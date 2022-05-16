"У нас "ЛНР-ДНР" стояли. Крамничку розграбували. Від корів все молоко випили. 83-річну бабку зґвалтували. Шукали по хатах долари і золото", - мешканці звільнених сіл на Херсонщині. ВIДЕО
Мешканці невеличких сіл на Херсонщині Краснівка, Свободне, Кам'янка, визволених від окупантів, розповіли про безчинства загарбників під час двотижневої окупації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свідчення місцевих мешканців зафіксовані у новому сюжеті проєкту "Український свідок" .
Люди розповідають про грабунки, зґвалтування та мародерства мобілізованих з "ЛДНР".
Топ коментарі
+33 Aks World
показати весь коментар16.05.2022 17:03 Відповісти Посилання
+25 НБ
показати весь коментар16.05.2022 17:12 Відповісти Посилання
+21 Trevor Tro
показати весь коментар16.05.2022 16:52 Відповісти Посилання
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- Однією з ключових проблем цієї війни є те, що люди з проросійськими настроями зараз здебільшого знаходяться у Європі. Ті, хто на виборах голосував за ватні партії, як-от ОПЗЖ, які при владі тут, де ми сьогодні знаходимося. Так от такі виборці сьогодні у тій же Польщі шукають російськомовні школи. Джерело:
Після цього можна сміливо відпускати полонених додому, хе-хе-хе. Свої ж згноять. Навіть рідний батя якщо не виломить із хати, то переселить у сортир чи під кровать. Корєша та шмари від'язикаються назавжди, усі на районі будуть ******* ногами і дрюччям, виб'ють зуби і змусять смоктати за першою вимогою...
А на тому світі навіть якщо потрапить до обіцяного ****** раю, то тільки у пєтушину обітєль. Це коли ангел-вертухай поведе всіх у Сфери співати осанну Саваофу - то півні замість священних тетраграматонів та алхімічних гімнів десь у нижчих сферах підквохтуватимуть "ко-ко-ко! квох-пок-пок!" А потім знову в обітєль - дірявим граалем сьорбати нектар амброзії, змішаний із смолою та сіркою...
пропагандонам на радість?
наразі Європа за нас, США за нас, весь світ за нас.
якщо робити таке - піде хвиля "ну всьо нє так однозначно"
ТІЛЬКИ ЦЯ ХВИЛЯ БУДЕ ПІДКРІПЛЕНА РЕАЛЬНИМИ ФАКТАМИ.
НАМ ТАК МУЛЯЄ ЛЕНДЛІЗ ТА КОЛЕКТИВНА ДОПОМОГА КРАЇН ЄС?
буде таке творитися - дверцята допомоги зачиняться.
і тоді точно буде клямка.
Прийшли совіти і почалося, забрали і повезли. Дехто вернувся з таборів в хрущовські роки, дехто пропав.
І починаємо утилізацію мразоти з ЛДНР...