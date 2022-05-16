У спальному районі Києва пролунало кілька вибухів, це не "приліт", - соцмережі. ВIДЕО
В одному зі столичних спальних районів пролунало кілька вибухів. Сигналу повітряної тривоги не було, в мережі повідомляють, що це не "приліт".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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