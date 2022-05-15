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Успішні влучання ЗСУ по ворожій техніці під час переправи через Сіверський Донець. ВIДЕО

Під час переправи через Сіверський Донець на Луганщині українські захисники майстерно знищували техніку російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці ССО підірвали захоплені рашистами залізничні мости між Рубіжним і Сєвєродонецьком. ВIДЕО

Автор: 

Луганська область (4899)


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Топ коментарі
+43
Реально ювелірна робота! ЗСУ найкращі!
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15.05.2022 23:51 Відповісти
+14
то фсё офис намолотыв...
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15.05.2022 23:53 Відповісти
+12
Таки да!! Красавцы!!!!
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16.05.2022 00:05 Відповісти
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Реально ювелірна робота! ЗСУ найкращі!
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15.05.2022 23:51 Відповісти
Таки да!! Красавцы!!!!
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16.05.2022 00:05 Відповісти
то фсё офис намолотыв...
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15.05.2022 23:53 Відповісти
Під особистим керівництвом недонапольйона.
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16.05.2022 00:07 Відповісти
а де шоколадный барыга
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16.05.2022 01:22 Відповісти
Пиарится, как обычно. Наберите в Ютубе Порошенко оконфузился.
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16.05.2022 06:11 Відповісти
вафлист, договориться о ленд-лизе, заниматься обеспечением войск за свой счёт - это пиариться?
срань каломойская - пусть зе-гниды так пиаряться во главе с твоим каломойским...
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16.05.2022 08:11 Відповісти
Люся особисто підтвердить.
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16.05.2022 06:20 Відповісти
Лапті полетіли в різні боки.
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16.05.2022 00:09 Відповісти
А шо за звук на видео? какой-то пердёж в уши, господи прости, кто наложил это на такое прекрасное видео?
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16.05.2022 00:17 Відповісти
Бутусову догану!
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16.05.2022 00:28 Відповісти
Да, на такое прекрасное видео - дебильная музыка, надо режиссеру надрать задницу!
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16.05.2022 02:27 Відповісти
Найбільший прикол що це мабуть вкрадене ними відео кацапи подають як удар орками по ЗСУ при спробі ЗСУ переправитися через Сіверський Донець. Така ж історія і з Зміїним, показали на своєму геббельсТВ наше відео знищення двох рашистських катерів байрактарами, видавши це за як ніби то знищенням десанта ЗСУ що намагався висадитися на Зміїному.
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16.05.2022 00:42 Відповісти
Кацапня у своєму ТВ уже 100500 разів перемогла злобних укрів-нацистів-біндєровцев ... Але є маленьке але . Від Харкова дали драпака , а гроби з москалями і далі приходять в скалєнвставалію . А в астальном , прєкрасная маркіза , всьо харашо- всьо харашо...
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16.05.2022 01:34 Відповісти
Отой чувак у кінці на бетері гля як ногами дригає
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16.05.2022 01:02 Відповісти
Так в галіфе серанув , що в люк протиснутися не може...
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16.05.2022 01:29 Відповісти
Тостер спизженый спасает.
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16.05.2022 03:32 Відповісти
Из дупы пытается отстреливаться!
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16.05.2022 12:39 Відповісти
і тут познущались над нещасним містом - обізвали СЄВЄРОДАНЄЦК
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16.05.2022 05:03 Відповісти
С такой музыкой и артилерии не надо.
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16.05.2022 10:04 Відповісти
 
 