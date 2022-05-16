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Новини Відео Війна
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"Мої батьки змирилися з тим, що я постійно воюю. Вони розуміють, що це все заради України", - боєць ЗСУ Богдан. ВIДЕО

Історію творять наші воїни, саме вони і ніхто інший, протистоїть російським окупантам.

Цензор.НЕТ публікує відео розмови з одним із героїв російсько-української війни - бійцем ЗСУ Богданом, який розпочав свій бойовий шлях у 2014 році і не покидає його досі.

"Мої батьки змирилися з тим, що я постійно воюю. Вони розуміють, що це все заради України", - каже воїн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Росіяни не жаліють нікого - покиньте зону бойових дій, щоб нам краще знищувати окупантів", - солдат ЗСУ про бої поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Автор: 

Ухман Михайло (237)


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Воює за те щоб не бути разом з оцими вилупками
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16.05.2022 17:04 Відповісти
Все вірно - тільки РАЗОМ ми зможемо перемогти москальських катів і
фашистів 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊
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16.05.2022 17:08 Відповісти
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
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16.05.2022 17:23 Відповісти
як він уявляє разом із продажними прокурорами мусорами олігархами міністрами..як разом із Каломойським чи Люською Арестович???..наївний пацан..
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16.05.2022 18:14 Відповісти
 
 