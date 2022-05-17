"Син два дні пішки добирався з Умані, щоб поїхати на підмогу", - мама захисника "Азовсталі" Таїсія Ніконець. ВIДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаєва поговорила із мамою захисника "Азовсталі" – Таїсія Ніконець розповіла, як її син, Михайло, пішов на допомогу до захисників Маріуполя.

Як воно – чекати сина із "Азовсталі"? Та що кажуть її захисники?

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