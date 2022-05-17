"Замінити механічно одну бригаду на іншу неможливо через різні рівні боєздатності", - Бутусов про проблему ротації на передовій. ВIДЕО
Механічна заміна на передовій одного підрозділу на інший в нинішніх умовах неможлива через різний рівень боєздатності українських військових формувань.
Як зазначає головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, саме це є головною причиної у затримках або відсутністю ротацій на передовій. Бутусов вважає, що з часом ця проблема вирішиться - кількість переросте в якість, адже зараз люди, що взяли до рук зброю проходять навчання та отримують бойовий досвід.
"Що показала ця війна? Кількість не має значення, значення має якість. У нас велика купа людей з автоматами, але люди з автоматами, на жаль, не є армією. На сучасному полі бою ключовий критерій - боєздатність. Для проведення ротацій боєздатність підрозділів має бути співставною. У нас велика армія, але на передовій ведуть бойові дії відносно невелика кількість військових-професіоналів. Передусім це - кадрові військові, що мають мотивацію та зброю для виконання бойових завдань. Це війна професійних вмотивованих людей, а не війна масових армій. Тож без підготовки, певного рівня боєздатності, без бойового досвіду і аналізу цього досвіду замінити механічно одну бригаду на іншу не можливо. Тож нині кадрові бригади, що несуть на собі основне бойове навантаження практично незамінні. Їх посилюють, збільшують щільність оборони... Чисельність не є визначальною для нанесення вогневого враження противнику... Поки ми не почнемо підвищувати боєздатність інших підрозділів ситуація не зміниться... Ми нарощуємо кількість війська. Це дозволяє нам контролювати периметр кордонів з Росією та Білоруссю і мати скрізь де потрібно якісь сили. Ці люди проходять навчання, отримують бойовий досвід і через деякий час ця кількість перейде в якість і з'явиться можливість проводити ротації", - каже Бутусов.
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Грамотно пишеш, на відміну від інших, тупіщих ботиків.
Заробив вже грошиків?
Якась логіка кацапська. Це саме вони вважають і тиражують скрізь, що проти них воюють тільки націоналісти. Між тим проти них воюють звичайні люди, які захищають свою країну від російсько-фашистськіх загарбників.
я скажу что показала это война, судя по куче видео и прочей информации - сидеть в посадках и земляных окопах в полметра глубиной, при налчии массовых и дешевых разведовательных дронов - это дохлый номер ...
Хіба не бачиш, хто це?
Єдиний грамотний і хитрий затесався і мутить воду вже більше місяця.
2. Почему надо менять сразу всю бригаду? Почему этого нельзя сделать по-батальонно? Или даже по-ротно?
3. Если Бутусов хотел сказать об отвратительном уровне подготовки в учебках, то так и надо говорить, а не размазывать сопли по асфальту. Такая проблема есть и она очень серьезная.
Лозунги "Не критикуйте командование ВСУ" - это не про Украину и украинцев. Мы не тоталитарный, рабский Мордор и никогда им не станем. Речь о реальной проблеме, которая угрожает нашей победе. Есть проблема - её надо публично озвучивать и решать. Без публичной огласки, никто и ни хера не пошевелиться.
2 - управління. Ділянкою фронту керує командир бригади і штаб, а в одному селі сидить батальйон, командир полку чи комбриг якого знаходиться за 1000 км. Ми вже таке проходили в 14-му, коли невелику ділянку обороняла збірна солянка різних бригад та добровольців, а часто ще й підрозділи були цією самою солянкою.
3....
проблема ротации в одном в потерях - бригады вынуждены пополнять а не заменять..
А я б сказав - це війна професійних вмотивованих українців, проти масової армії свинособак
Наступне речення: "Що показала ця війна? Кількість не має значення, значення має якість."
так шо там з кількістю, має значення чи ні? народ волнуєццо