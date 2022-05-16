"Шось гудить. Їхня техніка. Сука! П#здує сюди! Бл#дь, переліт", - підрозділ "Азову" дає відсіч окупантам на Донеччині. ВIДЕО бою

Підрозділ "азовців" дав відсіч російським окупантам та знищив бронемашину російських загарбників в одному з боїв на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішного бою опублікував на своїй сторінці в соцмережі екскомандир "Азову" Андрій Білецький.

"Звичайний день звичайної роботи. ССО "Азов" Київ, Донецька область - напрям на Маріуполь. По метру вперед. Працюємо!", - пише він в коментарі до запису.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці "Азову" під Гуляйполем відбили атаку росіян та взяли у полон окупантів. ФОТО