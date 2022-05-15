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Розгром наступу РФ на Сіверському Донці. Український наступ на Харківщині, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

15 травня о 19:00 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" розповість про ситуацію на передовій, а також про втечу російських військ з плацдарму біля села Білогорівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повернувся з передової. Сьогодні вийду в ефір о 19:00. Є що розказати і показати. Адже, на власні очі спостерігав відхід та втечу російських військ з плацдарму біля села Білогорівка. Тож поговоримо про те, що зараз відбувається на фронті. Свіжі карти, аналітика, ексклюзивне відео. І, звісно, відповіді на ваші питання", - зазначив журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищили до 2 взводів піхоти РФ, пару БМП: Інтерв'ю з безпосереднім учасником бою на р. Сіверський Донець. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3622) Луганська область (4899)


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15.05.2022 19:10 Відповісти
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15.05.2022 19:50 Відповісти
Дякую за ефір.
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15.05.2022 20:28 Відповісти
Приємно служати такого експерта, як Юрій Бутусов, який сам особисто це побачив і там був, а не есперта абдристовича, який щось там кукурікає з бункера, обережно тримаючи мікрофон, щоб не зламати манікюр.
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15.05.2022 21:35 Відповісти
Юра Б.:- необхідний формуляр типового озброєння формування тероборони,добробата!!! Обов'язкове оснащення ПТРК,й ПЗРК !!! Формуляр використання формувань! Зі стрілілецькою зброєю проти бронетехніки й авіації невоюють. Навчання й злагодження,при наявності засобів зв'язку,безумовні. Але, ніхто невідміняв служби озброєння,й забезпечення. Потім,вже заклики й картання.!!!
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15.05.2022 21:53 Відповісти
Юра неперегибай палку. За репортажі, роботу вдячний. Гараздів!
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15.05.2022 21:56 Відповісти
Де конкретно перегібання в цьому стримі?
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16.05.2022 10:41 Відповісти
а шо за москаляка сидить на цензорі та зоголовками крутить шо циган сонцем? З якого дива Сіверський Донець у нього Сєвєрскій, трясця його матері!
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16.05.2022 04:30 Відповісти
Пане Юрію дуже вдячні Вам за ці стріми-репортажі по суті з передових позицій.
Мінуси - працюйте над подачею, бо якась "любительщина" а не професійна.
Можливо слухати тількі на швидкості 1.25, й те нудновато. Карта неефективна, тільки заважає коли про конкретні напрямки розповідаєте. Багато пауз та повторів, навіть нудотних. Пишить якісь ключові месседжи перед виступом бо ці меседжі Найважливіще, як на мене, з того, що є в інформаційному полі сьогодні. Вибачте що критикую людину яка робе як журналіст неймовірні речі, але якісний стрім це дуже важливо. Цей можно було би зробити на 35 хвилин, зробити якісний переклад на англійську й це інформаційна бомба, яку будуть вивчати в усьому світі .
Ваш стрим это очтет, Итог колоссальной работы, но отчет сделан на троечку, а вся работа ваша бесцена, так подтяните же стримы до пятерки это очень очень важно!
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16.05.2022 10:54 Відповісти
 
 