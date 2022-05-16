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"У нас "ЛНР-ДНР" стояли. Крамничку розграбували. Від корів все молоко випили. 83-річну бабку зґвалтували. Шукали по хатах долари і золото", - мешканці звільнених сіл на Херсонщині. ВIДЕО

Мешканці невеличких сіл на Херсонщині Краснівка, Свободне, Кам'янка, визволених від окупантів, розповіли про безчинства загарбників під час двотижневої окупації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свідчення місцевих мешканців зафіксовані у новому сюжеті проєкту "Український свідок" .

Люди розповідають про грабунки, зґвалтування та мародерства мобілізованих з "ЛДНР".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Наші! Боже, наші! Дякую вам!", - літня жінка вітає українських воїнів у звільненому від окупантів Рубіжному на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

визволення (566) воєнні злочини (1894) Херсонська область (5942)


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Топ коментарі
+33
Ну не знаю. Бабушка моей мамы рассказывала ей что немцы дарили всем шоколадки, никого не трогали. Потом пришли русские и начали повально всех девушек насиловать. Это в Николаевской области. Как у других не знаю
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16.05.2022 17:03 Відповісти
+25
Гундяєвське "християнство" не має ніякого відношення до релігії. Це технологія зомбування "покірних" як у сектантів.
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16.05.2022 17:12 Відповісти
+21
Живильне середовище кацапського бидла - мова окупанта.
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16.05.2022 16:52 Відповісти
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Живильне середовище кацапського бидла - мова окупанта.
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16.05.2022 16:52 Відповісти
А християнство це вiра окупанта?
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16.05.2022 16:58 Відповісти
Безпорадна тупість захисників мови окупанта розчулює і тішить. )))
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16.05.2022 17:05 Відповісти
А вода H2O це напiй окупанта!
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16.05.2022 18:37 Відповісти
Судя некоторой идиотской логике, Русь и её язык берет начало в кацапстане, мы вас верно понимаем?
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16.05.2022 18:47 Відповісти
ми бачимо, що ви маніпулюєте смислами і фактами.
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16.05.2022 20:57 Відповісти
Ми бачимо шо русский язык не есть мова окупанта так же как и христианство не есть вера окупанта.
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16.05.2022 21:07 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте притрушений? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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17.05.2022 01:10 Відповісти
Може менi й хреста зняти, бо християнство це релiгiя окупанта?
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17.05.2022 08:35 Відповісти
Гундяєвське "християнство" не має ніякого відношення до релігії. Це технологія зомбування "покірних" як у сектантів.
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16.05.2022 17:12 Відповісти
Будь яка релігія це технологія зомбування. Без виключення.
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16.05.2022 18:03 Відповісти
Ну так и русский язык не имеет никакого отношения к северорусскому суржику "арускей езыг-то" .
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16.05.2022 18:44 Відповісти
русский язык немає нічого спільного з руською мовою. не треба маніпулювати.
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16.05.2022 20:58 Відповісти
Не брешiть, спiльного вагон.
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16.05.2022 21:09 Відповісти
давай, розказуй про спільне. уважно слухаю. але перед тим запам'ятай, що тут, на форумі, є люди, які набагато більше за тебе обізнані у мовознавстві і історії мов. Отже починай.
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16.05.2022 23:11 Відповісти
Вiдкрий Повесть временных летъ та переконайся власноруч.
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17.05.2022 08:39 Відповісти
Бач, з першого твоего слова вже спiльне, "давай". Це те ж саме що порiвнювати украi нську та словацьку мови. Багато спiльного.
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17.05.2022 08:43 Відповісти
Не називайте їх фашистами, рашистами, нацистами - називайте їх РУССКІМІ.
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16.05.2022 16:52 Відповісти
Саме цього і хочуть москалі, бо ця маніпуляція, вигадана у 18 сторіччі, прив'язує цих угро-фінів до Русі.
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16.05.2022 16:55 Відповісти
Зараз єдиною функцією слова русь є прив'язка України до росії та російської мови. І відразу з української історії зникають анти, скіфи, сармати, період Речі Посполитої...автор терміну Україна-Русь свої останні дні благополучно провів у москві. Є Україна і крапка. Все, що було раніше - давньоукраїнське.
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16.05.2022 17:06 Відповісти
Навіщо так себе дурити на радість москалям? Росія має відношення до Русі не більше, ніж морська свинка до моря. А якісь схиблені асоціації можуть виникнути лише в головах тих, хто надто довго пасеться на москальських форумах і сайтах. Не підігруйте москалям, не намагайтеся каструвати українську історію на користь окупанта. Є московія і московити або москалі, всі інші їх назви - фальсифікація, яку поширюють самі москалі і їхні корисні ідіоти в Україні.
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16.05.2022 17:50 Відповісти
яка витончена маніпуляція. чи спеціально, чи з безграмотності ось тільки постає питання? Ми є нащадками Русі (ніякої не київської, одеської чи ще якоїсь, бо була Русь одна) і тому нагадувати, що ми нащадки Русі, антів, скіфів, сарматів потрібно, бо це наша історія. не чиясь, а наша. а на Московії багато хто провів час.
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16.05.2022 21:06 Відповісти
Українською аж очі ріже, коли їх "руснею" чи "русскімі", "росіянами" називають - МОСКАЛІ, чи МОСКОВИТИ. І крапка. А от якщо хтось пише на сайтах країн заходу, то варто використовувати саме таку назву, бо вони не розуміють - хто такі орки, чи свинособаки, чи москалі, а "russian" - ясно і зрозуміло.
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16.05.2022 17:08 Відповісти
...особливо москалями є буряти...думаєш, шо на рассєє були такими ідіотами, що не знали, що слово русскій є прикметником? ВСІ російськомовні русскіє. *О ненависти к русским(!) никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти.
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16.05.2022 17:16 Відповісти
Тю... Пишу англійською ****** і всі знають про кого. а коли вживаю "******stan" всі знають що це за країна. Потроху вживаю як синонім "******nians" стосовно кацапів. Цих тварюк потрібно постійно дегуманізувати до стану пацюків - "бо вони того варті".
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16.05.2022 17:23 Відповісти
москалями, кацапами...
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16.05.2022 17:22 Відповісти
Це відбулося тому,що громадяни України незробили належних висновків з яким сусідом мають справу і яка небезпека існує.
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16.05.2022 17:03 Відповісти
- Але на Харківщині, як відомо, вистачало тих, у кого були проросійські погляди. Як з цим зараз?

- Однією з ключових проблем цієї війни є те, що люди з проросійськими настроями зараз здебільшого знаходяться у Європі. Ті, хто на виборах голосував за ватні партії, як-от ОПЗЖ, які при владі тут, де ми сьогодні знаходимося. Так от такі виборці сьогодні у тій же Польщі шукають російськомовні школи. Джерело:
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16.05.2022 16:54 Відповісти
А не треба в Польщі відкривати російськомовні школи.
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16.05.2022 19:17 Відповісти
Всіх полонених рашистів треба гвалтувати.
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16.05.2022 16:56 Відповісти
Ти підор кончений?
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16.05.2022 17:25 Відповісти
Коментатор усе правильно каже. Тільки є один нюанс: петушманити треба, роблячи у процесі фото- і відеофіксацію. А потім - максимальний розголос у кацапських соцмережах, постити ці матеріали на сторінках вилупків *******/одноватніках та ін.
Після цього можна сміливо відпускати полонених додому, хе-хе-хе. Свої ж згноять. Навіть рідний батя якщо не виломить із хати, то переселить у сортир чи під кровать. Корєша та шмари від'язикаються назавжди, усі на районі будуть ******* ногами і дрюччям, виб'ють зуби і змусять смоктати за першою вимогою...
А на тому світі навіть якщо потрапить до обіцяного ****** раю, то тільки у пєтушину обітєль. Це коли ангел-вертухай поведе всіх у Сфери співати осанну Саваофу - то півні замість священних тетраграматонів та алхімічних гімнів десь у нижчих сферах підквохтуватимуть "ко-ко-ко! квох-пок-пок!" А потім знову в обітєль - дірявим граалем сьорбати нектар амброзії, змішаний із смолою та сіркою...
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16.05.2022 19:22 Відповісти
нахіба ця явка з повинною?
пропагандонам на радість?
наразі Європа за нас, США за нас, весь світ за нас.

якщо робити таке - піде хвиля "ну всьо нє так однозначно"
ТІЛЬКИ ЦЯ ХВИЛЯ БУДЕ ПІДКРІПЛЕНА РЕАЛЬНИМИ ФАКТАМИ.

НАМ ТАК МУЛЯЄ ЛЕНДЛІЗ ТА КОЛЕКТИВНА ДОПОМОГА КРАЇН ЄС?

буде таке творитися - дверцята допомоги зачиняться.
і тоді точно буде клямка.
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16.05.2022 19:29 Відповісти
Ну тоді альтернативний варіант - акуратно спрямовувати енергію полонених у потрібний вектор, і нехай петушманять одне одного самостійно... їм до цього не звикати а нас у цей момент там не було
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16.05.2022 20:13 Відповісти
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16.05.2022 20:05 Відповісти
они и так всегда на швабрах и бутылках сидели ... теперь им дали волю оторваться на украинцах ...
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16.05.2022 17:30 Відповісти
Немцы в 1941-45 не были зайками - Голокост, Хатынь, спаленные украинские села (как и Хатынь, только меньше было на слуху) -всего не упомнишь. Но все-таки 80-летних бабушек они не насиловали.
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16.05.2022 16:56 Відповісти
Ну не знаю. Бабушка моей мамы рассказывала ей что немцы дарили всем шоколадки, никого не трогали. Потом пришли русские и начали повально всех девушек насиловать. Это в Николаевской области. Как у других не знаю
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16.05.2022 17:03 Відповісти
Вони нікого не чипали в перші дні окупації - бо їм не чинили спротиву, а навпаки багато хто зустрічав з квітами. Та й вони самі поводили себе дійсно досить дружньо до місцевих: і про цукерки дітям багато від кого чув, і скотину ковгоспну - не крали - роздавали людям! А вже потім, коли їх погнали на захід з величезними втратами, з підключеними штучно створеними "партизанськими" загонами(їх на початку війни практично і не було - це черговий радянський міф) - вони стали звіріти і дійсно вже і цілі села спалювали, і людей бувало теж...
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16.05.2022 17:16 Відповісти
Таки да. Одной из бабушек моей жены тоже шоколадки раздавали. А семья моего деда по отцу в Бабьем Яру почти в полном составе (6 из 8).
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16.05.2022 17:24 Відповісти
ну немцы по сравнению с кацапами были просто божьими одуванчиками ... кацапы то и людьми никогда небыли !
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16.05.2022 17:28 Відповісти
те саме розповідали. Німці як зайшли - дітям шоколадки давали, не стріляли і ніхто не був застрелений. Голокост щодо євреїв - то правда, бабуся так і розповідала. Всіх забрали і десь повезли, розстріляли далеко від села.
Прийшли совіти і почалося, забрали і повезли. Дехто вернувся з таборів в хрущовські роки, дехто пропав.
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16.05.2022 17:37 Відповісти
А потім нащадки згвалтованих вперто чіпляються за мову окупанта, мовляв, "так істарічіскі слажилась".
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16.05.2022 18:04 Відповісти
это у них мягко говоря не приветствовалось, связь с неарийской нацией
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16.05.2022 17:04 Відповісти
Да. Помню, в одной книге, роман немки с поляком. Поляка повесили, немку в концлагерь.
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16.05.2022 17:26 Відповісти
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16.05.2022 17:46 Відповісти
ОРДНУНГ , мародёрство - равнозначно разложению армии, расстрел может провести только айнцзац команда или жандармерия и тд. Строили третий рейх с порядком и дисциплиной как в предыдущем
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16.05.2022 17:43 Відповісти
Білоруську Хатинь спалили батальйон москалів і батальйон білорусів! Про це раніше Горбачов говорив
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16.05.2022 17:24 Відповісти
Там спалили такие же как наше ДНР-ЛНР. Просто коллаборанты.
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16.05.2022 17:28 Відповісти
А коли це лайно потрапляє в полон то воно таке св'яте...
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16.05.2022 16:56 Відповісти
********* гнилозубі, дєті васкрєсєнья, довбані кармільци, сраний бабмас, розбомбити той сраний донецьк і луганськ нарешті за вісім років, зробити з нього Маріуполь, скільки можна терпіти тих кончених?
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16.05.2022 16:58 Відповісти
Не будет прощения тому, кто простит русне их зверства.
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16.05.2022 16:58 Відповісти
если русские - это дикари, мародеры и маньяки, то те, кто им прислуживает, вообще куча навоза...
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16.05.2022 17:00 Відповісти
Просто про.бали , да дристовіч?
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16.05.2022 17:03 Відповісти
Фашисткая армия насильников старушек 80+,
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16.05.2022 17:16 Відповісти
*** ****, після звільненя Даунбасу, по прикладу країн Балтії, білі паспорти негромадян всім поголовно видати. Після 10 років зразкової поведінки, допуск до екзаменів на громадянство з володіння української мови та знаня Історії.
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16.05.2022 18:12 Відповісти
Мразота з ЛДНР-клоаки ще гірша за кацапів.Цю наволоч в полон не брати-для обмінного фонду вони не потрібні.Утилізувати на місці,навіть якщо буде плакати і божитися що він любить неньку-Україну.
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16.05.2022 18:13 Відповісти
Якби світ не був таким гіпертолерантним, дуже хотілося б тимчасово увімкнути режим фашистів - і кілька індустріальних об'єктів на Донбасі переобладнати для трохи інших цілей... Тобто: велику будівлю типу складу герметизуємо, трохи шаманимо з вентиляцією, і вуаля - можна запускати Циклон-Б. Поруч якусь велику піч апґрейдимо для зручного завантаження туди трупів.
І починаємо утилізацію мразоти з ЛДНР...
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16.05.2022 20:35 Відповісти
Дядько корову тримає, а вони йому:- золото, брильянти, долари давай. От дебіли.
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16.05.2022 18:23 Відповісти
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16.05.2022 23:44 Відповісти
Была программа тебя ждут дома , кто не воспользовался , мы не виноваты .
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16.05.2022 18:34 Відповісти
83-летнюю изнасиловать!!! это в голове не укладывается....
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16.05.2022 19:44 Відповісти
Как и 9-ти летнюю, как и парнишку малолітнього...любое изнасилование не укладывается
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16.05.2022 23:46 Відповісти
 
 