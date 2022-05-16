"Шось гудить. Їхня техніка. Сука! П#здує сюди! Бл#дь, переліт", - підрозділ "Азову" дає відсіч окупантам на Донеччині. ВIДЕО бою
Підрозділ "азовців" дав відсіч російським окупантам та знищив бронемашину російських загарбників в одному з боїв на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішного бою опублікував на своїй сторінці в соцмережі екскомандир "Азову" Андрій Білецький.
"Звичайний день звичайної роботи. ССО "Азов" Київ, Донецька область - напрям на Маріуполь. По метру вперед. Працюємо!", - пише він в коментарі до запису.
Увага! Ненормативна лексика!
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Топ коментарі
+44 Solsky Wasyl
показати весь коментар16.05.2022 13:59 Відповісти Посилання
+40 Алик Асланов
показати весь коментар16.05.2022 14:02 Відповісти Посилання
+23 Яр Холодний
показати весь коментар16.05.2022 14:02 Відповісти Посилання
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Знімав як наші працюють.
Дивне якесь відео.
А знаєш що в нас говорять про біженців ?
Так , їх шкода, але вони самі винні, бо не відстоювали Україну там де жили.
Не боронили мову, церкву, плювали на армію, голосували за зрадників, тощо.
Хто їх мав учити ? Чому самі не вчились ?
А, згадав! Інтенсивність бою ...
И ещё - видео баян, как минимум 2-х недель давности.
Але добило те, як він гранату кидав у спини товаришів.
Чого я найбільше боявся на війні, то це дураків.
P.S. Он не "калаш" передавал, а РПГ, как попросили.