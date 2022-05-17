"Мы в полном геополитическом одиночестве. Против нас весь мир": російський військовий аналітик Ходарьонок повертає до реальності російських пропагандистів. ВIДЕО

Російський військовий оглядач Михайло Ходарьонок заявив, що українська армія здатна найближчим часом задіяти мільйон людей, а Захід швидко озброює цю "масу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це російський військовий оглядач Михайло Ходарьонок заявив у програмі пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Він зазначив, що українська армія здатна найближчим часом задіяти мільйон людей, а Захід швидко озброює цю "масу". Це означає погіршення ситуації для російської армії.

Крім того, Ходарьонок закликав "зважати на реальність" та не розмахувати ракетами у бік Фінляндії. Він констатував, що Росія одна проти всього світу. У відповідь пропагандистка Скабєєва змогла відповісти лише "Здатися неможливо".

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