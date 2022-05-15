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Жорстокість та зло окупанти заберуть із собою назад у Росію, коли відступатимуть, - Зеленський. ВIДЕО

Гарячкова активність російських військових завершиться їхнім відступом на територію РФ.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Читайте: У Макрона відповіли Зеленському: Президент Франції ніколи не просив президента України про якісь поступки Путіну

Автор: 

Зеленський Володимир (24558)


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Топ коментарі
+15
Можна хоч один день без зе ?
Набрид уже.
Справ нема чи що..
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15.05.2022 22:34 Відповісти
+11
Ага. А еще тезисы про "Война выгодна только Порошенко", "Нужно только перестать стрелять", мир в глазах Х...ла. Или это не их тезисы?
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15.05.2022 22:35 Відповісти
+10
Велике крадівництво - это легкий разогрев перед зеленым деребаном международной помощи. Они аж чешутся
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15.05.2022 22:37 Відповісти
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Можна хоч один день без зе ?
Набрид уже.
Справ нема чи що..
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15.05.2022 22:34 Відповісти
Більше ніж в тебе.
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15.05.2022 22:36 Відповісти
телеканали блокувати
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15.05.2022 22:40 Відповісти
иди в окоп родимый
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15.05.2022 22:44 Відповісти
твой зеленевтiк такой бред несет что пора уже его к психиатру показать ..
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15.05.2022 22:46 Відповісти
срава зэ-геваре!
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15.05.2022 23:31 Відповісти
Не "чи що", а "чи зе". Кому війна, а кому й стойло до наступного строку готувати треба.
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15.05.2022 22:36 Відповісти
Любимый ПОрох, как же БЕЗ конфеток, вместо патронов...
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15.05.2022 22:48 Відповісти
о свіже пердоляківське гіменце про Пороха заскавчало)))
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15.05.2022 23:04 Відповісти
Мій досвід на цьому ресурсі підказує що це повідомлення видалять. Тут є лише одна думка, Зе поганий а Порох добрий. Люба критика кондитера присікається.
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15.05.2022 23:20 Відповісти
а как можно предателя зэ хвалить ?за то что врал о ненападении ?за то что разминировал выход из крыма и не подорвали мосты?за харьков?за геноцид бучи? за что?
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15.05.2022 23:36 Відповісти
Как там за содействие русским пропагандонам Боневтику срублишки капают, регулярно?
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16.05.2022 03:25 Відповісти
ну так порох не сдавал юг Украины и армию не разваливал как зэ
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15.05.2022 23:32 Відповісти
так при порохе были и "канфеты" и пушки ... готовились
кстати у Рошена самая вкусная кондитерка(особенно торты) - только зараза дорогая
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15.05.2022 23:43 Відповісти
Нема! ЗСУ - воює Народ - очухується після "зеленого" - "вайни не будет" і пробує відновить зруйноване, а "блазенята" стараються "відмазаться", бо розуміють, що рано чи пізно їм нагадають усі із "пройоби" (які насправді були "спланованим комплексом дій" по руйнуванню обороноздатності України) Вони його пхають кожен день на екран як муху, що дзижчить на рогах вола про те, що "Ми оремо в поті чола"! Як казав один мій знайомий - "З Зеленського зараз у медіапросторі посилено ліплять "Богдана Хмельницького!"
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16.05.2022 04:02 Відповісти
А велике крадівництво нехай залишать - таку корову нікому віддавати не можна. Самім потрібна.
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15.05.2022 22:35 Відповісти
Велике крадівництво - это легкий разогрев перед зеленым деребаном международной помощи. Они аж чешутся
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15.05.2022 22:37 Відповісти
Ага. А еще тезисы про "Война выгодна только Порошенко", "Нужно только перестать стрелять", мир в глазах Х...ла. Или это не их тезисы?
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15.05.2022 22:35 Відповісти
Концепция поменялась.
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15.05.2022 22:38 Відповісти
На жаль, дурість і корупцію зеленої влади, вони не заберуть. Але не журися, піаністе - ми самі все зробимо, як би ви не верещали.
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15.05.2022 22:44 Відповісти
Як би і тебе забрали з собою.
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15.05.2022 22:47 Відповісти
Зеленского и его ЗЕшлюх - в отставку!!!
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15.05.2022 22:53 Відповісти
вот щаз из голимой кацапии приедут 15 миллионов ватников, которіе получат гражданство по праву рождения в Украине

и на фоне существующих 30 миллионов украинских избирателей мі посмотрим, будет ли Кива следующим президентом
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15.05.2022 23:23 Відповісти
Відосіки, відосіки, відосіки, ось і вся стратегія ....
А те що Зе команда у парламенті ліпить горбатого до стінки свома маразматичними законопроектами, про це ні слова. Хто і не постраджав від війни так це Зе і Зе влада,
вони і зараз на гребні хвилі звисока дивляться на Українців
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15.05.2022 23:05 Відповісти
Вода мокрая, охренеть.
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15.05.2022 23:19 Відповісти
Это да, те же буряты грабить, убивать и насиловать москвичей будут еще охотней и задорней.
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15.05.2022 23:45 Відповісти
А їм яка різниця? До того як вони в армію пішли - вони саме цим і займалися - грабували і гвалтували!
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16.05.2022 04:06 Відповісти
пушкинизд...ванильный.
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15.05.2022 23:51 Відповісти
 
 