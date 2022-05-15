Успішні влучання ЗСУ по ворожій техніці під час переправи через Сіверський Донець. ВIДЕО
Під час переправи через Сіверський Донець на Луганщині українські захисники майстерно знищували техніку російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+43 Олександр Карін
показати весь коментар15.05.2022 23:51 Відповісти Посилання
+14 Don Bessam #359417
показати весь коментар15.05.2022 23:53 Відповісти Посилання
+12 NewTroll
показати весь коментар16.05.2022 00:05 Відповісти Посилання
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