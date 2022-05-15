Бійці ССО підірвали захоплені рашистами залізничні мости між Рубіжним і Сєвєродонецьком. ВIДЕО

Воїни ССО у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України підірвали на окупованій території Луганської області залізничні мости.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Внаслідок вдало проведеної операції на Луганщині були підірвані захоплені росіянам залізничні мости між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк.

Мета підриву - стримання наступу окупаційних сил росії на Лисичанськ і Сєвєродонецьк", - йдеться у повідомленні.

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