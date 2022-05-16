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У спальному районі Києва пролунало кілька вибухів, це не "приліт", - соцмережі. ВIДЕО

В одному зі столичних спальних районів пролунало кілька вибухів. Сигналу повітряної тривоги не було, в мережі повідомляють, що це не "приліт".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продовжуються роботи з розмінування в районі Виноградар та на Вишгородському напрямку, - КМВА

Автор: 

вибух (4535) Київ (19793)


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Топ коментарі
+2
швидкість звуку близько 340 м/с...
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16.05.2022 06:07 Відповісти
+2
Спочатку ріже молнія на небі, а потім через декілька секунд гром гремить. Швидкість звуку в рази меньше за швидкість світла.
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16.05.2022 06:45 Відповісти
+2
у вакуумі звук не розповсюджується взагалі
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16.05.2022 08:40 Відповісти
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За те в околицях Харкова є приліти, червоний спалах і черех 10 с звух вибуху.
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16.05.2022 03:39 Відповісти
швидкість звуку близько 340 м/с...
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16.05.2022 06:07 Відповісти
Спочатку ріже молнія на небі, а потім через декілька секунд гром гремить. Швидкість звуку в рази меньше за швидкість світла.
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16.05.2022 06:45 Відповісти
у вакуумі звук не розповсюджується взагалі
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16.05.2022 08:40 Відповісти
кілька дорівнює 900 тисяч приблизно?
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16.05.2022 12:16 Відповісти
Звичайний теракт?
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16.05.2022 07:57 Відповісти
це не "приліт" - це "відліт "...
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16.05.2022 08:38 Відповісти
то хлопок
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16.05.2022 09:04 Відповісти
А де секта всіммовчати, чому не верещать про коригувальників?
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16.05.2022 09:05 Відповісти
Може то вже зелень чи опизижоповців почали відравляти на концерт кабздона?
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16.05.2022 10:24 Відповісти
 
 