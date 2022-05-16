"3 миллиона забрали": Окупантів змушують повертати гроші, отримані за легкі поранення, - перехоплення СБУ. АУДIО
Керівництво РФ почало відбирати в окупантів гроші, які видавали за легкі поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить чергове перехоплення розмови окупантів Службою безпеки України.
"25 марта пацаненка в плечо ранило, ну, легко, осколком просто чуть-чуть. Его увезли в госпиталь. Через пару дней выплатили 3 миллиона. А в апреле, 29 апреля, он вернулся сюда обратно, уже нормальный, заживший. И у него эти 3 миллиона забрали, аргументируя тем, что ранение легкое", - розповідає загарбник своїй матері.
Тож радить їй передати цю інформацію своєму знайомому "#блану", який також отримав поранення в Україні і вже планує витратити ці гроші.
"Не надо деньги тратить пока. Потому что после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая, будут отнимать половину суммы, как минимум", - говорить окупант.
Будь ласка, зачекайте...
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скоро буде або живий або пропав безвісті, економія бабла, а людішок ще багато на мордорі