Жорстокість та зло окупанти заберуть із собою назад у Росію, коли відступатимуть, - Зеленський. ВIДЕО
Гарячкова активність російських військових завершиться їхнім відступом на територію РФ.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
показати весь коментар15.05.2022 22:34 Відповісти Посилання
+11 Серж Пир
показати весь коментар15.05.2022 22:35 Відповісти Посилання
+10 Серж Пир
показати весь коментар15.05.2022 22:37 Відповісти Посилання
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Набрид уже.
Справ нема чи що..
кстати у Рошена самая вкусная кондитерка(особенно торты) - только зараза дорогая
и на фоне существующих 30 миллионов украинских избирателей мі посмотрим, будет ли Кива следующим президентом
А те що Зе команда у парламенті ліпить горбатого до стінки свома маразматичними законопроектами, про це ні слова. Хто і не постраджав від війни так це Зе і Зе влада,
вони і зараз на гребні хвилі звисока дивляться на Українців