Розгром наступу РФ на Сіверському Донці. Український наступ на Харківщині, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО
15 травня о 19:00 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" розповість про ситуацію на передовій, а також про втечу російських військ з плацдарму біля села Білогорівка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Повернувся з передової. Сьогодні вийду в ефір о 19:00. Є що розказати і показати. Адже, на власні очі спостерігав відхід та втечу російських військ з плацдарму біля села Білогорівка. Тож поговоримо про те, що зараз відбувається на фронті. Свіжі карти, аналітика, ексклюзивне відео. І, звісно, відповіді на ваші питання", - зазначив журналіст.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мінуси - працюйте над подачею, бо якась "любительщина" а не професійна.
Можливо слухати тількі на швидкості 1.25, й те нудновато. Карта неефективна, тільки заважає коли про конкретні напрямки розповідаєте. Багато пауз та повторів, навіть нудотних. Пишить якісь ключові месседжи перед виступом бо ці меседжі Найважливіще, як на мене, з того, що є в інформаційному полі сьогодні. Вибачте що критикую людину яка робе як журналіст неймовірні речі, але якісний стрім це дуже важливо. Цей можно було би зробити на 35 хвилин, зробити якісний переклад на англійську й це інформаційна бомба, яку будуть вивчати в усьому світі .
Ваш стрим это очтет, Итог колоссальной работы, но отчет сделан на троечку, а вся работа ваша бесцена, так подтяните же стримы до пятерки это очень очень важно!