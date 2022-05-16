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Зранку війська РФ обстріляли Дружківку, пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинки, - Кириленко. ВIДЕО

Школа у Дружківці – чергова "військова" ціль російської армії.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні зранку росіяни обстріляли Дружківку, внаслідок чого найбільших пошкоджень зазнала міська школа №6. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Ця школа – одна із найбільших і найсучасніших у громаді: до широкомасштабного вторгнення тут навчалося 650 учнів. Три роки тому тут завершили капітальний ремонт із термомодернізацією. Тепер у школі повністю зруйновано спортивну залу – ймовірно, саме туди й прилетів снаряд. Пошкоджено частину класних кімнат, вибито більше половини шибок", - зазначає Кириленко.

Крім того, від обстрілу постраждали дитсадок №6 "Дзвіночок", льодова арена "Альтаїр" та житлові будинки.

Рятувальники швидко ліквідували пожежу на місці влучання, зараз муніципальні служби вже прибирають територію від уламків та скла.

"Росіяни прийшли на нашу землю нищити людей і перетворювати наші міста на руїни. Але ми вистоїмо. І все відбудуємо!", - резюмує очільник регіону.

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Автор: 

армія рф (18036) обстріл (29527) школа (2228) Донецька область (8932) Кириленко Павло (910)


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16.05.2022 14:35 Відповісти
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16.05.2022 14:53 Відповісти
 
 