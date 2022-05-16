"У нас "ЛНР-ДНР" стояли. Крамничку розграбували. Від корів все молоко випили. 83-річну бабку зґвалтували. Шукали по хатах долари і золото", - мешканці звільнених сіл на Херсонщині. ВIДЕО

Мешканці невеличких сіл на Херсонщині Краснівка, Свободне, Кам'янка, визволених від окупантів, розповіли про безчинства загарбників під час двотижневої окупації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свідчення місцевих мешканців зафіксовані у новому сюжеті проєкту "Український свідок" .

Люди розповідають про грабунки, зґвалтування та мародерства мобілізованих з "ЛДНР".

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