УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8839 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
29 801 40

"Шось гудить. Їхня техніка. Сука! П#здує сюди! Бл#дь, переліт", - підрозділ "Азову" дає відсіч окупантам на Донеччині. ВIДЕО бою

Підрозділ "азовців" дав відсіч російським окупантам та знищив бронемашину російських загарбників в одному з боїв на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішного бою опублікував на своїй сторінці в соцмережі екскомандир "Азову" Андрій Білецький.

"Звичайний день звичайної роботи. ССО "Азов" Київ, Донецька область - напрям на Маріуполь. По метру вперед. Працюємо!", - пише він в коментарі до запису.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці "Азову" під Гуляйполем відбили атаку росіян та взяли у полон окупантів. ФОТО

Автор: 

армія рф (18036) знищення (7696) Білецький Андрій (214) Азов (794)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+44
"за детей"? за дітей треба зі своїми сраними таньчикам на москву перти, там, в москві в росіїі, сидять вбивці ваших і наших дітей. поки не було тут росії, не було і загиблих дітей, ніхто нікого не бомбив. "совпадєніє? нє думаю".
показати весь коментар
16.05.2022 13:59 Відповісти
+40
Я хрен его знает что у них в голове? писать на технике за детей,и убивать ракетами детей,огромная вавка вместо мозга.
показати весь коментар
16.05.2022 14:02 Відповісти
+23
Тільки що ж "коментатор" постійно товаришам ствол у спину тримав? Так у гарячці бою і вистрелить випадково можна! А ********** відразу підбирать треба - патрони. ВОГи і поповнювать арсенал Якщо є ВОГ - значить десь поряд - АГС чи автомат з "підствольником"! Вони - не "лишні"!
показати весь коментар
16.05.2022 14:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"за детей"? за дітей треба зі своїми сраними таньчикам на москву перти, там, в москві в росіїі, сидять вбивці ваших і наших дітей. поки не було тут росії, не було і загиблих дітей, ніхто нікого не бомбив. "совпадєніє? нє думаю".
показати весь коментар
16.05.2022 13:59 Відповісти
Видимо, кацапы имели ввиду "за детьми", но кацап плохо знать свой хрюске язык.
показати весь коментар
16.05.2022 14:29 Відповісти
Я хрен его знает что у них в голове? писать на технике за детей,и убивать ракетами детей,огромная вавка вместо мозга.
показати весь коментар
16.05.2022 14:02 Відповісти
*Прячься zа детей и женщин*, что не понятно? Они еще и воюют за мир и убивают ради жизни. Больные они неизлечимо, кто еще не понял
показати весь коментар
16.05.2022 14:20 Відповісти
Ага, і ядерну війну розв'яжуть заради "міра ва всьому мірє". Це ж діб#ли#ля
показати весь коментар
16.05.2022 15:03 Відповісти
Тільки що ж "коментатор" постійно товаришам ствол у спину тримав? Так у гарячці бою і вистрелить випадково можна! А ********** відразу підбирать треба - патрони. ВОГи і поповнювать арсенал Якщо є ВОГ - значить десь поряд - АГС чи автомат з "підствольником"! Вони - не "лишні"!
показати весь коментар
16.05.2022 14:02 Відповісти
З айфоном ще й.
Знімав як наші працюють.
Дивне якесь відео.
показати весь коментар
16.05.2022 14:09 Відповісти
то виклади своє відео як ти мочиш орків , писати таку туфту не лантухи тягати
показати весь коментар
16.05.2022 14:32 Відповісти
Я як громадянка держави робила все від мене залежне щоб орковстанців тут не було.
А знаєш що в нас говорять про біженців ?
Так , їх шкода, але вони самі винні, бо не відстоювали Україну там де жили.
Не боронили мову, церкву, плювали на армію, голосували за зрадників, тощо.
показати весь коментар
16.05.2022 14:38 Відповісти
Вони не навчені. Тому ті, хто так каже, має не зневажати, а всіляко сприяти освіті тих, до кого вдається достукатися.
показати весь коментар
16.05.2022 15:06 Відповісти
В них було 30 років на перевиховання і що ?
Хто їх мав учити ? Чому самі не вчились ?
показати весь коментар
16.05.2022 15:30 Відповісти
Існують речі, які людина зробити не в змозі. Серд них - переступити певний рівень розуміння себе в світі. Це відомий парадокс когнітивного упередження, за яким людина не здатна самостійно усвідомити своє невігластво. Мабуть, це випадок з небагатьох, де людина насправді потребує допомоги.
показати весь коментар
16.05.2022 23:07 Відповісти
та там була пропаганда та й мову свою люди *******, хоча нафiк тепер той язик - щоб нас розвалити iз-за нього i щоб крисопут на запах прилiз? Я вже перестав його по можливостi застосовувати. Це в мене зайняло десятки рокiв.
показати весь коментар
17.05.2022 00:21 Відповісти
Звісно, дописувати з під десятків різних акаунтів набагато важч
показати весь коментар
16.05.2022 15:04 Відповісти
Вони ж ніби здавались ті півари срусняві...
показати весь коментар
16.05.2022 14:08 Відповісти
ніби здавалися - руzzкіє не здаются
показати весь коментар
16.05.2022 14:53 Відповісти
Ніхто не здавався, то вам почулося.
показати весь коментар
16.05.2022 14:53 Відповісти
Как-то уж очень долго он перезаряжает свой винтарь, да еще и в бою.
показати весь коментар
16.05.2022 14:12 Відповісти
бої різні бувають ... по темпу ... Залежить яка кількість противника ...
А, згадав! Інтенсивність бою ...
показати весь коментар
16.05.2022 15:15 Відповісти
Мабуть у нього модель Sauer S101 модернізована ... 4+1
показати весь коментар
16.05.2022 15:30 Відповісти
Просто у него запасного снаряжённого магазина нет. Не купил. А магазин маленький, поэтому надо иметь как минимум 4 таких СНАРЯЖЁННЫХ на случай атаки. А то, как-то стрёмно получается: "О, они уже здесь!" и давай магазин патронами наполнять. Оооочень долго, а ведь мог с дистанции нескольких снять, но поздно. А потом на фига, тебе братан, твоё ружьишко в ближнем бою? Только в спины ребят тыкать? А телефон на хрена?! Одной камеры мало? Не знаешь, какой рукой ружжо держать, а какой телефон.
показати весь коментар
17.05.2022 02:03 Відповісти
Бутусов сказав про Маріуполь ..Два варіанти ..Хтось знає адресу де держуть полонених свинособак ? Якщо ми туди підем, нас розстріляє наша поліція ?
показати весь коментар
16.05.2022 14:23 Відповісти
Странный недоблогер, такое впечатление, что он не из их подразделения, с таким стрёмно в одном окопе сидеть.
И ещё - видео баян, как минимум 2-х недель давности.
показати весь коментар
16.05.2022 14:24 Відповісти
Не дай Боже такого у себе за спиною! Боїться, труситься, не чує, не розуміється та ще й тупе, бо коли треба гранати то виносить мозок своїми магазинами.
Але добило те, як він гранату кидав у спини товаришів.
Чого я найбільше боявся на війні, то це дураків.
показати весь коментар
16.05.2022 14:26 Відповісти
В якому моменті ти побачив, що він боїться і труситься? Він калаш передав чуваку і запропонував потім ще магазини до нього.
показати весь коментар
16.05.2022 15:07 Відповісти
чуваку ??
показати весь коментар
16.05.2022 23:43 Відповісти
чуваку чуваку
показати весь коментар
17.05.2022 00:23 Відповісти
А ты подумал чувихе?
показати весь коментар
17.05.2022 02:33 Відповісти
Он не трусится и возможно не боится, просто он прекрасно понимает, что с его ружьём, с оптикой, да ещё и с болт-акшен, в таком ближнем бою, впереди всех он не выживет и 5 секунд, вот и держится позади. Кстати, у парня или винтовка новая, не разработанная или он ещё не научился быстро перезаряжать её.
P.S. Он не "калаш" передавал, а РПГ, как попросили.
показати весь коментар
17.05.2022 02:32 Відповісти
Парню желательно срочно разориться на патроны и отстрелять хотя бы штук 100 на стрельбище. Ну и грамотного сержанта впридачу на недельку, чтобы научил азам тактики ведения боя. Или... бросай свою дорогую игрушку, бери "калаш" и вперёд.
показати весь коментар
17.05.2022 02:47 Відповісти
"Пиляти відосіки" під час бою і спрямовувати дуло рушниці у спини побратимам... Гм. Це хіба вважається нормальним?
показати весь коментар
16.05.2022 15:08 Відповісти
там вроде бой в одной стороне, а этот "снайпер" воевал в совсем другую, если мне не показалось
показати весь коментар
16.05.2022 15:22 Відповісти
угу ... так війна і відбувається ... противник наступає прямо на вас і тільки прямо ...
показати весь коментар
16.05.2022 15:34 Відповісти
Судя по тому, что он сказал, что идут на 12 часов, именно так и было, наступали прямо на них.
показати весь коментар
17.05.2022 02:40 Відповісти
Схоже, що це дещо несподівана зустріч, а розслаблений відкритий вихід на них міг бути їх помилкою, яку спочатку прийняли за "здачу".
показати весь коментар
16.05.2022 15:55 Відповісти
Бій недільної або 2 недільної давності.
показати весь коментар
16.05.2022 16:21 Відповісти
Konjec vobche znacimij. Kucha vsjakogo barahla. Navernoe vstrojennaja funkcija kacapov - navalitij vsjakogo djerma povsjudu gde oni pojavlajutsja.
показати весь коментар
16.05.2022 17:45 Відповісти
задети устали или нет?
показати весь коментар
16.05.2022 17:47 Відповісти
Ще й як. Аж полягали...
показати весь коментар
16.05.2022 18:19 Відповісти
графа хуже чем в калл оф дьюти и сталкере
показати весь коментар
16.05.2022 20:40 Відповісти
 
 