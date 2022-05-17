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Окупанти усю ніч обстрілювали Гірську громаду. Будинки палали цілими вулицями, - Гайдай. ВIДЕО

Внаслідок обстрілів російських окупантів зазнали руйнувань будинки мешканців Гірської громади, що на Луганщині. Росіяни не припиняють вогонь і зараз.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі в Гірському та Золотому жодної хвилини не було тихо. Рашисти з артилерії обстрілювали всі населені пункти громади, зруйновано близько 20 житлових будинків. Після прильотів снарядів будівлі займалися - були численні пожежі, які неможливо гасити через невщухаючі обстріли", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ОВА, обстріли не припиняються і зараз, люди взагалі не виходять на вулицю, постійно знаходяться в укриттях.

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"Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється. Евакуація з Гірської громади сьогодні відбудеться, гумвантажі також будуть доставлені", - підкреслив Сергій Гайдай.

обстріл (29527) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4900)


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Ну шо, построили дороги, п.доры? Тарана еще назначили в Словению, это как издевка - оно ничего не закупало для ВСУ, а Словения дала кучу оружия. плевок такой, мерзенький со стороны президента Елдака, или у кого там прорва "советников" то?.
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17.05.2022 09:59 Відповісти
Війна випалених міст і сіл. Оптимізму мало. Не пишіть більше,що ворог слабкий,не обеспечений, без мотивації. Ворог іде по плану спалити все і на сьогодні робить це успішно.
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17.05.2022 10:04 Відповісти
вот. наконец-то самый нормальный камент. ура-патриотизмом ничего не добиться.
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17.05.2022 10:08 Відповісти
Эт точно❗Саранча идёт и уничтожает все живое❗
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17.05.2022 10:10 Відповісти
Ну так Путін зрозумів що України йому не бачити і Тому вирішив її знищити, спалити вщент, спопелити, розбити, щоб тут не залишилося шматка землі живого. А Зеленський сказав, що це нічого страшного, Це вони бомбять від безсилля. Зла не вистачає.
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18.05.2022 06:27 Відповісти
Я одного не розумію : навіщо , замість воювати з ЗСУ , які массово знищують та калічать окупантів , російські фашисти знищують будинки мирного рускаязічнава насєлєнія , яке всі ці 30 років голосували за проросійські партії , обирали в парламент найогидніших виродків та нелюдів , називали вулиці та площі своїх міст ******************* назвами (московська , жукова , пушкіна і т.п.) , та ще й молитися ходили до педофілів і терористів з банди гуні московського , вважаючи їх "церквою" . Оцього я ніяк не второпаю . Але знаю одне : кожен вбитий росіянин - це крок людства до миру , щастя та добробуту . Крок до Перемоги світу людей над виродками .
Тож Слава Україні , Слава ЗСУ , Слава Нації та Слава Героям . Ну і смерть рашистам .
Все буде Україна ! 🇺🇦😎👍
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17.05.2022 11:40 Відповісти
Ось так виглядає захист русского населения.Пора захищати Курську Белгородьску і інші області в такому дусі.
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17.05.2022 15:30 Відповісти
 
 