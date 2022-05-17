"Син два дні пішки добирався з Умані, щоб поїхати на підмогу", - мама захисника "Азовсталі" Таїсія Ніконець. ВIДЕО
Марина Данилюк-Ярмолаєва поговорила із мамою захисника "Азовсталі" – Таїсія Ніконець розповіла, як її син, Михайло, пішов на допомогу до захисників Маріуполя.
Як воно – чекати сина із "Азовсталі"? Та що кажуть її захисники?
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Топ коментарі
+28 Alex Tiger
показати весь коментар17.05.2022 18:09 Відповісти Посилання
+21 Чайка Київ
показати весь коментар17.05.2022 18:12 Відповісти Посилання
+17 Dmitro Moroz
показати весь коментар17.05.2022 18:18 Відповісти Посилання
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Такі дії узгоджуються, мали б жублюватсь з іншими службами. Мають бути записи, хто наказав, кому наказали, хто виконав і т.д. Це має бути ціла ланка подій.
А не так як ви собі вважаєте.
Не публікуйте будь-чого про будь-яких наших військових, що можуть використати рашисти у своїх схиблених звинуваченнях!