Євробачення і повний маразм на Росії | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
Богдан Буткевич і Наталка Соколенко у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ зібрали для вас найвеселіших дотепів про парад на день побєди (над здоровим глуздом?) у Москві.
Епічні історії про російських мародерів та нові легенди про Білогорівку і Чорнобаївку.
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показати весь коментар15.05.2022 20:15 Відповісти Посилання
+7 Історик Воєнрук
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+6 саша паламарчук
показати весь коментар15.05.2022 20:13 Відповісти Посилання
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Голова журі Вадим Лисиця. Три місяці війни. Він все ще розповідає про "вне политики"
І назву колонки в самій горі замалювала просто так... Бо там назва колонки не "scores" а "place"! ****, така ж як і ЗЄрешта!
Бо нащо тоді було замальовувати назву графи? Бо там чорним по білому написано, що це не бали, а місце? Цирк
Ну от дали Польщі 10 місце загалом і 0 балів.
- На конкурсе песни «Евровидение» национальное жюри от Грузии поставило высшую оценку - первое место Украине, что означает 12 баллов. Об этом свидетельствует нотариально заверенный документ, отправленный организаторам конкурса «Евровидение», - https://1tv.ge/news/**************-**********-evroviziis-simgheris-konkursze-erovnuli-djiuris-qulebtan-dakavshirebit-ganckhadebas-avrcelebs/ заявил Общественный вещатель Грузии и добавил, что «уточняет детали у организаторов конкурса «Евровидение», а также еще раз поздравил Украину «с заслуженной победой».
...Между тем, Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что у шести стран «были выявлены определенные неправильные схемы голосования». Речь идет не только о Грузии и Азербайджане, но также о Польше, Румынии, Сан-Марино и Черногории.
По словам союза, это выяснилось после второй генеральной репетиции второго полуфинала.
Читать полностью: https://news.zerkalo.io/cellar/14332.html?c
Вони, типу, борються з фальсифікацією. Українському жюрі потрібно було дати Польщі 12 балів, щоб ми теж були у списку!
А те що анулювали результат шістьох країн, з причини, що є підозра фальсифікації результатів наводить на думку, що хакери рашистів могли втручались в систему для голосування.
дурного журі, дали:
12 - Польщі;
10 - Литві;
8 - Ісландії;
7 - Британії
В колонках A, B, C, D, E - места отданные членами жюри соответствующим странам.
В частности, член жюри "B" отдал Польше 10 место. Это, очевидно, Ирина Федишин. 10 - это место, а не количество очков, как она утверждает.
Членами жюри от Украины Польше отданы 11, 10, 15, 7 и 12 места.
В итоге получилось у Польши 11-е место, 0 баллов.
В последней колонке от зрителей Украины Польша получила 1-е место и 12 баллов.
Эту табличку можно увидеть по ссылке
https://eurovision.tv/event/turin-2022/grand-final/results/ukraine
Якщо у вас є якісь сумніви щодо того , що нулі Польщі були виставлені ненавмисно , що хтось просто не врахував політичний контекст, відкиньте цİ сумнİBu !
Вадим Лисиця (голова журі). До і протягом Революції гідності , а згодом певний час після анексії Криму працював у Московії директором одного з напрямків Warner Russia . Це саме той лейбл Warner Russia , який свого часу викупив Блаватнік ( за чутками за гроші Путіна - 3 млрд $ ) аби просувати російскую музикальную культуру і рускій мір во всьом мірє і світі .
Вадим Лисиця протягом останніх років неодноразово літав до Москви - звітувати про свої творчі здобутки зі Світланою Лободою , в якості музичного продюсера та звукоінженерити її лайви на найбільших аренах Раші . але найважливіше для мене те , що саме Вадим Лисиця є директором з розподілу коштів організацій колективного управління ( я вважаю справжніх шахраїв ) під назвою ГС УЛАСП та ГС ОКУаСП .
ГС УЛАСП та ГС ОКУАСП . Головний в цих організаціях Олександр Нікін . Друг і подільник Лисиці . До війни він перебував під цілодобовим арештом , рахунки організацій також заарештовані і сьогодні , тривають слідчі дії . Нікін намагався дати хабар ( $ 100тис . ) народному депутату ( прогугліть , кілька місяців тому ) , з метою знести невигідний для нього законопроект , що перекривав доступ до схем розкрадання авторстких грошей ! Тоді в готелі Київ і був затриманий правоохоронцями . Лисиця , Нікін , Долінський , і ще декілька невідомих широкому загалу осіб за підозрою слідства , причетні до розкраданнь мільйонів авторських роялті . Ця мерзота , як спрут пролізла у темні шпарини і заробляла на авторах країни . Тепер Вадим Лисиця проявив себе і на міжнародному рівні .
https://www.mylife24.pro/?p=1283&fbclid=IwAR1HGExHSjCLkk2zqS5J3VTPswaDS7oAXyjSfw97QwD_vgCnXutrCkWfzvg