У спальному районі Києва пролунало кілька вибухів, це не "приліт", - соцмережі. ВIДЕО

В одному зі столичних спальних районів пролунало кілька вибухів. Сигналу повітряної тривоги не було, в мережі повідомляють, що це не "приліт".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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