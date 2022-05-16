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"3 миллиона забрали": Окупантів змушують повертати гроші, отримані за легкі поранення, - перехоплення СБУ. АУДIО

Керівництво РФ почало відбирати в окупантів гроші, які видавали за легкі поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить чергове перехоплення розмови окупантів Службою безпеки України.

"25 марта пацаненка в плечо ранило, ну, легко, осколком просто чуть-чуть. Его увезли в госпиталь. Через пару дней выплатили 3 миллиона. А в апреле, 29 апреля, он вернулся сюда обратно, уже нормальный, заживший. И у него эти 3 миллиона забрали, аргументируя тем, что ранение легкое", - розповідає загарбник своїй матері.

Тож радить їй передати цю інформацію своєму знайомому "#блану", який також отримав поранення в Україні і вже планує витратити ці гроші.

"Не надо деньги тратить пока. Потому что после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая, будут отнимать половину суммы, как минимум", - говорить окупант.

Також читайте: Встановлено вже 45 осіб росіян, які вчиняли воєнні злочини в Україні, - Венедіктова

Автор: 

армія рф (18036) росія (66431) СБУ (13052) перехоплення (356)


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Топ коментарі
+24
He жили богато ,и нех.. начинать!!!)))
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16.05.2022 18:17 Відповісти
+20
"Солдаты неудачи".😁
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16.05.2022 18:15 Відповісти
+16
зачем вам деньги, если у вас есть бурятский мир
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16.05.2022 18:11 Відповісти
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зачем вам деньги, если у вас есть бурятский мир
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16.05.2022 18:11 Відповісти
и даже кадыркин мир
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16.05.2022 20:51 Відповісти
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16.05.2022 18:14 Відповісти
He жили богато ,и нех.. начинать!!!)))
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16.05.2022 18:17 Відповісти
"Солдаты неудачи".😁
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16.05.2022 18:15 Відповісти
Колорадське м'ясо.
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16.05.2022 18:18 Відповісти
Мокшебурятський фарш!!!)))
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16.05.2022 18:20 Відповісти
Ще до бою в голову ранене.
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16.05.2022 19:21 Відповісти
)) логично. надо платить согласно разделке туши свинособаки.
https://ogorodum.ru/cache/klixowatermark/3cb1e054023a5ba64b3a42fe660058fe.jpg
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16.05.2022 18:25 Відповісти
должен бить гордий что живеш в імпєріі параша, а бабло то таке не важне

скоро буде або живий або пропав безвісті, економія бабла, а людішок ще багато на мордорі
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16.05.2022 18:25 Відповісти
Pohoze kremlju djesevle budet ih vseh dobivatj srazu. Chtobi potom za dengami nje javilisj.
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16.05.2022 18:28 Відповісти
За 3 млн руб можно нового нанять на 10 мес при з/п 300 тыс
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16.05.2022 18:34 Відповісти
Или лучше десятерых на 1 месяц
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16.05.2022 20:15 Відповісти
Ще подивимось, як зеленські будуть нашим виплачувати. І що буде з тими грішми коли курс відпустять .
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16.05.2022 18:36 Відповісти
Прекрасная новость
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16.05.2022 18:38 Відповісти
Оце з'їздив свинопес на заробітки
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16.05.2022 18:39 Відповісти
Поранення повинне бути в голову причому з крупнокаліберного кулемета, а краще з гармати.
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16.05.2022 18:52 Відповісти
Втікай Лоло, втікай.
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16.05.2022 19:00 Відповісти
-где деньги Зин?
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16.05.2022 19:31 Відповісти
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16.05.2022 19:39 Відповісти
".... а деньги будут после смерти" так як в поранення в сідниці не рахується пораненням
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16.05.2022 20:16 Відповісти
Нє, ну а как вьі хатєлі...
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16.05.2022 20:27 Відповісти
Денег нет, но вы держитесь!..(с)
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16.05.2022 20:35 Відповісти
родіна тєбя всєгда кінєт, синок
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17.05.2022 09:58 Відповісти
 
 