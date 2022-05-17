"Замінити механічно одну бригаду на іншу неможливо через різні рівні боєздатності", - Бутусов про проблему ротації на передовій. ВIДЕО

Механічна заміна на передовій одного підрозділу на інший в нинішніх умовах неможлива через різний рівень боєздатності українських військових формувань.

Як зазначає головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, саме це є головною причиної у затримках або відсутністю ротацій на передовій. Бутусов вважає, що з часом ця проблема вирішиться - кількість переросте в якість, адже зараз люди, що взяли до рук зброю проходять навчання та отримують бойовий досвід.

"Що показала ця війна? Кількість не має значення, значення має якість. У нас велика купа людей з автоматами, але люди з автоматами, на жаль, не є армією. На сучасному полі бою ключовий критерій - боєздатність. Для проведення ротацій боєздатність підрозділів має бути співставною. У нас велика армія, але на передовій ведуть бойові дії відносно невелика кількість військових-професіоналів. Передусім це - кадрові військові, що мають мотивацію та зброю для виконання бойових завдань. Це війна професійних вмотивованих людей, а не війна масових армій. Тож без підготовки, певного рівня боєздатності, без бойового досвіду і аналізу цього досвіду замінити механічно одну бригаду на іншу не можливо. Тож нині кадрові бригади, що несуть на собі основне бойове навантаження практично незамінні. Їх посилюють, збільшують щільність оборони... Чисельність не є визначальною для нанесення вогневого враження противнику... Поки ми не почнемо підвищувати боєздатність інших підрозділів ситуація не зміниться... Ми нарощуємо кількість війська. Це дозволяє нам контролювати периметр кордонів з Росією та Білоруссю і мати скрізь де потрібно якісь сили. Ці люди проходять навчання, отримують бойовий досвід і через деякий час ця кількість перейде в якість і з'явиться можливість проводити ротації", - каже Бутусов.

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