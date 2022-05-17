"Мы в полном геополитическом одиночестве. Против нас весь мир": російський військовий аналітик Ходарьонок повертає до реальності російських пропагандистів. ВIДЕО
Російський військовий оглядач Михайло Ходарьонок заявив, що українська армія здатна найближчим часом задіяти мільйон людей, а Захід швидко озброює цю "масу".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це російський військовий оглядач Михайло Ходарьонок заявив у програмі пропагандистки Ольги Скабєєвої.
Він зазначив, що українська армія здатна найближчим часом задіяти мільйон людей, а Захід швидко озброює цю "масу". Це означає погіршення ситуації для російської армії.
Крім того, Ходарьонок закликав "зважати на реальність" та не розмахувати ракетами у бік Фінляндії. Він констатував, що Росія одна проти всього світу. У відповідь пропагандистка Скабєєва змогла відповісти лише "Здатися неможливо".
Топ коментарі
+48 Палиця Василь
показати весь коментар17.05.2022 15:42 Відповісти Посилання
+43 MausMike
показати весь коментар17.05.2022 15:45 Відповісти Посилання
+34 Галя Бойко
показати весь коментар17.05.2022 15:45 Відповісти Посилання
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І цей ходарьонок ще відносно найдекватний з усіх їхніх експертів.
-нам пи%дец
Манкурти не не мали змоги, а не бажали навчатися в українських школах та підтримувати зв'язки з українською культурою, бо проміняли Україну на рашистську Манкуртію!
Скоро услышим вой, что раися воюет с сорока странами, а не с Ураиной и что пора сушить лапти, нам *****.
спочатку залякувати весь світ ядрьоним попелом а потім -геополітична самотність...
палковніку нікто нє пішєт!
далі буде
В.В.Пу
Их **.т,они крепчают.
Якщо розмови російської еліти з теми беззастережної перемоги, "за три дні шапками закидаємо", перейшли в тему - "капітулювати-не капітулювати", то це означає, що роздрай приховувати більше неможливо, там усередині все настільки погано, що поступово починає просочуватися назовні.
Дуже дуже добре.
Це як для Німеччини, ще не квітень 1945 року, але жовтень-листопад 1944 року вже точно
выдавливает.
Если бы так было,вы бы уже друг у друга сосали на завтрак,обед и ужин
Два канибала доедают клоуна.
Один другому говорит.
- Что-то он какой-то не смешной...
Песков, прес-секретар путіна:
«Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, безопасно, и где мы будем уверенно стоять на своих ногах".
Так, буде мир, буде комфортно й безпечно. Але не для Росії.
В кращому випадку місце РФ буде біля параші. А взагалі, після цієї війни Росія, як держава має зникнути.
Перша хвиля мобілізації укомплектована переважно добровольцями, навіть не весь ОР2 вигребли.
І при цьому - наша військова машина ВЖЕ працює. Скрипить, пробуксовує, пручається тисячами дебілів, корупціонерів та крадіїв, але - працює. І мобілізаційна машина - теж вже працює. Враховуючи, що в рашки нічого не працює, а набирати треба не менше і швидше (бо їх жмурять значно більше, ніж вони очікували) - я не знаю, на що вони розраховують.
І це без ленд-лізу. Нагадую, було інтерв'ю з Залужним. Сказав, якщо зовсім коротко: захищатися зможемо, довго. І, якщо хтось не розуміє, казалося це ДО того, як десятками дивізіонів гаубиць М777 пішла допомога. Все, на що тоді розраховували з "заходу" - на снаряди з Болгарії, стрілкову зброю, ПТРК/ПЗРК та на всебічну гуманітарну допомогу.
Головне - в нас немає тисяч та десятків тисяч об'єктів (пускові стратегічної яз, склади, заводи яз, величезний флот, тисяча аеродромів тощо), які повинна охороняти та на яких повинна "сидіти", не воюючи, 3/4 армії.
Мінуси - рашковани лізуть 3 сторін на нас - зконцентрувати свої 800 тис. осіб - ми не можемо.
Кроме всего, Танковые части ВСУ пока нигде особо не отмечались, даже по информации Oryx ВСУ потеряли 163 танка, а захватили 239, т.е. с учетом в наличии на 24 Февраля в ВСУ порядка 750-800 танков, их количество сейчас примерно такое-же. Все это наводит на мысли, что где-то на/в Украине, а возможно и в Польше или в Румынии идет подготовка и боевое слаживание новых бригад. РА на сегодня имеет в Украине порядка 100 БТГ - это 75000-85000 личного состава, на более 1200 км фронта.
Удар свежих 5-6 бригад с высокой степенью боеготовности техники и вооружений и общей численностью порядка 30-35 тысяч могут привести к прорыву фронта, а затем введением такого же количества Легких Бригад для зачистки локальных окружений, могут привести к операционному поражению РА, не говоря уже о "воинстве" ДНР/ЛНР которые удара вообще не держат."
"Все айсберги против нас! Мы их дегидратируем!
Мы победим! Деды плавали и мы можем повторить!
Великий Титаник непотопляем!"
И как бы горько не было оказаться в гуще этих событий. С другой стороны нам в какой-то мере повезло увидеть как цикл замкнулся. Этот урод на теле планеты, роzzия - началась с Киева, с Украины. И на Киеве она и завершится.
Вся их история - это история мрака и самоуничтожения. Никакой идеи кроме смерти и зависти к живым у них никогда не было. Они привыкли жить по шею в дерьме, и это единственное что они умеют делать - наполнять разрухой и дерьмом всё, к чему прикасаются. Сейчас весь мир против них, но их это только раззадоривает! Апокалипсис щекочет их гнилые души. Наконец-то весь цивилизованный мир исчезнет в ядерном пепле! Но где-то глубоко глубоко уже начинают прорастать липкие и острые иглы страха. Это чувствуется по их рупорам. По их все так же выпученным но растерянным глазам. Самоуничтожение запущено, целей больше нет. И спасательные шлюбки никто не направит. Айсберг сделает свое дело и мир будет наблюдать как обезумевшие пассажиры ржавого зловонного корабля разгрызают друг другу глотки, но не для того, чтобы спастись, а просто потому что это и была их миссия. Рвать друг друга на куски в тонущем и горящем судне... Крейсер Москва идет в свою родную гавань.
раZZея должна быть разрушена.