Окупанти усю ніч обстрілювали Гірську громаду. Будинки палали цілими вулицями, - Гайдай. ВIДЕО
Внаслідок обстрілів російських окупантів зазнали руйнувань будинки мешканців Гірської громади, що на Луганщині. Росіяни не припиняють вогонь і зараз.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі в Гірському та Золотому жодної хвилини не було тихо. Рашисти з артилерії обстрілювали всі населені пункти громади, зруйновано близько 20 житлових будинків. Після прильотів снарядів будівлі займалися - були численні пожежі, які неможливо гасити через невщухаючі обстріли", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у ОВА, обстріли не припиняються і зараз, люди взагалі не виходять на вулицю, постійно знаходяться в укриттях.
"Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється. Евакуація з Гірської громади сьогодні відбудеться, гумвантажі також будуть доставлені", - підкреслив Сергій Гайдай.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тож Слава Україні , Слава ЗСУ , Слава Нації та Слава Героям . Ну і смерть рашистам .
Все буде Україна ! 🇺🇦😎👍