"Мої батьки змирилися з тим, що я постійно воюю. Вони розуміють, що це все заради України", - боєць ЗСУ Богдан. ВIДЕО
Історію творять наші воїни, саме вони і ніхто інший, протистоїть російським окупантам.
Цензор.НЕТ публікує відео розмови з одним із героїв російсько-української війни - бійцем ЗСУ Богданом, який розпочав свій бойовий шлях у 2014 році і не покидає його досі.
"Мої батьки змирилися з тим, що я постійно воюю. Вони розуміють, що це все заради України", - каже воїн.
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фашистів 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊