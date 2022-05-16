Зранку війська РФ обстріляли Дружківку, пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинки, - Кириленко. ВIДЕО
Школа у Дружківці – чергова "військова" ціль російської армії.
Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні зранку росіяни обстріляли Дружківку, внаслідок чого найбільших пошкоджень зазнала міська школа №6. На щастя, обійшлося без постраждалих.
"Ця школа – одна із найбільших і найсучасніших у громаді: до широкомасштабного вторгнення тут навчалося 650 учнів. Три роки тому тут завершили капітальний ремонт із термомодернізацією. Тепер у школі повністю зруйновано спортивну залу – ймовірно, саме туди й прилетів снаряд. Пошкоджено частину класних кімнат, вибито більше половини шибок", - зазначає Кириленко.
Крім того, від обстрілу постраждали дитсадок №6 "Дзвіночок", льодова арена "Альтаїр" та житлові будинки.
Рятувальники швидко ліквідували пожежу на місці влучання, зараз муніципальні служби вже прибирають територію від уламків та скла.
"Росіяни прийшли на нашу землю нищити людей і перетворювати наші міста на руїни. Але ми вистоїмо. І все відбудуємо!", - резюмує очільник регіону.
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