....
15.05.2022 17:08 Відповісти
Та там головна "суть" що росіяни втекли а "мобіков-бобіков" кинули. Та ще мабуть в рашку не пустили. От такий він "руський мир"
15.05.2022 17:07 Відповісти
Разьяснительную Бригаду
15.05.2022 17:09 Відповісти
так то за орків. а за м'ясо з дирляндії не дають і копійки.
15.05.2022 17:16 Відповісти
Было по 10, кто вовремя исдох. С недавних пор по 5. Заявок слишком много.
15.05.2022 17:29 Відповісти
В лугандоні ніби по 5 т ржублєй.
15.05.2022 17:37 Відповісти
Це донбасядло не обурюється тим фактом,що їх відправили воювати проти своєї країни і вбивати співгромадян,а вазмущєно,що погано підготували,щоб вбивати... Нахера це біосміття взагалі в полон брати? Кацапів обміняти хоч можна,а це лайно кому потрібне?
15.05.2022 17:11 Відповісти
А вони вважають Україну своєю країною?,ви бачили там такі масові акції які були проти окупантів на Херсонщині чи Запоріжчині?
15.05.2022 17:51 Відповісти
Були ще більщі у Донецьку , але що можна зробити , якщо місцеві мєнти та сбу продажні .
15.05.2022 18:40 Відповісти
Це точно.
15.05.2022 18:11 Відповісти
Як ще росіяни мають відноситись до біомаси без роду та племені - на забій.
15.05.2022 17:11 Відповісти
Делом займитесь! Вам надо ещё нарожать! Как? Да кого *бёт чужое горе?! Непорочным зачатием от альфасамца *****, так и визжите - путин ВВЕДИ!
15.05.2022 17:12 Відповісти
В любом случае, за дискредитацию ВС РФ, 18 лет зоны-поселения. Ватники, барак, палёнка, все как вы любите.
15.05.2022 17:14 Відповісти
Мова йде про полк мобілізованих рашистамі луГАНДОНов...ОЙ! Нашіх людєй в окупаціі,які відступили на територію рф,де були затримані прикордонниками орди.Зверніть увагу!Це не взвод,ні рота - цілий полк зрадників,яких грошима зі свого ПФ та фонду соціальних виплат за всі ці роки ВИГОДУВАЛА Україна.Мало того,вона і СЬОГОДНІ продовжує ім платити пенсіі,інвалідські та допомогу на дітей.Може вже досить?
15.05.2022 17:15 Відповісти
одичалые,блин....
15.05.2022 17:15 Відповісти
Театр абсурда!!! Смотрел бы смотрел!!!
15.05.2022 17:15 Відповісти
Заёрзали сучки. 8 лет орали "Путин, введи!". Ну вот, ввёл. Наслаждаетесь? Или шо, опять не так? Та на вас не угодишь, ****.
15.05.2022 17:15 Відповісти
Курки дурні вас не існує в природі ви позбавили себе українських документів туму ніде не числитесь все ви мертві души всіх вас може вбити пасечнік і все вас немає ви просто оболонки крові і лайна безпоавні
15.05.2022 17:18 Відповісти
Почему "освобождённые" так кричат?
15.05.2022 17:19 Відповісти
Рассея ж сваих не бросаить.
15.05.2022 17:21 Відповісти
Що це за перекосойоблєні *****?
Це - жінки донбаської швейцарії?

"Донбасс никогда не станет на колени"?

Привыкайте, "на коленях" теперь будет ваша постоянная стойка... Вы ***** никому не нужны...
15.05.2022 17:22 Відповісти
мобики сыграли в гробики 💀😆
15.05.2022 17:25 Відповісти
Зараз кадирівці порєшають, і баби будуть задоволені
15.05.2022 17:25 Відповісти
ваги пихатели всё, ехай на росию. может кетайца подцепите
15.05.2022 17:27 Відповісти
А як, щодо тих ватосамок у Києві з луганди, які жили за української влади, але "все бачили на власні очі, як то все починалося у 2014 і знають правду". Треба і їх мобілізувати для балансу, так мовити. Ми не допрацьовуємо
15.05.2022 17:28 Відповісти
Почему мне их не жалко?
15.05.2022 17:36 Відповісти
Потому что они нас предали , предали Родину , это самое мерзкое преступление
15.05.2022 21:15 Відповісти
нема на мапі світу такої країни як ЛНР
15.05.2022 17:37 Відповісти
Да и ху с ними.
15.05.2022 17:40 Відповісти
Ахахах, командование как раз знает)))
15.05.2022 17:41 Відповісти
Выдайте каждой этой самке по 1 рулону.
15.05.2022 17:41 Відповісти
Їхні чоловіки це сміття і вони також.
15.05.2022 17:53 Відповісти
Что хотели лугандоньІ, то ешьте ложкой.
15.05.2022 17:53 Відповісти
Зараз кацапи "покладуть" всіх самців. Потім візьмуться за самок. Їм примусово "запропонують" помститися за своїх самців. Ну а "лічинок" вивезуть в ********* в інтернати де будуть ліпити з них яничарів "руzкаго міра". Деяких віддадуть дєдушкам і бабушкам "на виховання" памятаючи яких дебілів-дітей вони вже виростили на убій...
15.05.2022 17:57 Відповісти
крепкого здоровья покойным Слава Україні
15.05.2022 18:03 Відповісти
Прорвало на сміх...
15.05.2022 18:24 Відповісти
15.05.2022 18:35 Відповісти
Як йшли, як йшли, Боже, як йшли, "с песней и флагом по жизни"?
Правда не знали куди
15.05.2022 21:16 Відповісти
До чего ********** курицы) Уже нужно вещи собирать на кацапию а они *** бунтуют.
15.05.2022 18:49 Відповісти
Ги ..Ги....а чого бажають ці свині...нехай ідуть та здохнуть разом...
15.05.2022 18:52 Відповісти
чего они так истерят? Должны гордиться, епта...))
15.05.2022 18:55 Відповісти
Te rezervniki v zhope
15.05.2022 19:56 Відповісти
Та єщьо наражаєтє...
15.05.2022 20:08 Відповісти
Третій місяць війни іде,а вони думали,що для чистки унітазів їх забрали чи як?
15.05.2022 20:37 Відповісти
Предатели падлючьи... это из за их тупых мозгов эта война ! Чтоб вы провалились курвы затяганные
15.05.2022 21:13 Відповісти
Яке чисте буде повітря в Донецьку ,після звільнення все мгб обдроченци ,поліцаї,керівник зрадники,вчителі та їх лічинки на вихід в кацапію і всі з паспортом двуглавой куріци ,ех красівоє
15.05.2022 21:17 Відповісти
Девчата все норм,скоро по 20 тис на рукі за ваньку дохлого ех заживете
15.05.2022 21:21 Відповісти
Ага, п.здуйте в ваєнкомат, нехай і вас мобілізують, а то щось м'ясо скінчилось .
15.05.2022 21:22 Відповісти
Да ладно, дуры. Получите по 10 тыщ самой надёжой бумаги. Не Обуховская, но тоже ниччё.
15.05.2022 21:40 Відповісти
Страшные совковые бабы, не удивительно, что мужья предпочитают идти на смерть, а не на них.
15.05.2022 23:05 Відповісти
Не переживайте бабенки, вам новых мужиков выдадут, с Кавказа и Средей Азии. Ничем не хуже старых
15.05.2022 23:32 Відповісти
2014 г :"Путин введи войска..." и вот результат
16.05.2022 00:00 Відповісти
 
 