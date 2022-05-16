"Мої батьки змирилися з тим, що я постійно воюю. Вони розуміють, що це все заради України", - боєць ЗСУ Богдан. ВIДЕО

Історію творять наші воїни, саме вони і ніхто інший, протистоїть російським окупантам.

Цензор.НЕТ публікує відео розмови з одним із героїв російсько-української війни - бійцем ЗСУ Богданом, який розпочав свій бойовий шлях у 2014 році і не покидає його досі.

"Мої батьки змирилися з тим, що я постійно воюю. Вони розуміють, що це все заради України", - каже воїн.

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