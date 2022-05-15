Євробачення і повний маразм на Росії | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Богдан Буткевич і Наталка Соколенко у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ зібрали для вас найвеселіших дотепів про парад на день побєди (над здоровим глуздом?) у Москві.

Епічні історії про російських мародерів та нові легенди про Білогорівку і Чорнобаївку.

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