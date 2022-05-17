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"Син два дні пішки добирався з Умані, щоб поїхати на підмогу", - мама захисника "Азовсталі" Таїсія Ніконець. ВIДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаєва поговорила із мамою захисника "Азовсталі" – Таїсія Ніконець розповіла, як її син, Михайло, пішов на допомогу до захисників Маріуполя.

Як воно – чекати сина із "Азовсталі"? Та що кажуть її захисники?

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Маріуполь (3254) Азовсталь (447)


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Топ коментарі
+28
Эти ребята настоящие герои, спасибо им. А кто сдал кацапне наши заминированные дороги и мосты на Чонгаре,и это привело к быстрой окупации Херсонской обл, взятие в кольцо Марика, окупации половины Запорожской обл., разберемся после победы
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17.05.2022 18:09 Відповісти
+21
Ті хто здав, продовжують знаходитися у владі і гадити. То як, до перемоги?
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17.05.2022 18:12 Відповісти
+17
Ви вважаєтє той голова СБУ сам зміг прийняти таке рішення? Як ви собі то уявляєте?! Взяв лопату і піщов з друзями розміновувати ті позиції?
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17.05.2022 18:18 Відповісти
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Эти ребята настоящие герои, спасибо им. А кто сдал кацапне наши заминированные дороги и мосты на Чонгаре,и это привело к быстрой окупации Херсонской обл, взятие в кольцо Марика, окупации половины Запорожской обл., разберемся после победы
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17.05.2022 18:09 Відповісти
Голову Херсонського СБУ, здаеться, вже відсторонили. А потрібно росстріляти за умовами воєнного стану.
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17.05.2022 18:12 Відповісти
Ви вважаєтє той голова СБУ сам зміг прийняти таке рішення? Як ви собі то уявляєте?! Взяв лопату і піщов з друзями розміновувати ті позиції?
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17.05.2022 18:18 Відповісти
Він міг подібне наказати зробити. Хтось жеж наказав.
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17.05.2022 18:43 Відповісти
. Ви мабуть ніколи не працювали у державних структурах. Навряд чи це рішення однієї людини.
Такі дії узгоджуються, мали б жублюватсь з іншими службами. Мають бути записи, хто наказав, кому наказали, хто виконав і т.д. Це має бути ціла ланка подій.
А не так як ви собі вважаєте.
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17.05.2022 18:53 Відповісти
Так, знайшли крайніх. Во Франції зняли голову зовнішньої розвідки за то що недооценів загрозу параши. А в нас усі на місцях, ніяких звільнень серед зеленої влади не було. Що говорить о не бажанні визнавати свої ганебни помилки.
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17.05.2022 18:56 Відповісти
Ті хто здав, продовжують знаходитися у владі і гадити. То як, до перемоги?
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17.05.2022 18:12 Відповісти
Потрібно вже розбиратись - потім пізно буде - рота не встигнеш відкрити.
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17.05.2022 18:14 Відповісти
знамо річ розберемося....після того як втратимо усе лівобережжя....бабки в Омани отримані
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17.05.2022 18:20 Відповісти
Не публікуйте таких матеріалів про Азовців!

Не публікуйте будь-чого про будь-яких наших військових, що можуть використати рашисти у своїх схиблених звинуваченнях!
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17.05.2022 19:37 Відповісти
З Іловайськом розібрались. Чи вас не влаштував результат?
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17.05.2022 18:13 Відповісти
в спам, рузькэ
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17.05.2022 18:26 Відповісти
в спам, рузькэ
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17.05.2022 18:25 Відповісти
хлопця не мучить сумління. А чому ж нам воно мовчить???
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17.05.2022 18:14 Відповісти
чому суки мурчать шо нема змоги, навіть не ворухнувши сракою???
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17.05.2022 18:16 Відповісти
В Україні щонайменше кілька міліонів здатних тримати зброю. Якшо вдарити по Маріуплю хочаб сотнею тисяч, то можна деблокувати "Азов", а заодно викинути орків з півдня та Криму. Вже два місяці кричу "Впаде Марік - не встоїть Україна!" - згинуло дев'ять аккаунтів, та то пусте - в Маріуполі гинуть важко тисячами . Серце крає і сльози заливають, душить, задихаюсь.. ВРЯТУЙТЕ АЗОВ! деблокуЙТЕ МАРІУПОЛЬ!
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17.05.2022 18:23 Відповісти
Послать голозадую толпу на штурм - тактика РФ. Лучшего способа чтобы спалить свои силы и моральный дух просто нет. Доказано русскими.
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17.05.2022 18:47 Відповісти
Нам треба спочатку багато точної важкої зброї, щоб випалювати багаторівневу оборону рашистів на декілька десятків кілометрів уперед. Тоді рашистам буде гаплик. Тож треба багато зброї, а людей у нас вже достатньо. Але ми ж не кацапи, щоб кидати наших вояк як гарматне м'ясо.
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17.05.2022 19:04 Відповісти
какой бред диванного бота
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17.05.2022 21:00 Відповісти
Дякую матері за такого сина...
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17.05.2022 18:24 Відповісти
хлопець не витерпів. Як можна сидіти і нічого не діяти??? Пішки пішов! Чому зелене падло мурчить і нічого не спробує зробити???
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17.05.2022 18:26 Відповісти
а ты чего не пошел или хотя-бы не поехал на попутках?
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17.05.2022 21:01 Відповісти
хлопець не зміг сидіти - пішки пішов аж з Уманя на допомогу
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17.05.2022 18:28 Відповісти
в мене ше більше впевненості, шо Азов здали на поталу *****. І весь південь також. Ото воно вкиди про поставку води в Крим здійснювали пару років тому. Народ встав дибки, то всякі дєрьмаки зговорились віддати той калідор сухопутний до Криму та воду з каналом заодно... І не слухайте шо воно *******, бо в Пісанії сказано "по дєлам їх узнаєте їх" А дєла дєрмачьї - зрада та підступ.
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17.05.2022 18:51 Відповісти
З самого початку цієї трагедії звучало; "Деблокація неможлива. Зробити нічого не можемо". Шкода Героїв, стільки часу були в пеклі, а далі що їх чекає. Суки таки дотримали і здали.
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17.05.2022 19:02 Відповісти
Сердце болит за них...
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18.05.2022 02:24 Відповісти
 
 