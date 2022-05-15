Розгром наступу РФ на Сіверському Донці. Український наступ на Харківщині, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

15 травня о 19:00 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" розповість про ситуацію на передовій, а також про втечу російських військ з плацдарму біля села Білогорівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повернувся з передової. Сьогодні вийду в ефір о 19:00. Є що розказати і показати. Адже, на власні очі спостерігав відхід та втечу російських військ з плацдарму біля села Білогорівка. Тож поговоримо про те, що зараз відбувається на фронті. Свіжі карти, аналітика, ексклюзивне відео. І, звісно, відповіді на ваші питання", - зазначив журналіст.

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