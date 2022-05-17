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"Замінити механічно одну бригаду на іншу неможливо через різні рівні боєздатності", - Бутусов про проблему ротації на передовій. ВIДЕО

Механічна заміна на передовій одного підрозділу на інший в нинішніх умовах неможлива через різний рівень боєздатності українських військових формувань.

Як зазначає головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, саме це є головною причиної у затримках або відсутністю ротацій на передовій. Бутусов вважає, що з часом ця проблема вирішиться - кількість переросте в якість, адже зараз люди, що взяли до рук зброю проходять навчання та отримують бойовий досвід.

"Що показала ця війна? Кількість не має значення, значення має якість. У нас велика купа людей з автоматами, але люди з автоматами, на жаль, не є армією. На сучасному полі бою ключовий критерій - боєздатність. Для проведення ротацій боєздатність підрозділів має бути співставною. У нас велика армія, але на передовій ведуть бойові дії відносно невелика кількість військових-професіоналів. Передусім це - кадрові військові, що мають мотивацію та зброю для виконання бойових завдань. Це війна професійних вмотивованих людей, а не війна масових армій. Тож без підготовки, певного рівня боєздатності, без бойового досвіду і аналізу цього досвіду замінити механічно одну бригаду на іншу не можливо. Тож нині кадрові бригади, що несуть на собі основне бойове навантаження практично незамінні. Їх посилюють, збільшують щільність оборони... Чисельність не є визначальною для нанесення вогневого враження противнику... Поки ми не почнемо підвищувати боєздатність інших підрозділів ситуація не зміниться... Ми нарощуємо кількість війська. Це дозволяє нам контролювати периметр кордонів з Росією та Білоруссю і мати скрізь де потрібно якісь сили. Ці люди проходять навчання, отримують бойовий досвід і через деякий час ця кількість перейде в якість і з'явиться можливість проводити ротації", - каже Бутусов.

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Автор: 

ротація (80) Бутусов Юрій (3622)


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Топ коментарі
+20
Юра , объясни, пожалуйста, почему опять шастают ,как раньше в Лугандон, теперь в Запорожской области , шо за зелёные коридоры , для полива цветов 💐 в Мелитополе и Энергодаре И что , с Азовцами ,которых забрали на оккупированую территорию, либо они едут сюда , либо .... они пройдут Ад . О чем Зеленский договорился, и во шо это нам обойдётся, . Вам не кажется, шо шото не так
.
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17.05.2022 14:47 Відповісти
+17
1. Кто-то слышал о "ротациях" во время 2-й мировой?
2. Почему надо менять сразу всю бригаду? Почему этого нельзя сделать по-батальонно? Или даже по-ротно?
3. Если Бутусов хотел сказать об отвратительном уровне подготовки в учебках, то так и надо говорить, а не размазывать сопли по асфальту. Такая проблема есть и она очень серьезная.

Лозунги "Не критикуйте командование ВСУ" - это не про Украину и украинцев. Мы не тоталитарный, рабский Мордор и никогда им не станем. Речь о реальной проблеме, которая угрожает нашей победе. Есть проблема - её надо публично озвучивать и решать. Без публичной огласки, никто и ни хера не пошевелиться.
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17.05.2022 15:20 Відповісти
+16
Гетманцева надо заменить...причем Срочно...этот баран все загубит в экономике...
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17.05.2022 14:59 Відповісти
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Тому потрібно,це робити немеханічно. Варіантів безліч
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17.05.2022 14:41 Відповісти
Юра , объясни, пожалуйста, почему опять шастают ,как раньше в Лугандон, теперь в Запорожской области , шо за зелёные коридоры , для полива цветов 💐 в Мелитополе и Энергодаре И что , с Азовцами ,которых забрали на оккупированую территорию, либо они едут сюда , либо .... они пройдут Ад . О чем Зеленский договорился, и во шо это нам обойдётся, . Вам не кажется, шо шото не так
.
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17.05.2022 14:47 Відповісти
Зеля нас сдаёт вот, что не так
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17.05.2022 14:58 Відповісти
головне щоб самі себе не здали, ну що за депресія? і що воно дасть, якщо сидіти і повторювати ми в сраці, нас здали і тому подібне нікому не потрібне.
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18.05.2022 02:06 Відповісти
кхм ... а самому че подумать никак .... вон уже новость пошла что вожак орчей думы хочет законодательно запретить обмен азовцев ... аккурат после вчерашнего дня ... совпадени? .... нихрена биба не договорился ... не знаю, правда или нет .... но орки пишут что была вынужденна здаться группа наших бойцов .... которая откололась от основного контингента и была в изоляции ... а нам эти бибины шестерки поднесли это как какой-то договор ... раненых повезли в госпиталь под контролем орков .... а остальных в лагерь для пленных ... вот и все
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17.05.2022 15:00 Відповісти
Та щезни вже десь.
Грамотно пишеш, на відміну від інших, тупіщих ботиків.
Заробив вже грошиків?
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17.05.2022 17:42 Відповісти
ну ясно, а до орків-то все ж у пана довіри більше, що вони там пішуть ніж до Президента, яким би вже він не був, це все ж таки Президент України.
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18.05.2022 02:08 Відповісти
Чому до зрадників і ворожих консерв мала б бути якась довіра?
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18.05.2022 10:57 Відповісти
В Маріуполі було скільки тисяч наших військових? Одні з найкращих наших частин просто не мали шансу воювати в повну силу і це ще нам аукнеться.
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17.05.2022 14:51 Відповісти
Більше 5000 тисяч, як я чув від людей які наближені до главкома.
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17.05.2022 16:59 Відповісти
Сдерживали силы в 5-7 раз их большие. 2 месяца.
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17.05.2022 22:20 Відповісти
І запам'ятате, ми не націоналісти, ми ПАТРІОТИ. Забудьте слово націоналіст, кацапня його прирівняла до нацизму і багато хто в світі їм потакає. ВСУ, Азов це Патріоти.
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17.05.2022 14:53 Відповісти
Націоналізм (у правильному розумінні) - це нормально і притаманне практично будь-якому народу. Навряд чи цього треба цуратись.
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17.05.2022 15:04 Відповісти
Мені пох, шо кацапня думає. Тобі ні? Я на війні, значить, я націоналіст. А ти йди за карабльом!
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17.05.2022 15:05 Відповісти
Ти точно на війні зараз?
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17.05.2022 17:29 Відповісти
"Я на війні, значить, я націоналіст."

Якась логіка кацапська. Це саме вони вважають і тиражують скрізь, що проти них воюють тільки націоналісти. Між тим проти них воюють звичайні люди, які захищають свою країну від російсько-фашистськіх загарбників.
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17.05.2022 18:35 Відповісти
і що не так, люди які захищають свою країну від загарбників, люди яким не по барабану, яка мова тут звучить, традицій якого народу тут зберігатимуться, це вже націоналізм. Протилежність націоналізму - космополітизм, тобто таке лайно "мой адрес не дом и не улица, мой адрес советский союз", бездомні, відірвані, не знають своїх предків, не належать ні до якого етнесу а традиція пити, красти, срати, знущатися, ну ще покуражитися.
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18.05.2022 02:13 Відповісти
десь ми вже чули - давайте не провокувати, давайте заглянемо їм в дупу
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17.05.2022 16:41 Відповісти
У тебя вата в голове пропитанная пропагандой России. В Украине Нация а не нарот. Народы живут в Северных Кореях а в свободной стране - НАЦИЯ. Если у тебя проблема со словом Националист то тебе не место в свободной стране. В США НАЦИЯ а не народ если ты не знал. Разница между патриотом и нациналистом очевидна: патриот защищает страну территорию а Националист НАЦИЮ то есть людей. Запомни это, совок.
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17.05.2022 20:39 Відповісти
Брєд. Це у тебе в голові вата, втираєш всім свою масковську пропаганду. Вивчи значення термінів нація, народ, патріот, націоналіст, а тоді вже щось строчи. До твого відома, термін український народ застосовується навіть в Конституції.
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18.05.2022 11:07 Відповісти
та начхати що вони і до чого прирівняють, це нація-фейк, у них все тільки імітація, нам що, тепер раком вставати кожен раз, як вони щось до чогось прирівнювати почнуть? А ось вони нашу мову солов"їну прирівняли до не хочу казати чого, там нам може тепер замовкнути на віки?
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18.05.2022 02:10 Відповісти
это именно эта война показа .... или это с факт с падения Трои? ..... кхм .... странный текст от капитана очевидности

я скажу что показала это война, судя по куче видео и прочей информации - сидеть в посадках и земляных окопах в полметра глубиной, при налчии массовых и дешевых разведовательных дронов - это дохлый номер ...
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17.05.2022 14:54 Відповісти
Головний зрадофіл форуму, покажи, як треба!
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17.05.2022 15:38 Відповісти
можу показати як не треба
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17.05.2022 15:43 Відповісти
Сколько можно молчать о сдаче территорий начиная с Крыма и заканчивая Мариуполем? Нет, это не захват ,а именно сдача ,пособничество агрессору.Как был сдан Донецк и Луганск Точно также был сдал Херсон,,Энергодар, Н.Каховка, Бердянск и Мариуполь. ЧТО ЕЩЁ ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ,ЧТОБЫ НАЧАЛИ ОБ ЭТОМ ОРАТЬ,СКОЛЬКО ЕЩЁ ДОЛЖНО БЫТЬ СМЕРТЕЙ?
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17.05.2022 14:55 Відповісти
Ну орите. Что от этого измениться? Или вы хотите устроить гражданскую войну на радость рашистам? так они всех нас захватят.
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17.05.2022 15:37 Відповісти
а что твоя зелешобла навечно пришла ? как только выбьем рашку - зеленскому придется идти на х..й если не захочет под суд
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17.05.2022 16:49 Відповісти
Нажаль, якщо пасіонарії не "*******" зе-шоблу - бидлота-"какая_разніца" її вже не усуне на демократичних виборах, а таких - більшість...
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17.05.2022 22:39 Відповісти
якщо би таких була більшість, взяли би русскіє Київ за три години, їм тільки доїхати треба б було. Але цього не сталося, бо більшість таких в підписчиках у арестовича.
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18.05.2022 02:15 Відповісти
Яких ще «демократичних виборах»?
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18.05.2022 11:16 Відповісти
Мають працювати відповідні державні органи по виявленню і усуненню зрадників і диверсантів від займаних посад, а не гражданскую войну
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18.05.2022 11:14 Відповісти
Гетманцева надо заменить...причем Срочно...этот баран все загубит в экономике...
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17.05.2022 14:59 Відповісти
нечего губить, к сожелению ... экономика, начиная с конца 90-хх, как была смесью олигархических магнатерий и пережитков совка с 40+% государственного участия ... так и осталась .... те реформы, что в Словакии, Чехии и Польше провели в конце 90-х и начале 2000-х ... у нас их даже нет в перспективе .... рынок земли только в 2020 году открыли с горем попалам! ... и то закон корявый до ужаса ... как и все у нас законы экономические ... ибо олигархическое лобби до усрачки боиться либерализации и конкуренции ... им нужно болото .... сВое болото
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17.05.2022 15:06 Відповісти
не надо переводить стрелки на попередников - Гетманцев зло который наносит урон экономике и армии..
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17.05.2022 16:51 Відповісти
Та кому ти відповідаєш?
Хіба не бачиш, хто це?
Єдиний грамотний і хитрий затесався і мутить воду вже більше місяця.
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17.05.2022 17:44 Відповісти
я з вас зелебобіків у шощі 😆 ... як вам подобається ви мене лайками закидуєте до неможу ... як ні - то зразу кацап .... у вас принциповості як у хвойди з траси Одеса - Київ
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17.05.2022 21:53 Відповісти
нема чого губити, є що лікувати, ну так олігархи бояться і не скільки лібералізації, скільки що у них віднімуть можливість протискати будь-які закони під себе.
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18.05.2022 02:17 Відповісти
Це ти пиши своєму прєзєдентові, він у цьому майстер «протискати» закони під свій олігархат
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18.05.2022 11:20 Відповісти
ох і пердаки розриває у ботів
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17.05.2022 15:00 Відповісти
Оман не пройдет! не так ли зелебот?
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17.05.2022 16:52 Відповісти
В чому проблема по 10 відсотків обертати постійно, збільшуючи тим самим боєздатність ?
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17.05.2022 15:14 Відповісти
очень тяжело делать ротацию когда кругом бомбят.. а потери?
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17.05.2022 16:53 Відповісти
1. Кто-то слышал о "ротациях" во время 2-й мировой?
2. Почему надо менять сразу всю бригаду? Почему этого нельзя сделать по-батальонно? Или даже по-ротно?
3. Если Бутусов хотел сказать об отвратительном уровне подготовки в учебках, то так и надо говорить, а не размазывать сопли по асфальту. Такая проблема есть и она очень серьезная.

Лозунги "Не критикуйте командование ВСУ" - это не про Украину и украинцев. Мы не тоталитарный, рабский Мордор и никогда им не станем. Речь о реальной проблеме, которая угрожает нашей победе. Есть проблема - её надо публично озвучивать и решать. Без публичной огласки, никто и ни хера не пошевелиться.
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17.05.2022 15:20 Відповісти
1 - була. Підрозділи виводили і на відпочинок, і на поповнення і на переформування. Принаймі радянські - точно. Але виводили, коли в них залишалась критично мала кількість людей або техніки і зазвичай перед великими операціями. Під час боїв "місцевого значення" тупо вливали поповнення.
2 - управління. Ділянкою фронту керує командир бригади і штаб, а в одному селі сидить батальйон, командир полку чи комбриг якого знаходиться за 1000 км. Ми вже таке проходили в 14-му, коли невелику ділянку обороняла збірна солянка різних бригад та добровольців, а часто ще й підрозділи були цією самою солянкою.
3....
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17.05.2022 15:47 Відповісти
никакая учебка не сравнится с реальным боем особенно в плане выживания
проблема ротации в одном в потерях - бригады вынуждены пополнять а не заменять..
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17.05.2022 16:55 Відповісти
Було, звалось "побивка" - від слова "побути".
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17.05.2022 22:35 Відповісти
у німців теж була, вони у відпустку їздили, офіцери їхні. Що до проблем, ясно що будуть проблеми, ми маємо за два місяці робити те, що мало би робитися рік два, і про це пан Юрій теж казав, чому не можна поротно чи ще якось, мабуть тому що бригада це добре організований колектив, якщо якась його частина ще не достатньо досвідчена це не корисно для всіх.
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18.05.2022 02:22 Відповісти
якщо б не було можливості механічної ротації поламаного асвальтоукладчика ,то як можна поповнити офшорний рахунок,або заасфальтувати пару метрів дороги?в обох випадках і в армії є відповідальний і як правило один і той самий
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17.05.2022 15:29 Відповісти
СЛАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
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17.05.2022 15:58 Відповісти
"Це війна професійних вмотивованих людей, а не війна масових армій"

А я б сказав - це війна професійних вмотивованих українців, проти масової армії свинособак
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17.05.2022 17:39 Відповісти
Нам ще потрібні наші дрг. Диверсії в тилу ворога не потребують ленд лізів. Малі команди до 5людей не потребують довгого і нудного злагодження. А якщо в тил ворога відправляти кадрових військових - то для ротацій і злагодження основних бригад це відтік кадрів! У наших людей золоті руки і імпровізація і відвага на вищому рівні!
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17.05.2022 21:09 Відповісти
Вот вы открыли истину. Думаете, раньше вас никто не догадался?
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17.05.2022 22:22 Відповісти
Да будущее за профессиональными армиями, Бутусов правильно пишет.
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18.05.2022 09:03 Відповісти
Одне речення: "кількість переросте в якість,"

Наступне речення: "Що показала ця війна? Кількість не має значення, значення має якість."

так шо там з кількістю, має значення чи ні? народ волнуєццо
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18.05.2022 09:49 Відповісти
Юрій от ви буваєте на передовій в умовах далеко не комфортних але припершій можливості ви знаходите час щоб бути чисто оголеним, а от наші дерьмакі такі заклопотані що немають часу поголитися позапускали бороди. В давнину купці запускали бороди щоб не було видно посмішки коли обдурювали покупців. Підскажіть їхнім стилістам бо тошнить від одного їх виду і нарешті вони покищо представляють Україну тож хоч як не ділом то зовнішнім виглядом будуть достойними.
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18.05.2022 11:41 Відповісти
 
 