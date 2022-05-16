Задля збереження життів увесь гарнізон Маріуполя виконує затверджене рішення вищого військового командування, - Прокопенко. ВIДЕО
Керівник сил "Азову" на Азовсталі Денис Прокопенко записав відеозвернення, де він розповідає про новий наказ вищого військового командування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному твіттері "Азову".
"Захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.
Жодне озброєння не буде працювати без професійних військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії. Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу", - зазначається у повідомленні.
‼️Захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.— АЗОВ (@Polk_Azov) May 16, 2022
👇🏼 pic.twitter.com/9cSqDPuTkB
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Официальной информации с украинской стороны пока не было.
Видео: Rudenko; Mash"
Обмен пленных русских на раненых, но не пленных Азовцев ?!
Это как ???
Может всё-таки, чтобы тебя обменяли, ты неизбежно сначало попадаешь в плен или в Вашей альтернативной реальности как-то иначе ?!
Просветите, будь ласка !!!
Как понять меняют пленных русских на раненых, но не пленных украинцев ?
Типо раненые украинцы, прямо с Азовстали отправятся в госпиталь в Киеве ? - сомневаюсь.
По идее они отправятся в госпиталь к противнику и только потом их обменяют.
А это будет обмен пленными, так как нельзя попасть к противнику в госпиталь и остаться в статусе просто раненного.
Мне в каком-то смысле даже неловко, от того, что приходится писать прописные истинны.
Зе поставила москва керувати Україною через коломойшу.
(відео, з якого незрозуміло, де і з ким що відбувається - може бути фейком)
https://t.me/breakingmash/34871
те саме, з іншого ракурсу, брутальнішого
Кадры эвакуации из «Азовстали».
Сообщается, что происходит обмен тяжелораненых украинских военных на российских военнопленных. https://t.me/charter97_org/73135
https://t.me/zerkalo_io/44542
Ніхто і не думав про операцію по звільненню цих героїв?!
****, як же можна впасти так низько?!
КЛЮЧОВЕ СЛОВО - ТИЛ.
А якщо людей вивозять до ворога - це здача в полон.
А ось перевертня Зе не пробачу ніколи! У яку б рясу патріота цей блазень не вдягався!
Всі так розуміють ситуацію.