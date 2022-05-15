"90 гаубиць М-777, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні. Багато з них вже працюють", - посольство США. ВIДЕО

Усі гаубиці М-777 з останнього пакету допомоги США вже знаходяться на території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомлення посольства США в Україні на своїй сторінці в соцмережі.

"Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій", - хаявляють в посольстві.

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